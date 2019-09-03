На крутом вираже

Пилоты из России уже на равных конкурируют с лучшими дрифтерами мира

В прошедшие выходные на территории туристско-рекреационного центра «Приморское кольцо» развернулось настоящее дрифт-сражение. РДС-Восток отпраздновало свой десятилетний юбилей зрелищными соревнованиями: с ревом двигателей, дымом и завораживающими заносами спортивных автомобилей.

Юбилейный сезон РДС-Восток преподнес много сюрпризов, как пилотам, так и зрителям. В этом сезоне появились яркие новые имена, особенно запомнился зрителям дебют самого молодого дрифтера России Дениса СОРОКОПУДА.

























За звание чемпиона в суперфинале сезона сразились два десятка спортсменов из Владивостока, Артема, Находки, Дальнегорска, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. Пилотов ждала новая конфигурация трассы – она стала длинной и уходила на середину паддока. В итоге трассу сделали с большим количеством перекладок, что дало рост скорости, увеличило количество дыма на площадке и добавило зрелищности соревнованиям.

Погодные условия добавили остроты соревнованиям: проливные дожди сменяло солнце, прохождение трассы становилось сложнее. Соревнования ознаменовали многочисленные перезаезды. В итоге победителем пятого РДС-Восток был признан Григорий ГУСЕВ, второе место – у Алексея ПЕРЕДЕРЕЯ, а третье – у камчатского спортсмена Алексея КОЗЛОВА. По итогам всего сезона четырехкратным чемпионом РДС-Восток стал Максим СЕДЫХ.

Благодаря информационной поддержке государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы дрифт становится все более популярным не только у жителей Приморья, но и у его гостей. И это неудивительно, ведь на площадке «Приморского кольца» разворачивается уникальное даже по мировым масштабам состязание. Напомним, в 2017 году FIA IDC (Intercontinental Drift Cup) официально признало дрифт спортивной дисциплиной, а глава организации высоко оценил уровень российского дрифта и роль Приморья в развитии этой дисциплины автоспорта. Пилоты из России уже на равных конкурируют с лучшими дрифтерами мира.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.