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Фонд Росконгресс подготовил к ВЭФ аналитику о внешнеторговых отношениях России и Индии

03 Сентября 2019, 09:42 | Приморье
В рамках подготовки к ВЭФ-2019 Фонд Росконгресс и исследовательский центр «Международная торговля и интеграция» (ITI) подготовили аналитический дайджест «Внешнеторговые отношения России и Индии сегодня». Материал опубликован в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG в разделе «Аналитика».
 
В дайджесте представлен обзор текущих тенденций и тонкостей торгово-экономического взаимодействия России и Индии. Подробно рассмотрены возможности для наращивания потенциала в сотрудничестве двух стран.
 
Согласно расчетам на основе данных ФТС, по итогам 2018 года стоимостной объем экспорта России в Индию увеличился на 20,1% и составил 7,75 млрд долл. Объем экспорта Индии в Россию составил 2,33 млрд долл., что на 8,9% больше, чем годом ранее и пропорционально росту общего индийского экспорта.
 
Положительная динамика наблюдается в сфере прямых иностранных инвестиций из Индии и в проектах по локализации производств на территории России.
 
Наращиванию объемов взаимной торговли и диверсификации товарной структуры между Россией, как государством – членом ЕАЭС, и Индией будет способствовать подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС – Индия, которое сейчас находится на стадии переговоров.
 
Напомним, Индия станет страной – гостем V Восточного экономического форума. В мероприятиях Форума примет участие представительная делегация Индии, которую возглавит Премьер-министр Нарендра Моди. Формат участия индийской делегации предполагает проведение бизнес-диалога «Россия – Индия» с участием ведущих предпринимателей двух стран, презентации экономического, промышленного, туристического и культурного потенциала Индии, также планируется организация национального стенда страны.
 
Подробнее ознакомиться с программой V Восточного экономического форума можно на официальном сайте мероприятия, а также на его странице в информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.
 
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.
 
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума
 

 

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Теги: росконгресс  вэф 



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