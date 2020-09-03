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Выявлены крупные хищения в энергетической компании
Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ДЭК Виктора Милуша. «По данным следствия, обвиняемый при содействии своих подчинённых в 2009-2016 годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на проведение спортивных мероприятий похитил около 700 млн руб., часть из которых была обналичена», - говорится в сообщении надзорного ведомства . Милушу предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
В Генпрокуратуре уточнили, что Виктор Милуш признал свою вину и в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве активно способствовал правоохранительным органам в изобличении остальных причастных к преступлению лиц. Материалы уголовного дела направлены во Фрунзенский райсуд Владивостока для рассмотрения по существу.
27 февраля текущего года судья того же Фрунзенского райсуда Марина Бойко признала Ивана Благодыря, бывшего топ-менеджера «РАО ЭС Востока», успевшего также поработать замминистром по развитию Дальнего Востока и зампредом Сибирского отделения Российской академии наук, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению и растрате, совершенном организованной группой). В качестве наказания ему назначено 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Иван Благодырь полностью признал свою вину, дело слушалось в особом порядке.
Согласно материалам дела, Иван Благодырь в период с 2009 по 2011 годы, находясь на посту гендиректора холдинга «РАО ЭС Востока», выступил подстрекателем в растрате 266 560 000 руб. бывшими руководителями ДЭК - гендиректором Виктором Милушем и его заместителем по финансовым вопросам Еленой Тюриной. По версии следствия, свыше 30 млн руб из этой суммы «за покровительство» Милуш и Тюрина передали Благодырю.
Иван Благодырь был задержан в феврале прошлого года в Новосибирске, доставлен во Владивосток, где Фрунзенский райсуд заключил его под стражу. Известно, что на первом этапе бывший энергетик отрицал свою вину. Его новосибирский адвокат Александр Балян утверждал, что Благодыря оговорил Виктор Милуш.
«Тюрина была изобличена в хищении в ОАО «ДЭК» 250 млн рублей под видом оплаты благотворительных взносов в 2013—2017 годах. Далее была применена набравшая гигантскую популярность схема ухода жулика от реальной ответственности, выгодная для нетрудолюбивой или недобросовестной части следователей и оперативников. Она заключила досудебное соглашение, обязавшись „раскрыть“ другое преступление и „изобличить“ других лиц. Или, по-простому, за свое освобождение из-под стражи и снижение суммы гражданского иска, подписала „что нужно“. Так в деле появился новый эпизод с растратой под видом оплаты бухгалтерских и юридических услуг, а в тюрьме появился начальник Тюриной — Милуш. Дальше всё двигалось по похожей схеме, с поправкой на то, что занять второй номер в этой „негодяйской цепи“ Милушу было явно труднее — второе соглашение на том же сюжете прокуроры не заключают. Но Милуш справился», - заявил журналистам Балян.
По его словам, Виктор Милуш сообщил следствию, что передал Ивану Благодырю 30 млн руб. «И теперь уже и Милуш на свободе, а Иван Благодырь — в СИЗО. И на Иване Благодыре эта цепь низости, малодушия и оговоров остановилась», - возмущался адвокат Балян.
Известно, что Виктор Милуш находился под стражей с 1 ноября 2018 года, но в июле прошлого года освобожден под залог. После возбуждения уголовного дела он потерял пост исполнительного директора ДЭК, но остается депутатом краевого парламента. 29 июля Виктор Милуш принял участие в очередной сессии заксобрания. Милуш свое уголовное дело публично не комментировал.
Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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