Туротрасль просит сделать прививку от коронавируса

Мораторий на продажу туров в Китай и Южную Корею

грозит туристической отрасли Приморья банкротствами.

Операторы рассчитывают на помощь федеральных властей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила вице-премьерам Дмитрию ЧЕРНЫШЕНКО и Татьяне ГОЛИКОВОЙ письмо, где предупредила об угрозе коллапса для отрасли из-за рекомендаций Ростуризма приостановить туры в Италию, Южную Корею и Иран, а ранее - в Китай. В туриндустрии Приморского края ситуация приобретает беспрецедентный характер.

Представители турбизнеса уверены: если ситуация с коронавирусом и границами нормализуется до апреля, то рынок восстановится достаточно быстро. Но в случае затяжной паузы, растянутой на несколько месяцев, как это уже было в 2003 году, финансовой подушки для выживания у большинства приморских турфирм, особенно ориентированных на азиатское направление, может не хватить. В ситуации разбиралась газета «Золотой Рог».

Пусть «папа» услышит…

Строчка из песни, прозвучавшей в известном советском мульт-фильме, отлично подходит к сложившейся в Приморье ситуации: «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети». Именно на «большого папу» сейчас рассчитывают зависшие в прострации турфирмы. Уповают на правительство России и забрасывают профильные ведомства письмами с просьбами о помощи. «Не может такого быть, чтобы не помогли. Не верю, что про нас забыли», - раздается со всех сторон. А в ответ пока тишина.

Местный турбизнес апеллирует тем, что туристическая отрасль - та самая кладезь возможностей, которая является мощнейшим финансовым подспорьем всему региону. Но без помощи Москвы «мамонтенок утонет».

Генеральный директор туристической компании «Диалог Народов» Евгения БЕЛЯНИНА:

- Я, как все мои коллеги и партнеры, уверена, что приграничное сотрудничество в сфере туризма имеет для Приморского края огромное значение. Ежегодное наращивание туристического потока из Дальнего зарубежья расширяет возможности пополнения краевого бюджета, способствует развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, обеспечивает рабочие места и так далее. В 2020 году у нас был запланирован большой объем работ. Помимо Китая и Кореи мы разработали проекты маршрутов российских туристов в Японию на цветение сакуры, на детские летние каникулы и многое другое. Внезапная эпидемия коронавируса стала для нас как гром среди ясного неба.

Сегодня, в связи с закрытием российско-китайской границы, мы не можем резко переориентироваться на другие направления и несем колоссальные убытки, которые составляют от 250-500 тыс. рублей ежемесячно. Нет средств для оплаты аренды и заработной платы сотрудникам. Помимо туризма, наша компания является международным пассажирским перевозчиком. В связи с тем, что рейсовое движение в Китай не работает уже около двух месяцев, возникли сложности с оплатой труда нашим водителям, с покрытием издержек за стоянку автобусов, охрану и многое другое. Мы понимаем, что в сложившейся (не по нашей вине!) ситуации обойтись без помощи российского правительства будет практически невозможно.

Заместитель директора по туризму ООО Турцентр «Беркут» Татьяна ЛИЦКЕВИЧ:

- Основными направлениями нашей работы как раз являются туры в КНР и Юго-Восточную Азию. Поэтому закрытие границы стало для нас первоочередной и главной проблемой. Вьетнам, Таиланд и Европейские направления не покрывают убытков от простоя в работе компании. Обостряет ситуацию еще и то, что до обязательного внесения взноса в Фонд персональной ответственности остается меньше месяца. И пока единственная наша надежда только на то, что в Москве нас услышат и окажут помощь.

Генеральный директор АО «Приморское агентство авиационных компаний» (ТМ «Билетур») Наталья СОЛОДОВНИКОВА:

- На сегодняшний день есть вопросы, требующие незамедлительного решения. Например, тяжбы с компанией «Русь-тур», которая не возвращает деньги своим агентам, в том числе и нашей компании, а мы, в свою очередь, не можем вернуть деньги нашим туристам за путевки, приобретенные до закрытия границы в КНР. Ключевая задача сегодня - оказать помощь туристам. Мы консультируем клиентов по самым разным вопросам, в том числе касающимся возврата денежных средств за невостребованные путевки и авиабилеты.

Также, мы активно общаемся с департаментом по туризму Приморского края, предоставляем информацию в Ростуризм об издержках приморских турфирм, связанных с кредитными обязательствами перед банками, с невозможностью выплат зарплат сотрудникам и так далее, чтобы специалисты профильных ведомств в свою очередь смогли сформировать объективную картину того, как повлияла эта ситуация на отрасль в целом. Объем работы сегодня очень большой».

