Банк России приглашает жителей Приморья на виртуальный День открытых дверей

Ж ители Приморья сегодня, 3 октября, могут присоединиться к ежегодному Дню открытых дверей Банка России. В этом году мероприятие впервые проходит в онлайн-формате.

Участников ждет виртуальная экскурсия по зданию Банка России на Неглинной улице в Москве и музею, где собраны редкие монеты, банкноты и другие артефакты. Также гостям доступен видеотур по выдающемуся памятнику архитектуры — зданию Волго-Вятского главного управления Банка России, который изнутри напоминает сказочный дворец.

Кроме того, в программе Дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров с экспертами Банка России. Заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках, историк Банка России Ирина Левичева поделится секретами знаменитых банковских зданий, а заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет, какие навыки сегодня востребованы в финансовой сфере и насколько легко попасть на работу в Банк России.

Всех гостей ждут тесты, викторины и игры на финансовые темы — можно попробовать себя в роли дизайнера банкнот, выяснить, кто вы в мире финансов, научиться легко вычислять мошенников, выбрать себе новую полезную финансовую привычку и даже сделать памятную фотографию, заряженную на финансовый успех.

Поучаствовать в мероприятии можно на сайте www.cbr-day.ru.