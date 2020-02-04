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В Приморье начала работу "горячая линия" по ценам на овощи
04 Февраля 2020, 13:34 | Приморье
Жители Приморского края могут сообщить о фактах резкого роста цен на овощи в торговых сетях. Нарушение антимонопольного законодательства проверит региональный минпромторг совместно с УФАС России. Об этом сообщили на заседании краевого штаба по ценам под руководством зампреда Правительства Приморья Константина Шестакова во вторник, 4 февраля.
Врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин сообщил, что сейчас доля местных овощей на продовольственном рынке края составляет около 50%. Остальной объем преимущественно завозится из Китая, Сибири и других регионов России. На оптово-розничной базе «Дружба» запасов овощей из «борщевого набора» достаточно, их хватит на два-три месяца.
«Килограмм приморского картофеля здесь стоит 22-25 рублей, лук – 23-25 рублей, капуста – 25-28 рублей, морковь – 30-35 рублей, свекла – 23-25 рублей. Повышения этих цен в ближайшее время не ожидается», – проинформировал Сергей Калитин.
На сегодняшний день наиболее остро складывается ситуация с поставками на местный рынок – огурцов, помидоров, сладкого перца и зелени. По словам министра сельского хозяйства Андрея Бронца, приморские тепличные комбинаты – «Лазурный» и «Грин Хаус» производят почти 2,8 тысячи тонн овощей в год.
«Этих объемов недостаточно, поэтому сейчас строится новый тепличный комбинат – первая очередь – 10 гектаров будет запущена в 2020 году. Мощность предприятия на первом этапе составит 7,5 тысячи тонн овощей в год», – добавил министр.
При этом он отметил, что отпускные цены на овощи производители не повышали.
«На этом много не заработаешь, авторитет можно потерять быстро», – резюмировал Андрей Бронц.
Директор тепличного комплекса «Лазурный» Наталья Дубовцева отметила, что цена на огурцы у них не менялась уже несколько лет.
«Оптовая цена огурцов – 180 рублей за килограмм, в розницу – 200 рублей», – уточнила она.
Сергей Калитин считает, что дефицит помидоров и огурцов в основном вызван ажиотажем самими покупателями в связи с коронавирусом.
«Помидоры и огурцы от 150 до 180 рублей быстро раскупаются жителями. Торговые сети не успевают заполнять полки», – сказал врио министра.
Константин Шестаков подчеркнул, что нужно продолжить мониторинг цен на рынке овощей и картофеля. Торговая надбавка в магазинах повышаться не должна.
«Информацию о выявлении резкого роста цен необходимо оперативно направлять в приморский УФАС России для проведения проверок на предмет нарушения антимонопольного законодательства при формировании цены», – обозначил зампред Правительства Приморья.
Также он поручил организовать Минпромторгу «горячую линию» по фактам завышения цен на овощи.
«Люди могут отправлять фотографии ценников и адреса магазинов с завышенными ценами на овощи. Это позволит увеличить охват наблюдаемой территории и оперативно реагировать на ситуацию», – заявил Константин Шестаков.
Номер телефона горячей линии: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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