www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.03 р. 100 JPY: 59.31 р.
EUR: 71.48 р. 10 CNY: 90.98 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

ЖСК "Остров" во Владивостоке надеется на Путина

03 Ноября 2019, 19:20 | Приморье

Очередной пикет участников обманутых пайщиков состоялся  3 ноября во Владивостоке в Парке Победы

Глядя на этих людей, которые вышли на пикет с детьми и родственниками, трудно поверить, что уже восьмой год они живут в условиях чудовищного обмана – приветливые, добрые лица, культурная нормативная речь, улыбки, трудно объяснимый оптимизм и вера в то, что государство и президент укажут кому надо, и все наладится.

Весной 2012 года в преддверии завершения строительства кампуса ДВФУ для обеспечения жильем преподавателей ДВФУ и ученых институтов ДВО РАН государством было решено выделить землю на о. Русском и организовать ЖСК для строительства малоэтажного поселка. В октябре состоялось учредительное собрание ЖСК «Остров», а в ноябре он был зарегистрирован как юридическое лицо. В дальнейшем в ЖСК были приняты и пожелавшие построить для себя жилье в этом поселке приморские многодетные семьи.

Построить жилье было обещано через два года, но и по сегодняшний день еще ни одного индивидуального дома и квартиры в многоквартирной малоэтажке несколько сот членов ЖСК не получили. Это притом, что все деньги, необходимые для строительства с них были собраны еще в первые два года, а затем было проплачено и удорожание, без которого привлеченная к генподряду ИСК «Аркада», строить не собиралась.

 


 

 

 

 

Участники пикета к этой компании особенно неравнодушны, считая, что «вор должен сидеть в тюрьме». Свои обязательства перед ЖСК компания не выполнила и не смогла объяснить кооператорам: куда девались полмиллиарда рублей, которые им были авансом выделены на строительство. Однако было замечено, что после получения этого аванса как-то ожили другие несколько объектов генподрядчика.

Компания была отстранена от генподряда по строительству поселка общим собранием ЖСК «Остров» и куратором этого строительства – АО «ДОМ.РФ». В дальнейшем куратор взял всю организацию строительства на себя, ввел на стройплощадку своего технического заказчика и своего генподрядчика. Членам ЖСК было обещано, что уже в сентябре они по графику начнут получать ключи от своего жилья, а до конца этого года поселок будет полностью сдан. Но ключи так и не выдаются, и с вводом всего поселка в этом году, похоже, тоже не получается.     

Именно поэтому за последние 10 дней это уже второй пикет членов ЖСК «Остров», надеющихся, что их акции опять оживят застывающую стройку и приблизят их новоселья. При этом люди отмечают, что уже построенные дома сейчас быстро осваивает грибок, и в них имеется множество недостатков, которые придется устранять им самим, когда строители завершат свою миссию по строительству поселка.

В ближайшем номере газеты «Золотой Рог» выходит статья, в которой оценивается общая ситуация по этому приморскому долгострою. Однако, мы вряд ли ограничимся одним материалом в раскрытии механизма этого смелого эксперимента или же блестящей аферы – в том, как это квалифицированно назвать, мы надеемся, нам помогут и представители «ДОМа.РФ», и члены ЖСК, и специалисты компетентных органов.     

Фото автора. ЖСК «Остров» снова вышел на пикет. С детьми и плакатами.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

Автор:
Теги: кожемяко  остров  вэф  ЖСК 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]