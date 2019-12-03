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Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал

03 Декабря 2019, 18:37 | Приморье

18 декабря во Владивостоке состоится главное праздничное событие приморского бизнеса – Новогодний Бизнес-Бал. Мероприятие состоится в знаковом для столицы ДФО месте – ресторане «Лесная Заимка» и соберет более 300 представителей бизнеса и первых лиц города и края.

Миссия новогоднего бизнес-торжества года - консолидация деловых кругов, региональных органов законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления, активных бизнес-объединений, ведущих общественных организаций предпринимательства, институтов развития, действующих на территории краевой столицы, а также руководителей и собственников бизнеса.

В программе празднования: поздравления и чествование успешных предпринимателей Владивостока и Приморского края, культурная и развлекательная программа, праздничный банкет, неформальное общение.

 


 
 

Новогодний Бизнес-Бал Владивостока состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Маковского, 290. Съезд гостей с 17:30, начало в 18:00.

Дополнительная информация  по телефонам:

+7 914 791-68-72 Елена Горелова,

+7 914 705-82-34 Людмила Тыщенко

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Новогодний Бал 



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