"Транснефть – Порт Козьмино": разумное отношение к энергозатратам

Постоянное повышение уровня энергоэффективности производства - один из приоритетов деятельности порта в Приморье

Сегодня одной из важнейших составляющих энергопотребления является оптимизация освещения. Применение современных световых технологий позволяет сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии, что существенно сокращает расходы, тем самым высвобождаются дополнительные мощности, и делается разумный взнос в сохранение экологии. Высокий уровень светопередачи, стабильный световой поток, надежность источников света на протяжении всего срока службы – все это положительно влияет на производительность труда.

Постоянное повышение уровня энергоэффективности производства - один из приоритетов деятельности ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (входит в систему ПАО «Транснефть»), такой же значимый, как обеспечение бесперебойной и надежной отгрузки российской нефти на мировые рынки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Специфика работы производственных объектов в порту Козьмино предусматривает круглосуточную деятельность, что требует от нефтепроводчиков особого подхода к выбору приборов освещения. Основные производственные мощности предприятия - это три крупные площадки: площадка приема нефти, нефтебаза, береговые и причальные сооружения. В зависимости от специфики и организации технологических процессов на долю каждого из этих объектов приходится разное количество потребляемой энергии: на береговые и причальные сооружения - 49%, нефтебазу – 30%, площадку приема нефти - 6%, 15% - на вспомогательные объекты.





«Мы стремимся рационально использовать энергию. В 2019 году 13% всей потребленной электроэнергии нефтепорта пришлось на освещение, за счет реализации программы энергосбережения с каждым годом этот показатель снижается», - поясняет генеральный директор ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Денис ЧЕПЛЯНСКИЙ.

В 2019 году порт Козьмино реализовал комплекс мероприятий, направленных на экономию и эффективное использование энергоресурсов в рамках Программы энергосбережения. В целом, по итогам года порт потребил 13,664 тыс. кВт.ч электроэнергии (с учетом реализации ряда мероприятий экономия составила 249,87 тыс. кВт.ч), 887 тонн нефти (экономия 26,55 тонн) и 343 тонны моторного топлива (экономия 4,15 тонн).

На объектах нефтепорта было установлено 2035 светодиодных светильников, 157 датчиков движения, десять систем автоматического регулирования температурного режима. Также проведена очистка внутренней поверхности 23-километрового участка магистрального нефтепровода «Шлейф на нефтебазу». Пересмотрены нормы расхода топлива транспортных средств и спецтехники с учетом показаний системы ГЛОНАСС. Общий объем экономии в результате проведенных мероприятий составил более 1 млн рублей.

Стоит отметить, что проведенная в 2019 году в порту Козьмино аудиторская проверка подтвердила соответствие реализуемых мероприятий в области энергетики требованиям международных стандартов ISO 50001:2011. Среди положительных практик по системе энергетического менеджмента инспекторы отметили успешное выполнение энергосберегающих мероприятий на производстве.

Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».

Фото «Транснефть – Порт Козьмино».