"Загрузка автобусов в среднем составляет 30-40 процентов"

На вопросы газеты «Золотой Рог» отвечает начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов

Само слово «оптимизация» уже давно вызывает определенную настороженность у населения. И есть от чего. Затеянная пять лет назад оптимизация системы образования «не привела к улучшению результатов деятельности образовательных организаций, повышению качества образования и доступности образовательных услуг», - констатирует Счетная палата РФ. Основной ее итог - учащихся упраздненных малокомплектных школ теперь возят на уроки за десятки километров. Оптимизация здравоохранения ассоциируется у населения с закрытием больниц, поликлиник, их слияниями и укрупнениями. Лечить от этого лучше не стали, а вот попасть к врачу стало сложнее. Сегодня об этом публично заявляют уже и на правительственном уровне. И вот очередная спущенная сверху директива - оптимизация работы общественного транспорта.

Судя по огромному количеству откликов в Сети - на 100% негативных, свыше 1000 обращений в администрацию Владивостока, а также двух петиций на change.org, анонсированная городскими властями оптимизация маршрутной сети задела за живое многих.

Первое, с чего начался наш разговор с Александром ИВАНОВЫМ, начальником управления транспорта администрации Владивостока, - для чего вообще затеяли всю эту раздражающую население оптимизацию? Чем не устраивают ныне действующие маршруты?

- Согласно закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» от 13.07.2015 №220-ФЗ, перевозки должны быть рентабельны. По нашим расчетам, себестоимость одной поездки даже при нулевой рентабельности составляет 38 рублей, но мы установили тариф в 28 рублей.

Загрузиться по полной

- И чтобы при таком тарифе перевозчик не разорился, ему надо перевозить больше пассажиров?

- Совершенно верно. В июле этого года нам были представлены результаты исследования пассажиропотоков, которые показали реальную загруженность общественного транспорта. В дневное время, то есть вне часов пик, загрузка автобусов сегодня в среднем составляет 30-40%, в то время как для их эффективной работы она должна быть 70%. В противном случае пассажирские перевозки не окупаются, и их надо либо субсидировать, что мы и делаем на социально важных маршрутах, либо перевозчики несут убытки.

- Ага. Поэтому решили оптимизировать маршруты, сократить количество автобусов - чтобы пассажиров в них набивалось как селедок в бочку. Если сегодня на линию выходит 700 транспортных единиц, то после оптимизации останется 542. Верно?

- Не совсем. На сегодняшний день в городе действуют 93 маршрута, предусматривающих выход на линию 700 автобусов. Но реально их выходит 550-570, включая автобусы малого класса. Новая маршрутная схема предполагает ежедневный выход 544 автобусов. Но большого и среднего классов. И хотя автобусов будет выходить несколько меньше, их общая вместимость увеличится.

«Газели» век не долог…

- Какая судьба ожидает малый класс - «газели», которыми сравнительно недавно пополнили свои автопарки частные перевозчики?

- Транспортные средства малого класса небезопасны для пассажирских перевозок. Стоячие места в них не предусмотрены. А если все сидячие места заняты, водитель просто не останавливается на промежуточных остановках, не подбирает пассажиров. Люди потом обращаются с жалобами. Кроме того, губернатор поставил перед нами задачу в каждом транспортном средстве предусмотреть доступную среду для инвалидов. В «газелях» это сделать невозможно.

С берегов Невы виднее

- Исследованием пассажиропотока и разработкой рекомендаций по оптимизации маршрутной сети занималось ООО «Сити Транспорт Групп - Сибирь» из Санкт-Петербурга - компания четырех лет от роду, с уставным капиталом в 10 тысяч и всего одним сотрудником… Многие недоумевают: неужели не могли найти кого-либо из местных? Или из Санкт-Петербурга виднее, как Владивостоку перевозить своих пассажиров?

- ООО «Сити Транспорт Групп - Сибирь» выиграло открытый тендер, объявленный администрацией Владивостока, предложив цену контракта на 40 тыс. рублей меньше, чем второй участник конкурса - ВГУЭС. «Сити Транспорт Групп - Сибирь» входит в холдинг «Питеравто» - крупное негосударственное предприятие в сфере пассажирских автобусных перевозок, компании которого ведут подобные исследования в различных городах. К слову, я интересовался у представителей ВГУЭСа, почему они не сбросили цену. «Мы не могли дешевле», - прозвучало в ответ. Но, позвольте, это рынок! Это торги! Потом на «Сити Транспорт Групп - Сибирь» поступила жалоба, мол, они все делают не так, неправильно. К нам даже приходили из полиции и прокуратуры. Запрашивали документы. Компанию проверяли и в Питере. Ничего не нашли, и в возбуждении уголовного дела было отказано. Тем не менее, после получения результатов исследований мы заказали экспертизу на предмет проверки результатов исследований. И только после этого оплатили проделанную работу.

