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В Приморье выброшенные покрышки пошли в ход
В Уссурийске в тестовом режиме запущено производство по переработке резины методом пиролиза. Проект строительства малого инновационного промышленного предприятия «Эрзо» реализован резидентом Свободного порта Владивосток.
«Сейчас идет процесс налаживания оборудования, выстраивания системы коммуникации, - говорит генеральный директор предприятия Константин МИНЬКОВ. – Это сложный процесс потому, что на таком оборудовании у нас еще не работали, его никто не знает. Надо учиться управлять установкой, чему мы уделяем особое внимание. Поэтому на данный момент у нас мощности загружены только на 75%, производительность – 5 тонн в сутки».
Основные поставщики сырья – выбывшей из употребления резины – это те добровольцы, которые предпочитают свалкам цивилизованную утилизацию и переработку отходов. Среди них есть как промышленные предприятия, так и частные лица, неравнодушные граждане. Эти отходы на предприятии «Эрзо» принимают бесплатно. Константин Миньков говорит о том, что его предприятие создано для появления в Приморье устойчивой системы по сбору всех покрышек и прочих резиносодержащих отходов. По его мнению, краю для эффективной работы с этими отходами необходимо создание единого оператора, отвечающего за их сбор и утилизацию.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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