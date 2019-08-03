В Приморье подешевели яйца и курица

Курица и яйца стали доступнее для жителей края. В магазинах килограмм мяса курицы можно приобрести за 105 рублей, десяток яиц – за 49 рублей.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, в этом месяце в супермаркете «Реми» отмечено снижение цен на ряд социально значимых товаров.

«Килограмм курицы здесь стоит 105 рублей, десяток яиц – 49 рублей, картофель и яблоки продаются по 27 и 90 рублей соответственно. Это самые низкие цены среди наблюдаемых торговых сетей Владивостока», – сказали специалисты.

Также в «Реми» самые доступные цены на свинину, растительное масло, рис и сахар. Молоко выгоднее всего покупать во «Фреш 25» по 55 рублей за литр.

Напомним, по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко разрабатывается программа «Покупай Приморское». Продукция местных производителей обозначена в магазинах зелеными ценниками.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)