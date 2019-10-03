Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестиционного климата регионов России в августе
На втором месте – Самарская область, третье место – у Московской области, замыкают первую пятерку Республика Башкортостан и Сахалинская областьИсследование подготовлено АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке коммуникационной группы «Publicity» на основе данных компании «Медиалогия».
Рейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению Президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями.
«Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. Эта работа должна быть направлена в первую очередь на местных предпринимателей, а также на инвесторов», – отмечается в исследовании.
Приморский край вновь возглавил Медиарейтинг. На втором месте – Самарская область, третье место – у Московской области, замыкают первую пятерку Республика Башкортостан и Сахалинская область.
Наиболее значимыми событиями в сфере инвестиций, которые освещали СМИ в августе 2019 года стали: посещение Приморского края представительной делегацией Индии во главе с Министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом и заявление индийских инвесторов о намерении построить в Приморье второе предприятие по огранке алмазов. В числе важных и полезных новостей также отмечены публикации об Инвестиционном портале Приморского края, где на сегодняшний день представлено более 100 площадок, которые инвестор может выбрать для реализации своего бизнес-проекта.
«Конечно, же число публикаций гораздо больше. Мы активно рассказываем о запуске удобных электронных сервисов для бизнеса, таких как Региональный портал услуг Приморского края, сокращении сроков различных административных процедур – подключения к электроэнергии, постановки объектов на кадастровый учет, получения разрешения на строительство и многих других. Наша задача – не только сообщать предпринимателям о том, какие в крае появляются новые возможности для их комфортной работы. Очень важно напоминать, что все положительные изменения основаны на пожеланиях и рекомендациях самих предпринимателей, которые они высказывают в ходе заседаний рабочих групп с профильными департаментами Администрации края. К участию в этой работе мы приглашаем всех активных и неравнодушных представителей бизнеса», – подчеркнул и.о. директора департамента проектного управления Приморского края Николай Стецко.
Напомним, что по поручению Губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется активная работа по улучшению инвестиционного климата. В ней задействованы все государственные органы, работа которых влияет на условия ведения предпринимательской деятельности. Это представители профильных департаментов Администрации края, главы муниципалитетов, руководители федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов, а также эксперты Агентства стратегических инициатив. Чтобы добиться положительных изменений, реализуются дорожные карты по 12 направлениям: земельные ресурсы и недвижимость, строительство, энергетика, IT инфраструктура, ЖКХ, транспорт, грузовые перевозки, лицензирование, инвестиции, предпринимательство, контрольно-надзорная деятельность.
Ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморский край улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место.
Фото – Администрация Приморского края
Новости тематики
- Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестиционного климата регионов России в августе
- "Владивосток СПГ" скорее жив
- "Проблемы предпринимателей я могу перечислять бесконечно, причём с сумасшедшими, просто дикими примерами из практики"
- Соглашения, нацеленные на результат
- Свободный порт Владивосток: как сохранить обещанное
- В Приморье есть человек, который верит, что ТОР "Большой Камень" состоится
- Совет при главе Владивостока по вопросам развития предпринимательства продолжает свою работу
- Дальневосточники делят угольный пирог
- "Ваше правительство делает на Дальнем Востоке очень много того, что делать не надо. И очень мало того, что делать нужно"
- Почему нужно копить?
Новости раздела
- Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестиционного климата регионов России в августе
- Во Владивостоке небоскреб оперся на банковские обещания
- Новострой Владивостока начал стремительно дешеветь
- "Владивосток СПГ" скорее жив
- "Проблемы предпринимателей я могу перечислять бесконечно, причём с сумасшедшими, просто дикими примерами из практики"
- Цвет обновления - синий
- "Ростелеком" поддержит IT-форум "Русский MeetUр" во Владивостоке
- Китайцы берутся за корешки
- Пыльным мешком по бизнесу
- Проект "1000 дворов" охватил почти всю территорию Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Известный олигарх может лишиться угольного порта в Находке
- Дальневосточники пристегивают ремни
- Аэропорт Хабаровск празднует новоселье
- Дальневосточники делят угольный пирог
- В Приморье и на Дальнем Востоке предлагают зарплату выше ожиданий соискателей
- Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей
- Миллиарды "Аркаима"
- Хороший инвестклимат приносит Камчатке свои плоды
- Чем занимается мэр Владивостока по ночам, пока горожане спят
- Якутия ищет баланс между экономикой и экологией