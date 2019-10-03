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В Приморье завершен ремонт участка дороги Осиновка–Рудная Пристань
03 Октября 2019, 12:35 | Приморье
Всего отремонтировано 2,5 километра дорожного полотна
Примавтодор выполнил ремонт участка автомобильной дороги Осиновка–Рудная Пристань. Работы проведены в районе села Таежка.
«На участке дороги Осиновка–Рудная Пристань с 100 по 102 километры был уложен выравнивающий слой дорожной одежды, после чего 5-сантиметровый слой асфальтобетона», – добавили в Примавтодоре.
В настоящее время сотрудники Арсеньевского филиала предприятия ведут ремонт дворов по муниципальной программе в Арсеньеве. Предстоит по 14 адресам уложить новый асфальтобетон и установить бордюры.
Фото – АО «Примавтодор»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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