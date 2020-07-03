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Приморье получит поддержку от Фонда Тимченко в рамках программы "Фонд плюс регионы"
Приморский край стал одним из 16 регионов, получивших поддержку от Фонда Тимченко в рамках новой программы «Фонд плюс регионы», которая направлена на обеспечение медицинских и социальных учреждений недостающими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ).
При выборе регионов Фонд учитывал общую эпидемическую обстановку, которая в крае остается непростой, режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется. Темп прироста больных в Приморье варьируется от 2,1 и 2,5%. Всего заболевших с начала эпидемии по данным на 28 июня составляет 4144, с инфекцией справились 2655 человек.
Для помощи в предотвращении распространения нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19) на безвозмездной основе будут переданы средства индивидуальной защиты в количестве:
1. Медицинская защитная маска класса FFP2(N95) – 11 040 шт
2. Одноразовый защитный костюм – 20 000 шт
3. Бахилы медицинские высокие – 20 000 пар
4. Одноразовые медицинские нитриловые перчатки – 40 000 пар
5. Очки защитные - 20 000 шт
6. Медицинская маска (3 слоя) – 130 500 шт
Общее количество СИЗ составляет 241 540 единиц товара
СИЗ будут доставлены в медицинские учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, в их число вошли: КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока», КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Находки», КГБУЗ «Арсеньевская городская больница», КГБУЗ «Артёмовская городская больница № 1», КГБУЗ «Владивостокская больница № 3», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2», КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1», КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница», КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница», КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница», КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1», КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4», ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», КГБУЗ «Находкинская городская больница», ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер».
Дополнительно СИЗ будут получены ФКУ «Краевая больница Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» в количестве 350 единиц.
Некоммерческие организации получат 10 000 тыс. трехслойных медицинских масок для волонтеров, для обеспечения адресной помощи пострадавшими от COVID-19 и его последствий на территории края.
Также, при содействии Благотворительного фонда добровольной помощи детям «Владмама» трехслойные медицинские маски в количестве 12 000 ед. получат учреждения образования для организации безопасного летнего отдыха в пришкольных и пригородных лагерях.
Распределение СИЗ начато 3 июля 2020 года.
Региональным партнером Фонда Тимченко выступает Автономная некоммерческая организация «Развитие»
Фото Марии Бородиной.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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