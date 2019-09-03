Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Фонд Росконгресс подготовил к ВЭФ аналитику о внешнеторговых отношениях России и Индии
03 Сентября 2019, 09:42 | Приморье
В рамках подготовки к ВЭФ-2019 Фонд Росконгресс и исследовательский центр «Международная торговля и интеграция» (ITI) подготовили аналитический дайджест «Внешнеторговые отношения России и Индии сегодня». Материал опубликован в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG в разделе «Аналитика».
В дайджесте представлен обзор текущих тенденций и тонкостей торгово-экономического взаимодействия России и Индии. Подробно рассмотрены возможности для наращивания потенциала в сотрудничестве двух стран.
Согласно расчетам на основе данных ФТС, по итогам 2018 года стоимостной объем экспорта России в Индию увеличился на 20,1% и составил 7,75 млрд долл. Объем экспорта Индии в Россию составил 2,33 млрд долл., что на 8,9% больше, чем годом ранее и пропорционально росту общего индийского экспорта.
Положительная динамика наблюдается в сфере прямых иностранных инвестиций из Индии и в проектах по локализации производств на территории России.
Наращиванию объемов взаимной торговли и диверсификации товарной структуры между Россией, как государством – членом ЕАЭС, и Индией будет способствовать подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС – Индия, которое сейчас находится на стадии переговоров.
Напомним, Индия станет страной – гостем V Восточного экономического форума. В мероприятиях Форума примет участие представительная делегация Индии, которую возглавит Премьер-министр Нарендра Моди. Формат участия индийской делегации предполагает проведение бизнес-диалога «Россия – Индия» с участием ведущих предпринимателей двух стран, презентации экономического, промышленного, туристического и культурного потенциала Индии, также планируется организация национального стенда страны.
Подробнее ознакомиться с программой V Восточного экономического форума можно на официальном сайте мероприятия, а также на его странице в информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума
Автор:
Теги: росконгресс вэф
Новости тематики
- Фонд Росконгресс подготовил к ВЭФ аналитику о внешнеторговых отношениях России и Индии
- На ВЭФ-2019 Индонезия впервые примет участие на министерском уровне
- Фонд Росконгресс и VEB Ventures проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока
- Партнерство "Терминала Астафьева" с банком ВТБ позволит в срок выполнить поручение Президента РФ
- Возможности Информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс продемонстрируют на ВЭФ-2019
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- На Дальний Восток по электронной визе прибыл стотысячный иностранец
- Вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа возглавит делегацию КНР на Восточном экономическом форуме
- Вышел в свет журнал V Восточного экономического форума
- С "Улицы Дальнего Востока" вывозят мусор полными "КамАЗами"
Новости раздела
- Авиалавочка закрывается
- Фонд Росконгресс подготовил к ВЭФ аналитику о внешнеторговых отношениях России и Индии
- В туристическом центре Владивостока сносят незаконные постройки
- "Ростелеком" провел ВОЛС в 146 школ Приморья
- На ВЭФ-2019 Индонезия впервые примет участие на министерском уровне
- Фонд Росконгресс и VEB Ventures проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока
- Дальний Восток: перемены на инвестфронте
- Лесные деформации исправят цифровизацией
- Партнерство "Терминала Астафьева" с банком ВТБ позволит в срок выполнить поручение Президента РФ
- В Приморье долгострои усиленно готовятся к сдаче
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- На карте Приморья появится ЧМО
- Нет уж, дудки!
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"
- В Госдуме подняли вопрос о продлении летних каникул
- Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?
Loading...