Если бы да кабы

Эксперты уверены: что касается китайских туристических компаний, они спокойно переживут случившийся кризис, государство своих в беде не оставит. Так, на острове Хайнань на восстановление туристической сферы, пострадавшей от вспышки коронавируса, крупнейший курорт города Санья выделил 850 млн юаней ($121 млн).

Финансовая поддержка туристическим компаниям провинции оказывается повсеместно. Помощь китайским предпринимателям оказывают общественные организации, банки, ведомства, курирующие вопросы налогового обложения, экономического развития, строительства и транспорта, даже энергетические предприятия.

Около 70 компаний турбизнеса уже получили субсидии в размере 62,23 млн юаней ($8,86 млн), для более 380 компаний власти сократили фискальные сборы на 28,34 млн юаней ($4 млн).

Специальные кредиты на сумму 407 млн юаней ($57,95 млн) турфирмам выделили банки, продлив сроки выплат по уже выданным займам, которые достигают 356 млн юаней ($50,68 млн).

Кроме того, около 600 туристических компаний подали в Санья заявки на предоставление правительственной финансовой поддержки. А более 200 туристических организаций получили смягченные условия аренды, что позволит им сэкономить свыше 10,88 млн юаней ($1,54 млн).

Что касается России, то, в отсутствие федеральной поддержки, массовых увольнений и огромных убытков избежать не удастся, говорят представители турбизнеса в Приморье.

Татьяна Лицкевич:

- В частности, огромным подспорьем сейчас стало бы перенесение сроков уплаты денежных средств в Фонд. Возможно, введут какие-то временные налоговые преференции или некие субсидии для туристического бизнеса на Дальнем Востоке. Ведь именно наш регион более всего пострадал от закрытия границ со странами дальнего зарубежья. Пока не хочется думать, что этот кризис затянется, но если ситуация не изменится в лучшую сторону, то через пару - тройку месяцев без федеральной поддержки многие туристические компании просто уйдут с рынка. Оставшись без профессионалов, знающих как работать с иностранными туристами, прежде всего, многое потеряет сам регион. Но, надеюсь, до этого не дойдет.

Евгения Белянина:

- Несмотря на то, что все мы понимаем, не во власти краевой администрации компенсировать убытки тур компаний в Приморском крае, ровно так же, как и не в их компетенции облегчить нам хоть на время налоговые сборы, я с искренней благодарностью хочу отметить, что, как только проблемы в туристической отрасли Приморья приобрели реальный характер, в Москву для их решения сразу же вылетели вице губернатор Константин ШЕСТАКОВ и исполняющий обязанности главы агентства по туризму Владимир ЩУР. Насколько нам известно, в Ростуризме и министерстве экономического развития представителям нашего правительства пообещали рассмотреть и решить острые вопросы, связанные с туризмом в регионе, уже в ближайшее время.

Кроме того, Ассоциация туроператоров по выездному туризму направила письма с изложением сложившейся ситуации на сайт правительства РФ, на сайт министерства транспорта, на сайт Федерального агентства по туризму, а также министру экономического развития.

Мы попросили оказать содействие в решении вопросов о выплате компенсации туроператорам Приморского края и Сахалинской области, членам Ассоциации выездного туризма «Турпомощь», из средств резервного фонда в размере 300-350 тыс. рублей в месяц каждому туроператору, освободить туроператоров от взносов в резервный фонд в 2020 году, а также перенести сроки внесения первого взноса в Фонд персональной ответственности с 15 апреля 2020 года на более поздний срок. Ведь на данный момент, по сути, каждый день простоя несет нашим компаниям огромные убытки. Пока, к сожалению, на наши обращения ответ мы не получили.

Если горько - подсластим

В этой бочке дегтя, казалось бы, ложку меда не сыскать. Но представители приморских турфирм, как истинные носители несгибаемого российского менталитета, не только не спешат отчаиваться, но пытаются убедить себя и общественность: не так страшен черт, как его малюют.

Евгения Белянина:

- Из позитивного могу отметить следующее: хорошо, что сегодня для туристов по-прежнему открыты направления во Вьетнам и Таиланд. Особенно в усугубляющейся ситуации с закрытием Корейской границы. Кроме того, наши китайские партнеры обещают, что как только откроется граница, чартерные рейсы из Поднебесной во Владивосток будут ежедневными. Радует, что все наши партнеры настроены на будущее очень позитивно, мы надеемся на полноценное возобновление работы уже в апреле. На данный момент, мы разрабатываем новые маршруты для российских туристов в провинцию Шаньдун, в города Циндао, Яньтай, Вэйхай и другие.

Надеемся, после открытия границ приморскому турбизнесу удастся компенсировать вынужденные убытки с лихвой. А пока нам остается надеяться на федеральную поддержку правительства, а также на то, что ситуация с коронавирусом нормализуется раньше, чем туристический бизнес в Приморье перейдет «точку невозврата».

