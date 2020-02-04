Следующая остановка "Больница"

Одна из особенностей новой автобусной сети Владивостока в том, что пролегать оптимизированные маршруты будут на минимально близком расстоянии от лечебных учреждений

В конце ноября 2019 года администрация Владивостока представила на суд горожан проект оптимизации автобусных маршрутов. Горожане проект «прокатили». После десятков встреч с населением, обработки сотен письменных и телефонных обращений появился второй, доработанный вариант новой маршрутной сети. И на первый взгляд он вызывает меньше нареканий, чем его предшественник.

Согласно доработанному проекту, вместо 93 автобусных маршрутов будет работать 86. Три маршрута будет добавлено, 14 оптимизировано, 10 дублирующих или не пользующихся спросом отменено. Приоритет на маршрутах получат автобусы большой вместимости – 341 транспортная единица. Количество автобусов средней вместимости увеличится с 22 до 132 единиц, а число автотранспортных средств малой вместимости, напротив, уменьшится – с 229 до 130 единиц.

Довезти до больницы

Одна из особенностей новой автобусной сети в том, что пролегать оптимизированные маршруты будут на минимально близком расстоянии от лечебных учреждений. Как пояснили в городском управлении транспорта, сделано это по просьбе горожан, которым проблематично добираться до больниц и поликлиник. Ага. Сначала лечебные учреждения оптимизировали, ликвидировав одни, объединив и укрупнив другие, а когда выяснилось, что «родной» профильный специалист уже не «в шаговой доступности», а к «объединенному» доктору попасть сложно, решили «подтянуть» к лечебницам автобусы? К примеру, 45-й автобус, который сегодня ходит от ст. Угольная до ж/д вокзала через Партизанский проспект, предлагается перенаправить по Океанскому проспекту – чтобы пассажиру было проще добраться до детской больницы на проспекте Острякова, городской больницы на Садовой и краевой больницы на Алеутской.

Задачу сделать транспортно доступнее детскую поликлинику №2 и больницу №4 возлагают на маршрут №32 «Луговая – Госпиталь ветеранов войн». После оптимизации автобус будет заходить и на ул. Трудовых Резервов, где расположены вышеуказанные лечебницы.

Или возьмем маршрут №12 «Семеновская - Героев Варяга». Он обеспечит беспересадочный проезд жителей с улиц Постышева, Героев Варяга, Овчинникова и проспекта 100-летия к поликлинике №8. Правда, автобус на маршруте, как и ныне, будет всего один, а сам маршрут станет короче, так как ходить до центра автобус не будет.

Загрузиться по полной

Но, конечно же, в основе оптимизации маршрутной сети лежит не столько забота о пассажирах-пациентах, как экономический расчет.

Согласно федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», перевозки должны быть рентабельны. По расчетам мэрии, себестоимость одной поездки даже при нулевой рентабельности составляет 38 рублей. При действующем тарифе в 28 рублей перевозки не окупаются. И чтобы перевозчик работал без убытков, пассажирские перевозки надо либо дотировать из бюджета, либо оптимизировать – ликвидировать одни маршруты, объединить другие, увеличить вместимость транспорта, заменив малые автобусы большими, что позволит за один рейс перевезти как можно больше людей.

У памятника столпотворение

Помимо указанных выше, отметим еще ряд популярных маршрутов, которые планируется подвергнуть изменениям. Продлить - в первую очередь.

Маршрут №44Д «Угольная – 2-я Речка» предлагается продлить до остановки «ВГУЭС». Это бесспорный плюс для студентов и преподавателей вуза.

Маршрут №59 «Маяк – Академическая» продлят до «Чкалова» и ходить он будет по Партизанскому проспекту, а не через Первую Речку, как сейчас. Продлить до «Чкалова» предлагается и маршрут №64 «Бухта Тихая – Академическая».

Маршрут №66 «Площадь Борцов Революции – 64 микрорайон» пойдет через «Покровский парк» и будет заходить на «Спортивную». На «Спортивную» завернет и маршрут №90 «Площадь Борцов Революции – Луговая». А маршрут №75 «ТД «Тихоокеанский» – Приморский океанариум» продлят до остановки «3-я рабочая».

Маршрут №95 «Снеговая падь – Суханова» также предлагается продлить – до центральной площади. Здесь же получит право на остановку и маршрут №79 «Бухта Тихая – ТЦ «Изумруд». По новой схеме ходить он будет по Светланской с остановками «Лазо» и «Площадь Борцов Революции».

Получается, что вместе с новым маршрутом №5, о котором чуть ниже, нагрузка на остановочный пункт около памятника Борцам за власть Советов существенно возрастет, хотя там и сегодня автобусам не развернуться, и они вынуждены парковаться впритык к подземному переходу – нередко в два ряда, высаживая пассажиров прямо на проезжую часть. Так может перенести табличку остановки на несколько метров вперед?

Маршруты сливают попарно и в тройки

Из представленной мэрией схемы по оптимизации маршрутной сети, так сказать, чистую ликвидацию удалось обнаружить всего у одного маршрута - №57 «Маяк – Толстого» - как пояснили в управлении транспорта, в связи с низкой эффективностью и крайне малым пассажиропотоком. Остальные девять, хотя де факто тоже ликвидируются, но корректно закамуфлированы под объединение с другими маршрутами.

