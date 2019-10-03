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В подземных переходах Владивостока наводят порядок
В ежедневном режиме дорожные службы Владивостока приводят в порядок подземные переходы. Бригады рабочих убирают мусор, очищают стены от разноцветных рекламных объявлений и граффити, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Как сообщили в административно-территориальном управлении (АТУ) Ленинского района, в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города к этой работе подключились и предприниматели, арендующие торговые помещения.
Специалисты администрации Владивостока отмечают, что собственники и арендаторы зданий и сооружений согласно новым правилам благоустройства должны содержать в чистоте фасады зданий и прилегающие территории. Не допускается сброс и складирование мусора, тары из-под продуктов, запрещается расклеивать объявления не в специально отведенных для этих целей местах. Если фасад исписали вандалы, то необходимо оперативно закрасить граффити.
Напомним, что 27 сентября во Владивостоке стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. Принять участие в уборке краевого центра могут все желающие.
«Надеемся, что владивостокцы примут участие в осенней уборке любимого города, – подчеркнул глава Владивостока. – Это новая для нас практика, но мы планируем сделать ее постоянной. В зиму город должен войти чистым и ухоженным».
Месячник по благоустройству и санитарной очистке города продлится до 27 октября.
Фото – АТУ Ленинского района
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