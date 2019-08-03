Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье подешевели яйца и курица
03 Августа 2019, 20:40 | Приморье
Курица и яйца стали доступнее для жителей края. В магазинах килограмм мяса курицы можно приобрести за 105 рублей, десяток яиц – за 49 рублей.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, в этом месяце в супермаркете «Реми» отмечено снижение цен на ряд социально значимых товаров.
«Килограмм курицы здесь стоит 105 рублей, десяток яиц – 49 рублей, картофель и яблоки продаются по 27 и 90 рублей соответственно. Это самые низкие цены среди наблюдаемых торговых сетей Владивостока», – сказали специалисты.
Также в «Реми» самые доступные цены на свинину, растительное масло, рис и сахар. Молоко выгоднее всего покупать во «Фреш 25» по 55 рублей за литр.
Напомним, по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко разрабатывается программа «Покупай Приморское». Продукция местных производителей обозначена в магазинах зелеными ценниками.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Автор:
Теги: цены торговые сети
Новости тематики
- В Приморье подешевели яйца и курица
- Остров особого внимания
- Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу
- Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая
- Зерно зависло в амбарах
- Миллион рублей за свободу
- Из Приморья вывезено около 700 тысяч тонн продукции местного производства на $880 млн
- С 31 июля вступает в силу закон об ипотечных каникулах
- Во Владивостоке среднемесячная зарплата растет стабильно
- Дальний Восток нуждается в кредитовании банками развития
Новости раздела
- В Приморье подешевели яйца и курица
- В Приморье строительство поселка ЖСК "Остров" вышло на финишную прямую
- На Дальнем Востоке кадры с "грамотной устной и письменной речью" не нужны?
- Business Priority: Начался прием заявок на конкурс среди дальневосточных технологических стартапов
- Во Владивостоке "Некрополь" работает в штатном режиме
- Tele2 снова первая по темпам строительства сети
- Гостям и жителям Владивостока предложат новый туристический маршрут
- В Приморье введен режим ЧС
- Жители Приморья массово пошли в долевое строительство
- Во Владивостоке жители пострадавшего от пожара дома очень удивлены
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка
- Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку
- Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу
- В Приморье строительство поселка ЖСК "Остров" вышло на финишную прямую
- Индивидуальное жилищное строительство в Приморье: безвкусно, дорого и долго
- В Приморье объявлен режим ЧС
- На "дальневосточных гектарах" появится сеть магазинов
- Две японские авиакомпании планируют летать во Владивосток
- В Приморье введен режим ЧС
Loading...