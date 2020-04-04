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Готовится второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса

04 Апреля 2020, 13:11 | Приморье

Предприниматели, чей бизнес пострадал от распространения инфекции, могут обратиться за консультацией по номеру горячей линии

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны 2 апреля подчеркнул, что при реализации мер по борьбе с эпидемией коронавируса важно сохранить рабочие места и доходы россиян. Готовятся дополнительные меры  поддержки малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время для поддержки субъектов МСП и предприятий уже принят ряд антикризисных мер, позволяющих максимально снизить, а также перенести все фиксированные платежи. Приоритетом между оплатой труда, налогами, кредитами, арендными платежами для предпринимателей должны оставаться именно заработная плата сотрудникам и сохранение рабочих мест.

По поручению Президента для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях уже предусмотрена отсрочка по уплате налогов на полгода, кроме НДС. А для микропредприятий – дополнительно отсрочка по страховым взносам в социальные фонды.

Разработан механизм отсрочки по выплате кредитных платежей. 

«Речь идет о системе кредитных каникул, не просто о переносе выплат на полгода, а о полноценной сдвижке всех платежей по основному долгу. Каждый платеж переносится на полгода. Это не значит, что в октябре или ноябре придется заплатить двойную стоимость по телу, по возврату. Все платежи уезжают «вправо», – комментируют в министерстве экономического развития Приморья.

Предусмотрена и отсрочка по арендным платежам за федеральное имущество. Правительство Приморского края также отменило на три месяца арендные платежи за краевое имущество для восьми направлений малого и среднего бизнеса. По заявлению освободиться от оплаты аренды за земельный участок или недвижимость, которые находятся в собственности региона, могут предприниматели с 18 марта по 18 июня.

Приморский край также разработал «пакет антикризисных мер» для предпринимателей, предусматривающий снижение налогов для отраслей, наиболее ощутивших последствия эпидемии.

Кроме того, Сбербанк и ВТБ начали выдачу беспроцентных кредитов для бизнеса. По условиям срок ведения деятельности компании, которая хочет получить кредит под 0%, должен быть не менее года. Обязательства рассчитаны на шесть месяцев, сумма будет определяться из численности сотрудников предприятия, умноженная на МРОТ и на шесть (исходя из срока кредитования).

В настоящее время экономический блок Правительства России готовит второй пакет мер, позволяющих поддержать бизнес в условиях эпидемии.

«Принимаемые меры должны быть направлены на недопущение взрывного роста безработицы. В особой зоне риска отрасли, где малый бизнес сегодня фактически остановился. Мы должна максимально защитить эту сферу», – заявил ранее первый зампред Правительства России Андрей Белоусов. 

Отметим, разъяснения о механизмах и ответы на часто задаваемые вопросы по их применению можно посмотреть по ссылке, а также на сайте краевого центра «Мой бизнес» в разделе «COVID-19.Информация для бизнеса».

Добавим, предприниматели, чей бизнес пострадал от распространения инфекции, могут обратиться за консультацией по номеру горячей линии краевого минэкономразвития. Отправить свой вопрос можно в известный мессенджер по номеру: +7 (908) 972-65-00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: коронавирус  пандемия 



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