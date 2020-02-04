Приморским судьям снова плюнули на мантию

Процесс против холдинга «Востокцемент», как и «дело Пушкарёва», московские правоохранители также очень хотят провести без участия «ненадежных» местных стражей закона

В конце января в Советском районном суде Владивостока состоялась серия заседаний по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 3,3 млрд рублей с холдинга «Востокцемент», принадлежащего семье экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

Напомним, что соответчиками по иску выступают уже осужденные Тверским районным судом Москвы по уголовному делу Игорь Пушкарев, его брат и экс-руководитель ГК «Востокцемент» Андрей ПУШКАРЕВ, бывший директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей ЛУШНИКОВ, а также несколько юридических лиц, входящих в холдинг «Востокцемент»: АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод» (ДСЗ), АО «Владивостокский бутощебеночный завод» (ВБЩЗ), АО «Теплоозерский цементный завод» и ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий».

Местным судьям снова не доверяют

В ходе первого заседания, состоявшегося 27 января, судья Ольга ОЛЕСИК была вынуждена отклонить ходатайство о собственном отводе, неожиданно поданное представителем Генпрокуратуры Александром ДУДНИКОВЫМ. Обосновывая это требование, прокурор отметил, что надзорное ведомство сомневается в «нейтралитете» судьи к сторонам процесса.

Напомним, что в 2019 году Генпрокуратура добивалась изменения территориальной подсудности по гражданскому иску, добиваясь его рассмотрения в уже упомянутом Тверском суде столицы. Тогда главным аргументом надзорного ведомства также были сомнения в беспристрастности приморских судей. Однако Верховный суд РФ в удовлетворении данного требования отказал, и иск поступил в суд Советского района Владивостока – он находится буквально в паре кварталов от офиса холдинга «Востокцемент». А после подачи иска в суд, которая произошла в начале октября, Ольга Олесик оставила его без движения на несколько недель. Возможно, что именно эти обстоятельства стали причиной появления ходатайства, которое, впрочем, не было удовлетворено.

В ходе заседания Игорь Пушкарев и еще один фигурант дела, Андрей Лушников, которые содержатся в СИЗО №1 Владивостока, выступили по видеоконференцсвязи. Экс-мэр выразил несогласие с исковыми требованиями Генпрокуратуры РФ, а экс-директор МУПа – недоумение в связи с тем, что привлекается в качестве ответчика по данному делу. Также в заседании участвовал брат экс-главы города Андрей Пушкарев, ранее руководивший «Востокцементом».

Сумма иска, предъявленного Генпрокуратурой РФ к ответчикам (почти 3,3 млрд рублей) равна сумме всех контрактов, заключенных между группой компаний «Востокцемент» и МУП «Дороги Владивостока» в период, когда главой города являлся Игорь Пушкарев. В 2019 году Тверской суд Москвы признал градоначальника виновным в создании «особых условий» для «Востокцемента» при закупках стройматериалов для муниципальных нужд, приговорив Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, Игорь Пушкарев, Андрей Пушкарев и Андрей Лушников должны выплатить штраф по 0,5 млрд рублей каждый.

Новая администрация не отвечает за прошлую

Днем позже, 28 января, с удовлетворением ходатайства не повезло уже стороне защиты. Напомним, что предметом изучения в суде станут сделки между МУП «Дороги Владивостока» и предприятиями ГК «Востокцемент», заключенные в период с 2008 по 2015 годы.

При этом Андрей Лушников будет отвечать за взаимодействие МУПа с «Востокцементом», в том числе, за период до 2012 года, когда он еще не являлся руководителем «Дорог Владивостока».

- Мой клиент Лушников – на скамье подсудимых, а предприятие даже в качестве третьего лица не привлечено, - обратил внимание суда защитник экс-директора МУПа Денис ПУЧКОВ. Именно поэтому заявленное им и представителями структур «Востокцемента» ходатайство касалось привлечения к процессу в качестве третьих сторон, не заявляющих самостоятельных требований, администрации Владивостока и МКУ «Дороги Владивостока» (МУП был реорганизован в казенное учреждение летом 2019 года). По мнению стороны защиты, решение Советского районного суда по иску Генпрокуратуры может повлиять на права и интересы МУП «Дороги Владивостока» и городской администрации. А в случае признания сделок между МУПом и «Востокцементом» ничтожными может быть применен принцип двусторонней реституции – возврата обеими сторонами полученного в результате сделок.

