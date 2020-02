Приморским "Хаяттам" дали новое имя

На 5-звездочные отели во Владивостоке, первоначально строившиеся под брендом Hyatt, напала новая напасть – из-за эпидемии коронавируса объекты остались без китайских рабочих, а это значит, что для обслуживания участников VI Восточного экономического форума (ВЭФ) вновь придется приглашать круизные лайнеры.

На прошлой неделе стало известно, что новый владелец отелей планирует ввести оба объекта в эксплуатацию к сентябрю этого года. При этом вывески Hyatt будут заменены на Okura Hotels & Resorts.

По словам представителя ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (выкупил на торгах оба гостиничных комплекса в 2019 году), инвестиции в запуск отеля на мысе Бурном составляют на данный момент 6 млрд рублей, на Корабельной набережной - 5,5 млрд рублей.

«Мы хотим к сентябрю ввести в эксплуатацию оба объекта. Отель на мысе Бурном – полностью, на Корабельной набережной – частями. Основные строительно-монтажные работы планируем завершить в конце мая, после чего приступим к наладке. Пуско-наладочные работы рассчитываем завершить в июне-августе», - сказал представитель инвестора в ходе осмотра вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ отеля на мысе Бурном.

15 апреля 2019 года ООО «Парк-отель «Бурдугуз» выкупил на торгах оба гостиничных комплекса, заплатив за объекты 3,7 млрд рублей – 1,6 млрд за отель на Корабельной набережной, 2,1 млрд рублей - на мысе Бурном. Основным собственником ООО «Парк-отель «Бурдугуз» является ООО «Эн+ Туристическая инфраструктура», которым владеет «Иркутскэнерго».

Досье "Золотого Рога": Строительство двух 5-звездочных гостиниц - отеля делового типа на Корабельной набережной и SPA-отеля на мысе Бурном - было начато в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. В ноябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже этих гостиниц, содержание которых ежемесячно обходилось краевому бюджету в 32 млн рублей.

Пикантность ситуации в том, что Юрий Трутнев запретил владельцам 5-звездочных отелей во Владивостоке привлекать китайских рабочих из-за вспышки эпидемии коронавируса.

«Вы не получите эти квоты (на китайских рабочих – Прим. автора), пока мы не разберемся с коронавирусом», - сообщил вице-премьер в ходе осмотра отелей.

По словам инвестора, на строительстве отеля на мысе Бурном работают 50 человек, со следующего месяца планируется вывести на объект порядка 500 китайских рабочих. Для этого обсуждается вопрос получения квот. Переговоры с китайцами ведут семь компаний.

Оператором обоих отелей станет японская компания Hotel Okura Co., Ltd.

Досье "Золотого Рога": Компания Hotel Okura Co., Ltd., основанная в 1958 году, открыла свой флагманский отель Hotel Okura Tokyo в 1962 году. Компания специализируется в люксовом сегменте гостиничного бизнеса, входит в тройку крупнейших гостиничных сетей Японии. Hotel Okura обладает обширным опытом в сфере гостеприимства, включающим владение активами и развитие отелей, а также управление отелями, ресторанный бизнес и сетевую деятельность через дочерние компании и группы компаний. Бренд объединяет все свои отели общей философией «Лучшие условия размещения, изысканная кухня и высококачественный сервис», чтобы все гости могли насладиться фирменным гостеприимством Okura, сочетающим в себе внимание японцев к деталям и западную функциональность. Дочерняя компания Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. управляет 72 отелями (47 в Японии и 25 за рубежом) с 22 666 номеров (по состоянию на 12 сентября 2019 года) в трех группах отелей: Okura Hotels & Resorts, Nikko Hotels International и Hotel JAL City.

Об интересе японцев к отелям во Владивостоке стало известно два года назад, когда директор группы управления проектами компании Nikken Sekkei Накатани Кенъитиро, сообщил, что японские специалисты подготовили несколько предложений по повышению экономической эффективности объектов. В числе предлагавшихся изменений - расширение номерного фонда отеля, увеличение количества посадочных мест в японском ресторане, создание lounge-зоны для привилегированных гостей и другие.

