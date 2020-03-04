"Бор" умер и ничего никому уже не должен

Московский капитал довел «до ручки» некогда успешное предприятие, спасением другого вынуждены заниматься власти Приморья

В Приморье подведен итог еще одной некогда очень успешной компании, павшей под нашествием московского капитала – 19 февраля Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор). Предприятие входило в состав холдинговой компании O1 Group, основанной ныне опальным олигархом Борисом МИНЦЕМ. В 2015 году «Бор» был признан банкротом, а на его осколках создано ООО «Дальнегорский ГОК».

Как отмечается в определении суда, «требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд, либо такие требования признаны арбитражным судом необоснованными».

Из отчета конкурсного управляющего следует, что сумма требований 25 кредиторов, включенных в реестр должника, составила 11,8 млрд рублей. При этом на счет должника поступило 339,7 млн рублей, от реализации имущества должника на торгах поступили 58,2 млн рублей.

Размер удовлетворенных залоговых требований, включенных в реестр АО «ГХК Бор», составил чуть более 33 млн рублей (0,28% от общей суммы требований). В связи с недостаточностью средств требования кредиторов в остальной части не погашены.

«Бор» давно не тот

Учредителем ООО «Дальнегорский ГОК» в ноябре 2013 года выступил Геннадий МАТВЕЕВ, гендиректор и владелец ООО «Техстройинвест» (Москва). В феврале 2014 года у компании появились новые московские собственники - АО «Горно-химическая компания «Бор» (51%) и АО «Вольтагиндастриал» (49%). Примерно в это же время ООО получило активы «Бора». В ноябре 2015 года доля «Вольтагиндастриал» перешла к ООО (Москва), которое в январе 2018 года консолидировало на своем балансе 100% капитала дальнегорского предприятия. Конечным бенефициаром является кипрский офшор Versalium Limited.

Созданная на базе активов «Бора» компания, по идее, должна работать с хорошей отдачей. Так оно и было в первые три года работы: чистая прибыль ООО «Дальнегорский ГОК» по итогам 2014 года составила 581 тыс. рублей, 2015 года – 737 тыс., 2016 года – 23,164 млн рублей. Однако, уже в 2017 году компания зафиксировала убыток в размере 436,957 млн рублей при выручке в 2,323 млрд рублей. В 2018 году убыток составил 447 млн рублей, несмотря на рост выручки до 3,060 млрд рублей. Данные за 2019 год пока не опубликованы.

В 2019 году «Дальнегорский ГОК» произвел 80,4 тыс. тонн борной кислоты (основная продукция комбината), переработал более 805 тыс. тонн руды. К 2018 году выпуск продукции сократился на 8,6%, переработка руды - на 11,5%.

Почти 90% продукции ГОК реализует на экспорт через собственный порт, основной объем направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, из-за сложностей процедур при отгрузке продукции на экспорт через морской терминал Рудная Пристань в порту Ольга предприятие было вынуждено снижать мощности. Оформление по действующим правилам формирует дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морпорт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска. В качестве основного варианта решения этой проблемы рассматривается реконструкция морского грузового пункта пропуска Ольга за счет изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань. Главный управляющий отдела минеральных ресурсов японской Marubeni Corporation Мано РЁИТИ отмечал, что с решением вопроса о реконструкции порта Ольга для ГОКа станет возможной закупка серной кислоты, необходимой для производства борной кислоты, не с севера России (Норильск), а из Японии, что позволит сэкономить на транспортировке.

Отметим, что в начале 2018 года на компенсацию затрат на транспортировку продукции ГОКу было направлено 154 млн рублей субсидий из краевого бюджета.

Собственник, открой личико

Проблемы «Дальнегорского ГОКа» схожи с историей «Бора» - неуловимые собственники скрываются за офшорными вывесками и интересуются только выкачиванием прибыли из Приморья.