- А зачем вообще нужно было привлекать кого-либо к подобным исследованиям и платить за это почти 7 млн рублей? Можно ведь получить эти данные с помощью датчиков, учитывающих входящих и выходящих пассажиров. Подобную схему используют в супермаркетах.

- Цена одного такого датчика - около 400 тысяч рублей. Умножим на число автобусов. Какая сумма получится? У нас датчики учета пассажиров установлены только в пяти из недавно приобретенных ЛИАЗов. На долю муниципального автопредприятия ВПОПАТ-1 приходится лишь 14% рынка перевозок, основную же долю занимают «частники». Это 13 компаний. Но частные перевозчики не будут устанавливать датчики при любой их цене - им это просто невыгодно.

Минус три, плюс два

- Городские власти заверяют, что целью оптимизации работы общественного транспорта является «улучшение качества транспортного обслуживания населения». Возьмем для примера полуостров Эгершельд. Предлагается ликвидировать маршруты №59 (Маяк - Фабрика «Заря»), №60 (Маяк - Варяг) и №62 (Маяк - Окатовая). Остаются №81 (Маяк - Автовокзал) и маршрутка №63 (Маяк - Океанариум). Добавляются №49 (Маяк - Вилкова) и №45 (Маяк - Угольная). Но у 45-го столь протяженный маршрут, что ждать его придется очень и очень долго. 63-й тоже ходит очень редко, а без 60-го добираться до Варяга придется с пересадкой.

- 60-й маршрут уже решено оставить, а число автобусов 45-го маршрута будет увеличено до 30.

- Парк имени Лазо на Санаторной - одно из излюбленных мест отдыха горожан. Но пригородные электрички, увы, ходят редко и всего из четырех вагонов, поэтому обычно переполнены. Раньше альтернативой электричке был троллейбус, ходивший от городского парка до Океанской. Но в ходе реконструкции федеральной трассы троллейбусную сеть ликвидировали. И краевые, и городские власти обещали троллейбусный маршрут восстановить и даже продлить его до Спутника. Но… Так не запустить ли в летнее время какой-нибудь маршрут от Океанской до центра?

- Как вариант мы это предложение рассмотрим.





Владивостокцы с большой опаской отнеслись к планируемым транспортным новациям.

Петлей по пробкам

- Немало претензий у горожан и по 15-му маршруту - автобусы ходят переполненные и делают огромную петлю, захватывающую пробки в районе Первой Речки и Гоголя. Особенно в конце дня, когда автобусы возвращаются в город с острова Русского. И по 63-му маршруту - тоже нарекания. Цитирую: «В 63-й автобус у кампуса ДВФУ в районе пяти часов сесть невозможно. А летом вообще не уедешь. По утрам в 63-м уже на Изумруде можно ехать только стоя, да и то с трудом…». Так почему не увеличить число автобусов на маршруте и попутно укоротить его до кампуса ДВФУ?

- Хорошо, рассмотрим.

По маршрутам с пересадкой

- По словам мэра, оптимизированные маршруты «будут пронизывать город, когда человек покупает одну поездку и может проехать большое расстояние, и ему надо минимум пересаживаться на другие маршруты». Но пересадок, напротив, станет больше. Вот 28-й маршрут «Семеновская - Емар» в центр уже не пустят, а завернут на автовокзал. И проезд в оба конца обойдется пассажиру в 112 рублей вместо 56. Плюс, потеря времени на пересадки. Аналогично по 24-му маршруту от Фанзавода. Ну, а 22-й и 29-й сделают внутриостровными. То-то островитяне будут «рады»!

- Уже принято решение, что автобус на Емар, а также автобусы №22 и №29 будут ходить по прежней схеме. Сейчас решается вопрос по 24-му маршруту. Оставили без изменений и 50-й маршрут. Хочу донести до горожан: те маршруты, которые мы оптимизировали, где-то перенаправили, изменили количество транспортных средств - это не конечный результат. Пока это только проект, который можно пересматривать, модернизировать. Сейчас в каждом районе города проводим встречи с населением и с учетом пожеланий горожан вносим в маршрутную сеть коррективы. То есть пытаемся найти «золотую середину».

