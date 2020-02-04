Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Транснефть – Порт Козьмино": разумное отношение к энергозатратам
04 Февраля 2020, 16:38 | Приморье
Постоянное повышение уровня энергоэффективности производства - один из приоритетов деятельности порта в Приморье
Сегодня одной из важнейших составляющих энергопотребления является оптимизация освещения. Применение современных световых технологий позволяет сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии, что существенно сокращает расходы, тем самым высвобождаются дополнительные мощности, и делается разумный взнос в сохранение экологии. Высокий уровень светопередачи, стабильный световой поток, надежность источников света на протяжении всего срока службы – все это положительно влияет на производительность труда.
Постоянное повышение уровня энергоэффективности производства - один из приоритетов деятельности ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (входит в систему ПАО «Транснефть»), такой же значимый, как обеспечение бесперебойной и надежной отгрузки российской нефти на мировые рынки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Специфика работы производственных объектов в порту Козьмино предусматривает круглосуточную деятельность, что требует от нефтепроводчиков особого подхода к выбору приборов освещения. Основные производственные мощности предприятия - это три крупные площадки: площадка приема нефти, нефтебаза, береговые и причальные сооружения. В зависимости от специфики и организации технологических процессов на долю каждого из этих объектов приходится разное количество потребляемой энергии: на береговые и причальные сооружения - 49%, нефтебазу – 30%, площадку приема нефти - 6%, 15% - на вспомогательные объекты.
«Мы стремимся рационально использовать энергию. В 2019 году 13% всей потребленной электроэнергии нефтепорта пришлось на освещение, за счет реализации программы энергосбережения с каждым годом этот показатель снижается», - поясняет генеральный директор ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Денис ЧЕПЛЯНСКИЙ.
В 2019 году порт Козьмино реализовал комплекс мероприятий, направленных на экономию и эффективное использование энергоресурсов в рамках Программы энергосбережения. В целом, по итогам года порт потребил 13,664 тыс. кВт.ч электроэнергии (с учетом реализации ряда мероприятий экономия составила 249,87 тыс. кВт.ч), 887 тонн нефти (экономия 26,55 тонн) и 343 тонны моторного топлива (экономия 4,15 тонн).
На объектах нефтепорта было установлено 2035 светодиодных светильников, 157 датчиков движения, десять систем автоматического регулирования температурного режима. Также проведена очистка внутренней поверхности 23-километрового участка магистрального нефтепровода «Шлейф на нефтебазу». Пересмотрены нормы расхода топлива транспортных средств и спецтехники с учетом показаний системы ГЛОНАСС. Общий объем экономии в результате проведенных мероприятий составил более 1 млн рублей.
Стоит отметить, что проведенная в 2019 году в порту Козьмино аудиторская проверка подтвердила соответствие реализуемых мероприятий в области энергетики требованиям международных стандартов ISO 50001:2011. Среди положительных практик по системе энергетического менеджмента инспекторы отметили успешное выполнение энергосберегающих мероприятий на производстве.
Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».
Фото «Транснефть – Порт Козьмино».
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- "Транснефть – Порт Козьмино": разумное отношение к энергозатратам
- В Приморье начала работу "горячая линия" по ценам на овощи
- Приморским судьям снова плюнули на мантию
- Предпринимателям Приморья расскажут об условиях получения господдержки для бизнеса
- Открытие буферной зоны вокруг Уссурийска показало спрос
- В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов
- Во Владивостоке в суде бьются за городской сквер
- Объёмы ООО "ВУТ" растут не в ущерб экологии
- Только 4% жителей Дальнего Востока полностью устраивает получаемая зарплата
- "С приходом ипотеки под 2% люди начали верить в чудеса"
Новости раздела
- "Транснефть – Порт Козьмино": разумное отношение к энергозатратам
- "Хаяттам" дали новое имя - "Окура"
- В Приморье начала работу "горячая линия" по ценам на овощи
- Следующая остановка "Больница"
- Строительство детсадов во Владивостоке на контроле у мэра
- Приморским судьям снова плюнули на мантию
- "Ростелеком" расширяет оптическую сеть в Приморье
- Предпринимателям Приморья расскажут об условиях получения господдержки для бизнеса
- Открытие буферной зоны вокруг Уссурийска показало спрос
- В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев оставили один на один с оборзевшими спекулянтами (фото)
- Более 1600 автоматов "АК-47" задержала Владивостокская таможня
- 80 классов в 28 школах Приморья закрыли на карантин
- "С приходом ипотеки под 2% люди начали верить в чудеса"
- Только 4% жителей Дальнего Востока полностью устраивает получаемая зарплата
- Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- Хороль поглотит Ярославку
- Хабаровский край стал заложником
- В Приморье для аптек установили пониженную налоговую ставку
- Стал известен новый срок запуска отелей "Хаятт" во Владивостоке
Loading...