Маршрут №2 «Луговая – Чкалова» объединится с маршрутом №64 «Бухта Тихая – Луговая – Академическая», который будет продлен до остановки «Чкалова». На маршруте будут работать 16 больших автобусов, так что транспортная доступность площади Луговая, как уверяют в мэрии, для жителей улиц Чкалова и Чапаева сохранится.

Маршрут №7 «Шепеткова – 64 микрорайон» сливают с маршрутами №46 «Шепеткова – 63 микрорайон» и №66 «Площадь Борцов Революции – 64 микрорайон». Число автобусов на 66-м маршруте будет увеличено с 3 до 8 единиц.

Маршрут №17Т «Тухачевского – Семеновская» объединяется с маршрутом №17 «Семеновская – Карбышева». Число автобусов увеличится с 9 до 16 единиц.

Маршрут №41 «Семеновская – Чкалова» сольется с маршрутом №59 «Маяк – Академическая», который, как и ныне действующий, будет проходить через Партизанский проспект. На этом маршруте будут работать 14 больших автобусов.

Маршрут №85 «Карбышева – Фуникулер» и №85Ц «Тухачевского – Фуникулер – Суханова» войдут в состав маршрута №95 «Снеговая падь – Тухачевского – Фуникулер – Площадь Борцов Революции». Перевозки по обновленному маршруту будут осуществлять 12-15 больших автобусов с интервалом 7-8 минут.

Маршруты №99 «Сельская – ж/д вокзал» объединят с маршрутами №98Д «Луговая – Снеговая падь – Площадь Борцов Революции – Луговая» и №98Ц «Луговая – Площадь Борцов Революции – Снеговая падь – Луговая». В итоге, можно будет доехать из центра до Баляева и обратно без пересадок.

Появятся и три новых маршрута. Маршрут №5 «Окатовая – «Калина Молл» – Лазо - Площадь Борцов Революции – Диомид – Окатовая» свяжет Первомайский район с центром Владивостока самым быстрым путем – по мосту через Золотой Рог, охватив практически всю центральную часть города. Он будет делать остановки ТЦ «Изумруд», Комарова, Краевая больница, Суханова, Лазо. Среди новых маршрутов - №14 (Луговая – Шепеткова – Зеленый бульвар) и №20 «Давыдова – Автовокзал».

Обновленный проект оптимизированной маршрутной сети Владивостока 17 января размещен на официальном сайте администрации Владивостока. Здесь же можно более подробно ознакомиться с новой схемой движения автобусов. В прилагаемых файлах отражены как действующие маршруты, так и предлагаемая схема движения, а также остановки маршрутов.

Желающие могут внести свои предложения по модернизации автобусной сети по телефону: 261-43-34 (отдел организации транспортного обслуживания управления транспорта администрации Владивостока).

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ.

КРОМЕ ТОГО

Пересадка за полцены

Во Владивостоке на шести автобусных маршрутах введен пересадочный тариф, который дает возможность владельцу единой транспортной карты, транспортного брелока или браслета совершить две поездки с разницей в полтора часа за полторы стоимости проезда.

В декабре прошлого года пересадочный тариф был введен на маршрутах №29к «Воевода - Мини-ТЭЦ - Центральная» и №15 «Приморский океанариум - ТЦ «Изумруд». Выбрали их не случайно - горожане жаловались, что при поездках с о.Русский в центр им нередко приходилось делать пересадку, что вдвое увеличивало стоимость проезда.

В январе этого года пересадочный тариф был введен еще на четырех автобусных маршрутах: №№ 44Д, 95, 98Ц и 98Д. Таким образом, поездку за полторы стоимости можно совершить, пересаживаясь с маршрутов №44Д и №95 на №15 и с №98Ц и №98Д на №95 как в прямом, так и в обратном направлении. То есть пассажиру можно не ждать на остановке своего автобуса, а воспользоваться стыковочными маршрутами со скидкой – заплатить в одном автобусе 28 рублей, а затем пересесть на другой автобус и доплатить всего 14 рублей.

Казалось бы, выгодно, но не совсем. Стоимость единой транспортной карты – 100 рублей, транспортного брелока - 150 рублей, браслета – 350 рублей. Да и число маршрутов, на которых действует пересадочный тариф, ограничено. Все шесть указанных маршрутов обслуживает муниципальное автотранспортное предприятие «ВПОПАТ-1», на долю которого приходится лишь 14% рынка пассажирских перевозок. Основную долю занимают «частники». Это 13 компаний. И как ввести пересадочный тариф, если один маршрут обслуживает, к примеру, «ПримАвтоБизнес», а другой – «Влад Рейс»? Когда одному перевозчику пассажир оплатит полную стоимость проезда, а другому лишь половину? Вот и в администрации города пока не могут найти ответ на этот вопрос.

На фото: Ожидаемая масштабная реформа автобусной маршрутной сети Владивостока в итоге вылилась лишь в косметические изменения.