Проект новой маршрутной сети Владивостока доступен для изучения на официальном сайте городской администрации. Все желающие могут внести свои предложения по модернизации автобусной сети, направив их по электронному адресу [email protected]

Подзарядился - и обратно

- Сегодня главный обитатель Владивостока - не человек, а автомобиль. Воздух отравлен выхлопными газами, так что росту онкозаболеваний можно не удивляться. Между тем, в Европе автомобиль используется в основном для поездок за город. И это стало возможным отчасти потому, что там сложилась альтернатива в виде работающего как часы комфортного общественного транспорта. Наш общественный транспорт не может этим похвастаться…

- Надеемся, что интервал движения на маршрутах составит не больше 10 минут. Только в этом случае новая маршрутная сеть будет эффективна. В настоящее время идет приемка 49 автобусов - вторая партия транспортных средств, закупленных городом в этом году. В ближайшие 2-3 недели они выйдут на дороги Владивостока - маршруты №№15к, 27, 63, 79 и 95. Это современная техника, в них есть климат-контроль, поддерживающий необходимую температуру в салоне, есть противооткатная система. Въехал, допустим, на сопку, поставил машину на тормоз - назад она не откатится. Для водителя - удобно, для пассажиров - гарантия безопасности.

- Но и стоят немало - 12 млн рублей! Частникам - не по карману.

- Мы это понимаем. Но требования безопасности нельзя игнорировать. Кстати, компания, которая проводила исследования пассажиропотока, предложила нам схему маршрутной сети, рассчитанную на автобусы большого класса. Такие автобусы стоят 8 млн рублей. Но мы пошли навстречу частным перевозчикам и взяли за основу автобусы среднего класса. Во-первых, они дешевле - 5-6 миллионов. Во-вторых, возить десяток пассажиров в большом автобусе частнику невыгодно, поэтому мы в четыре раза увеличили средний класс. Но при этом увеличили в полтора раза количество автобусов большого класса.

- Зато малый класс ликвидировали, как класс! Разве нельзя их поставить на короткие маршруты с небольшим количеством пассажиров?

- Это так называемые подвозные маршруты - для подвоза пассажиров к центральным дорогам. Полностью ликвидировать малый класс мы не собираемся, но таких машин на маршрутах будет меньше.

- Помимо автобусов, город закупил два электробуса. Когда их можно будет увидеть на улицах города?

- В декабре ожидаем их прибытия. Электробус - экологически чистый транспорт. Цена контракта - 73 млн рублей за обе машины. Плюс ультрабыстрая зарядка, позволяющая заряжать электробусы всего за 9 минут. Подъехал, коснулся мачтой и подзарядился. Ходить они будут по Светланской - от ж/д вокзала до Луговой через Спортивную. На Луговой - и заряжаться.

Автобусы приглашают водителей

- По нормативам, на каждую пару автобусов положено иметь трех водителей. Учитывая, что автобусный парк Владивостока насчитывает свыше 600 машин - и муниципальных, и частных - водителей должно быть около тысячи. Но их не хватает. Меньше, чем за 80 тысяч водители работать не хотят. Как эту проблему решают в муниципальном автотранспортном предприятии?

- Ситуация с водителями действительно очень сложная. Скажу честно, желающих работать нет, хотя везде говорят, что людям сложно трудоустроиться, негде работать. Мы постоянно везде даем объявления. ВПОПАТ приглашает даже водителей с категорией В и предлагает бесплатно обучить в автошколе на категорию Д. Но желающих все равно нет. Зарплата у водителя 60-70 тыс. рублей, но труд, конечно, тяжелый.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Городские власти через СМИ активно рекламируют единую транспортную карту для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Но какой смысл платить 100 рублей за кусок пластика, если он не дает никаких льгот?

- К транспортной карте будет привязан проездной билет. Что это такое? Человек, расплатившись за проезд с помощью карты и выйдя из автобуса, может пересесть на другой автобус и заплатить за проезд уже не 28 рублей, а десять, и абсолютно на любой маршрут, лишь бы интервал между двумя поездками не превышал 30-40 минут. Мы сейчас работаем над этим вопросом, думаю, что до конца его решим и обкатаем на маршруте 29Д. Кроме того, с будущего года планируем сделать проезд при оплате безналом на 1,5-2 рубля дешевле, чем при оплате наличными.

На фото: Начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов: «В городе сегодня действуют 93 маршрута, предусматривающих выход на линию 700 автобусов. Но реально их выходит 550-570. Новая схема предполагает ежедневный выход 544 автобусов. Но общая вместимость увеличится…».

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