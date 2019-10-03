Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестиционного климата регионов России в августе

На втором месте – Самарская область, третье место – у Московской области, замыкают первую пятерку Республика Башкортостан и Сахалинская область Исследование подготовлено АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке коммуникационной группы «Publicity» на основе данных компании «Медиалогия». Исследование подготовлено АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке коммуникационной группы «Publicity» на основе данных компании «Медиалогия». Рейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению Президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями.

«Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. Эта работа должна быть направлена в первую очередь на местных предпринимателей, а также на инвесторов», – отмечается в исследовании.

Приморский край вновь возглавил Медиарейтинг. На втором месте – Самарская область, третье место – у Московской области, замыкают первую пятерку Республика Башкортостан и Сахалинская область.

Наиболее значимыми событиями в сфере инвестиций, которые освещали СМИ в августе 2019 года стали: посещение Приморского края представительной делегацией Индии во главе с Министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом и заявление индийских инвесторов о намерении построить в Приморье второе предприятие по огранке алмазов. В числе важных и полезных новостей также отмечены публикации об Инвестиционном портале Приморского края, где на сегодняшний день представлено более 100 площадок, которые инвестор может выбрать для реализации своего бизнес-проекта.

«Конечно, же число публикаций гораздо больше. Мы активно рассказываем о запуске удобных электронных сервисов для бизнеса, таких как Региональный портал услуг Приморского края, сокращении сроков различных административных процедур – подключения к электроэнергии, постановки объектов на кадастровый учет, получения разрешения на строительство и многих других. Наша задача – не только сообщать предпринимателям о том, какие в крае появляются новые возможности для их комфортной работы. Очень важно напоминать, что все положительные изменения основаны на пожеланиях и рекомендациях самих предпринимателей, которые они высказывают в ходе заседаний рабочих групп с профильными департаментами Администрации края. К участию в этой работе мы приглашаем всех активных и неравнодушных представителей бизнеса», – подчеркнул и.о. директора департамента проектного управления Приморского края Николай Стецко.

Напомним, что по поручению Губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется активная работа по улучшению инвестиционного климата. В ней задействованы все государственные органы, работа которых влияет на условия ведения предпринимательской деятельности. Это представители профильных департаментов Администрации края, главы муниципалитетов, руководители федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов, а также эксперты Агентства стратегических инициатив. Чтобы добиться положительных изменений, реализуются дорожные карты по 12 направлениям: земельные ресурсы и недвижимость, строительство, энергетика, IT инфраструктура, ЖКХ, транспорт, грузовые перевозки, лицензирование, инвестиции, предпринимательство, контрольно-надзорная деятельность.

Ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморский край улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место.

Фото – Администрация Приморского края