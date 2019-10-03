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Новострой Владивостока начал стремительно дешеветь

03 Октября 2019, 08:40 | Приморье

В третьем квартале цена квадратного метра нового жилья во Владивостоке рухнула на 12,7%

По данным федерального портала «Мир квартир» по итогам минувшего квартала дальневосточная столица переместилась в рейтинге самых дорогих городов-регионов России с 4 места на 5-е, уступив на этот раз долгое время опережаемой Московской области и по цене квадратного метра нового жилья, и по средней цене предлагаемой квартиры. Однако запас прочности цен на новострой, вероятно, еще надолго удержит Владивосток в самой дорогой пятерке этого рейтинга.

Средняя цена «квадрата» во Владивостоке уменьшилась на 12,7%, а квартиры на 12,5%, соответственно до 97 337 рублей и 5 203 734 рублей. С начала года снижение цены среднего «квадрата» новостроя оказалось на 2,5%, а по средней квартире – на 3,5%. В то же время в Московской области с начала года «квадрат» подорожал на 9%, а квартира – на 11,5%, соответственно до 97 887 рублей и 5 261 125 рублей. Лишь десяток городов-трехсоттысячников РФ из 70 с начала года показали падение цен на новострой. В том числе и дальневосточная Чита.

В десятке самых дорогих по новому жилью городов страны по итогам третьего квартала этого года отметились еще два дальневосточных города, продемонстрировавших положительную динамику цен. При этом больше прирост цен с начала года оказался у Хабаровска, находящегося на девятом месте – на 14,5% по цене квадратного метра жилья и на 19,4% - по средней цене предлагаемой квартиры, и соответственно – 78 190 и 4 490 493 рублей. Но обогнать Якутск хабаровские застройщики не смогли. Цена «квадрата» в столице Республики Саха (Якутия) cоставила по итогам третьего квартала 79 232 рубля, отстав от Ленинградской области всего на 46 рублей.  

Портал «Мир квартир» отмечает, что притом, что по 9 месяцам прирост цен на новострой по стране был положительным, в третьем квартале «квадрат» в среднем подешевел на 1,8%, а средняя цена квартиры – на 1,4%. Отрицательная динамика цен оказалась связана с тем, что на рынок заметно увеличил предложение нового жилья, а спрос к этому оказался не готов. Застройщики надеются на обещанное правительством снижение ставок по ипотечным кредитам, которые могут удержать цены новостроя от дальнейшего падения. Переход на эскроу-счета дал с начала года по стране заметный прирост цен на новострой, но он ограничился первым полугодием и исчерпал себя как фактор влияния на рост цен.

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: новострой  цены  жилье 



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