- Без МУП «Дороги Владивостока» в процессе никак не обойтись, это краеугольный камень. Если его убрать, то вообще не о чем разговаривать. Поэтому считаю нужным привлечь МУП и администрацию в качестве третьих лиц, а дальше они сами примут решение - принимать участие или игнорировать, - поддержал ходатайство защиты Игорь Пушкарев, участвовавший в заседании в режиме видеоконференции из городского СИЗО.

Представитель Генпрокуратуры Александр Дудников в ответ предъявил два письма. В первом нынешний директор МКУ «Дороги Владивостока» Алексей ВОРОШИЛОВ сообщил, что считает привлечение организации в качестве третьего лица нецелесообразным. Ворошилов отметил, что занимает нынешнюю должность с ноября 2018 года, не может дать пояснения о деятельности предприятия в период 2008-2016 годов и участвовать в процессе в каком-либо качестве не желает.

«В мае 2019 года по запросу Генеральной прокуратуры я предоставил сведения о заключенных в 2008-2016 годах контрактах между МУП «Дороги Владивостока» и предприятиями группы «Востокцемент». Все содержащиеся в этой информации сведения я поддерживаю в полном объеме. Соответствующие выводы были сделаны нами на основании имеющейся в моем распоряжении бухгалтерской и иной финансовой документации. В июле 2019 следователем Следственного комитета РФ вся бухгалтерская документация была изъята у МУПВ и до настоящего времени не возвращена. С учетом изложенного, какие-либо дополнительные сведения я предоставить не могу по объективным причинам», - процитировал письмо Алексея Ворошилова представитель Генпрокуратуры. – «Рассматриваемый иск заявлен в интересах государства. Ответчики и стороны в иске определены. МКУ «Дороги Владивостока» какие- либо самостоятельные требования в рамках иска не предъявляет».

Во втором ответе на запрос прокуратуры, подписанном вице-мэром Владивостока Сергеем РУССКИХ, говорится о том, что отдельный учет исполнения и оплаты муниципальных контрактов, заключенных МУП «Дороги Владивостока» по поставке материалов в сфере строительства и реконструкции дорог, не ведется. Сведения о суммах, фактически уплаченных управлением дорог и благоустройства администрации Владивостока по контрактам, заключенным между управлением и МУП «Дороги Владивостока» за прошлые годы, отсутствуют; а архивные документы уничтожены. В ответе из администрации подчеркивается, что МУП вело свою деятельность самостоятельно и сведения о своей коммерческой деятельности в администрацию Владивостока не предоставляло.

Тем не менее, 30 января суд внял аргументам защиты и удовлетворил ходатайство о привлечении МКУ «Дороги Владивостока» и городской администрации в качестве третьих сторон.

И это еще не всё…

В качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры, рассматриваемому Советским судом, еще в начале декабря на недвижимое имущество ряда предприятий «Востокцемента» был наложен арест. Сложившаяся ситуация явно не способствует нормальной работе и развитию предприятия, о чем представители юрлиц, входящих в структуру холдинга, заявили в ходе стартовавшего гражданского процесса.

Защитники компаний ГК «Востокцемент» обратили внимание на то, что стоимость арестованных активов оценивается в сумму около 16 млрд рублей, что значительно превышает сумму иска Генпрокуратуры. В свою очередь, представитель надзорного органа Александр Дудников отметил, что кадастровая стоимость арестованных объектов гораздо ниже, а также не исключил, что сумма иска может увеличиться. В итоге суд не стал рассматривать данное ходатайство до того, как решение по поводу ареста имущества не будет принято в Приморском краевом суде, где рассматривается иск компании об отмене обеспечительной меры.

Андрей СЕРОВ.

КРОМЕ ТОГО

Обвинителя выпишут из центра

Сегодня некогда созданная Игорем Пушкаревым цементная империя продолжает жить в состоянии неопределенности. Тем более, что уже во вторник представитель Генпрокуратуры ходатайствовал (а ответчики и их представители поддержали) о перерыве в заседании на четыре недели.

Прокуратура подготовила большой объем документов в обоснование иска, а ответчики предъявили 81 коробку с первичной бухгалтерской документацией по оспариваемым контрактам между «Востокцементом» и «Дорогами Владивостока». 30 января суд принял решение об отложении дальнейшего рассмотрения дела до начала марта. Не исключено, что тогда в процессе примет участие заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ Сергей БОЧКАРЕВ, который в настоящее время представляет позицию ГП в другом регионе России.