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Строительство детсадов во Владивостоке на контроле у мэра

04 Февраля 2020, 09:38 | Приморье
Глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК проинспектировал строительство двух детских садов - на улице Маковского, 157а и в микрорайоне Патрокл - и заявил о необходимости ужесточить контроль за подрядными организациями, чтобы оба объекта были сданы в срок.
 
Двухэтажный детский сад на 230 мест на улице Маковского (район Океанской) готов на 89%. Сейчас в здании ведутся отделочные работы, а с установлением положительных температур приступят к благоустройству территории. 
 
Глава Владивостока поручил также провести благоустройство прилегающей территории и подъездных путей.
 
«Важно, чтобы к открытию детского сада все работы были выполнены на 100%. Для детей и их родителей должны быть созданы максимально комфортные условия. Это касается и детских садов, которые строятся в других микрорайонах. Также необходимо ужесточить контроль за подрядными организациями, чтобы все объекты были сданы в срок», – подчеркнул Олег Гуменюк.
 
Продолжается строительство большого детского сада и в микрорайоне Патрокл. Детсад на 240 мест возводят по проекту, который стал основой дошкольных учреждений в Снеговой Пади. Это трехэтажные здания со спортивным и музыкальным залами, освещенной и огороженной территорией, системой видеонаблюдения. Сейчас подрядчик завершает здесь бетонирование цокольного этажа. 
 
В каждом из дошкольных учреждений запланированы ясельные группы. 
 
Сегодня во Владивостоке все дети, достигшие трехлетнего возраста, обеспечены путевками в детские сады, и назрела необходимость открывать ясельные группы и обеспечивать путевками детей от двух лет.
 
Так, в прошлом году во Владивостоке были открыты сразу три детских сада – это 400 новых мест, из которых 215 – места для детей ясельного возраста.
 
На фото: Глава Владивостока Олег Гуменюк проинспектировал строительство детских садов в городе и потребовал от кураторов этого направления в мэрии вести контроль за стройками в ежедневном режиме.
 
Фото с сайта vlc.Ru
 
 
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Теги: строительство  детсады 



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