В июле 2018 года на тот момент врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО заявил, что комбинат вскоре перейдет к новому собственнику, который готовит перспективный план развития предприятия.

«Несмотря на то, что собственник скрылся, и производство было под угрозой срыва, мы предприятие отстояли. Сейчас к вам заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината», - сказал г-н Тарасенко. Также сообщалось, что возможность приобретения Дальнегорского ГОКа рассматривает госкорпорация «Ростех».

Увы, имя нового собственника так до сих пор и не озвучено. В итоге искать пути спасения ГОКа вынужден Олег КОЖЕМЯКО. «Наша общая задача - сохранить рабочие места и производство», - сообщил в ноябре 2018 года на тот момент врио губернатора на встрече с коллективом комбината.

Представители ГОКа на встрече отметили, что предприятие не выдерживает конкуренции по ценам на боропродукцию с Китаем и другими странами.

Лермонтовка ушла в частичный простой

Не менее сложная ситуация на данный момент складывается и в отношении другого градообразующего предприятия – ООО «Лермонтовский ГОК» (пос. Светлогорье, производитель вольфрамового концентрата). Для стабилизации ситуации на комбинате власти Приморья готовы продать 100% капитала ООО и имущественный комплекс обогатительной фабрики.

Досье газеты «Золотой Рог»

Лермонтовский ГОК испытывает проблемы с добычей руды и сбытом с 2003 года. Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. Через год имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду краевому ГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго».

Администрация Приморского края неоднократно оказывала финансовую помощь комбинату как градообразующему предприятию. В октябре 2016 года «Лермонтовский ГОК» был остановлен из-за отсутствия сырья, а в 2017 году он получил субсидию из краевого бюджета в размере более 246 млн рублей и в ноябре того же года снова начал работать.

В начале этого года комбинат частично приостановил работу, чтобы сократить затраты на тепловую энергию и наработать сырье для обогатительной фабрики. «Согласно приказу от 23 декабря 2019 года, 34% (80 человек) сотрудников организации (ООО «Лермонтовский ГОК» - Прим. автора) находятся в простое, остальные 155 человек (66%) осуществляют трудовую деятельность <…>. Заработная плата работникам за время объявленного простоя выплачивается, согласно действующему трудовому законодательству, в размере не менее двух третей средней заработной платы. Средняя заработная плата работников, находящихся в простое, составляет 17396 рублей», - сообщил ТАСС гендиректор ООО «Лермонтовский ГОК» Юрий ДАНИЛОВ.

По его словам, есть две основные причины простоя: экономия тепловой энергии, которая в зимний период обходится ГОКу в 10-13 млн рублей ежемесячно, и остановка обогатительной фабрики в связи с отсутствием сырья.

«Вторая причина связана с длительным согласованием (затягиванием) служебной записки общества по рудосортировочному комплексу для обогащения руды учредителем КГУП «Примтеплоэнерго». Длительное согласование сорвало запуск рудосортировочного комплекса на два месяца, в итоге произошла остановка обогатительной фабрики в связи с отсутствием сырья», - пояснил г-н Данилов.

В министерстве труда и промышленности Приморского края ТАСС сообщили, что рассматривают несколько вариантов решения проблем Лермонтовского ГОКа.

«Министерством прорабатывается возможность привлечения банковских продуктов по линии кредитования предприятия; ведутся переговоры по вопросу возможного приобретения ООО «Лермонтовский ГОК» со стороны крупных предприятий региона и Российской Федерации. В настоящее время министерству земельных и имущественных отношений Приморского края совместно с КГУП «Примтеплоэнерго» поручено провести повторную оценку стоимости 100% доли ООО «Лермонтовский ГОК», а затем организовать и провести аукцион по продаже 100% доли предприятия», - сообщили в региональном Минпромторге.

В министерстве также сообщили, что руководством «Лермонтовского ГОКа» разработан бизнес-план по доработке существующего месторождения и активизации ресурсного потенциала месторождения «Рубежное».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.