Наталья Солодовникова:

- Несмотря на проблемы в туротрасли, мы продолжаем продажи билетов по открытым направлениям, осуществляем продажи на чартерные рейсы в Таиланд и Вьетнам. Также предлагаем Японию, в этом году к уже имеющимся рейсам «S7 Airlines» и «Аврора». Сразу две японские авиакомпании, Japan Airlines и All Nippon Airways запустили прямые рейсы из Владивостока в Токио, что дает возможность посетить не только Японию, но и воспользоваться трансферными рейсами из Токио в другие страны.

Татьяна Лицкевич:

- Хочу подчеркнуть: сейчас мы настроены оптимистически, работа продолжается в штатном режиме, и полагаю, когда полноценные объемы турпотока возобновятся, Приморские компании сумеют компенсировать издержки очередного кризиса в достаточно короткие сроки.

Генеральный директор туристической компании «Мирабель Тур» Елена АНДРЕЕВА:

- Не могу сказать, что по офисам нашей компании разносится «плачь Ярославны». Ситуация сейчас, конечно, непростая, но причин для паники не достаточно. Напомню притчу о двух лягушках, попавших в кувшин с молоком. Одна сложила лапки и утонула, другая - барахталась, сбила молоко в масло и выскочила из кувшина. Также и в любом бизнесе. Туризм в Приморье переживает уже не первый кризис, и те, кто грамотно подходил к борьбе за место под солнцем, - выжил. Нынешняя ситуация - не исключение. Безусловно, сейчас всем тяжело. Закрытие границ со странами АТР для турбизнеса в Приморье - как нож в спину. Но унывать мы не собираемся. Напротив.

Разрабатываем новые внутренние туры по Приморскому краю и по России, готовим интересные предложения в рамках экологических туров, планируем организацию отдыха туристов в бухте Петровская Падь, одним словом, готовимся к летнему периоду. Границы когда-то да откроются, ситуация нормализуется, поток туристов к нам возобновится. Пока что «финансовая подушка» нашей компании, которая была благоразумно оставлена на январь-февраль, дает нам некие резервы для продолжения бесперебойной работы. Впрочем, ежегодно эти два постновогодних месяца и без всякого коронавируса, как правило, рентабельностью не отличаются. Основные продажи и предоплаты начинаются в марте. А пока я руководствуюсь правилом: делай что должен и будь что будет.

Панике - бой!

Генеральный директор туристической компании «Терратур» Анна ГАНЖА вообще считает, что сегодня панические настроения просто искусственно подогреваются:

- Конечно, операторы и туристические компании несут убытки в разных объемах в зависимости от конкретного направления работы. Но напасть в виде коронавируса - не первая кризисная ситуация, которую мы можем вспомнить за последние 15 лет. И выход здесь один - удержаться на плаву, оптимизировать работу и выждать сложный период, стараясь максимально сократить убытки. Если говорить о круизных компаниях, то все они абсолютно адекватно воспринимают происходящее. Сокращение и изменение маршрутов круизных туров - вещь очевидная, с этим пока ничего не поделать.

Но, на мой взгляд, главная проблема сейчас в другом: в людях. Некоторые туристы, поддавшись негативному прессингу СМИ и разъясняющему письму Роспотребнадзора, требуют вернуть деньги за приобретенные ранее путевки на летний период времени. Но ведь все элементарно просто: во-первых, при малейшем подозрении на то, что пассажиры могут быть подвержены опасности заражения в той или иной стране, круизные туры туда исключаются. Во-вторых, пока конкретный порт захода или страна не запрещены к посещению Роспотребнадзором, то условия для аннуляции путевки остаются прежними - теми, которые прописаны в договоре. Требовать сегодня возврата денежных средств за путевки, которые были запланированы на лето, не только преждевременно, но и неразумно. Неоднократно слышу, мол, лететь в Италию или в Израиль опасно, можно заразиться. На мой взгляд, это стопроцентное заблуждение, хотя понимаю что сейчас мое высказывание идет вразрез с решением Роспотребназдора.

Как говорится, знал бы где упасть - соломки подстелил бы. Заболеть можно и во Владивостоке, зайдя в любой супермаркет. 150 человек, которые прилетели в столицу ДФО 23 февраля, были в контакте с людьми, помещенными сегодня в карантин. Кто знает, может уже в данный момент по улицам города разгуливают носители вируса?

Хочу отдельно подчеркнуть: приобретать путевки сегодня - не значит рисковать деньгами или здоровьем. При закрытии границы круизные компании возвращают несостоявшемуся туристу деньги в 100% объеме, и для паники сегодня совершенно нет никаких предпосылок.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.