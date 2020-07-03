www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 70.52 р. 100 JPY: 65.66 р.
EUR: 79.52 р. 10 CNY: 99.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Расширен перечень услуг, предоставляемых в МФЦ Приморья очно в условиях COVID

03 Июля 2020, 12:46 | Приморье

Второй этап расширения перечня услуг, доступных при очном приеме в центрах и офисах «Мои документы», стартовал в Приморье. Гражданам помогут оформить документы на получение некоторых детских выплат, примут заявление на замену паспортов по достижению 20 лет и смене персональных данных, а также обеспечат полным пакетом услуг многодетные семьи, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

По словам директора МФЦ Приморского края Сергея Александрова, ряд вышеперечисленных услуг уже доступен посетителям центров и офисов «Мои Документы».

«В МФЦ уже можно подать документы на смену фамилии в части получения нового паспорта и изменения СНИЛС, а также на замену гражданских паспортов по достижении 20-летнего возраста. Кроме того, наши операторы помогут оформить документы на получение единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Наконец, в центрах “Мои документы” в очном режиме оказывают полный спектр услуг для многодетных семей, такие как, к примеру, продление удостоверений многодетных семей», – уточнил Сергей Александров.

Следующая услуга, которую вернут в категорию получаемых очно, станет замена гражданских паспортов по достижении 45 лет и по порче. Данная опция будет доступна при посещении МФЦ с 15 июля.

Специалисты МФЦ обращают внимание на то, что для получения услуг в очном виде необходимо заранее записаться на прием по телефону: 8 (423) 222-11-11. Без предварительной записи граждан принимают только в следующих населенных пунктах: селах Лазо, Анучино, Новопокровка, Яковлевка, Хороль, Камень-Рыболов, Черниговка, Чугуевка, Ракитное, Малиново, Рощино, Новогеоргиевка, Ильинка, Новокачалинск, Барабаш, а также поселках Пограничный, Ольга, Лучегорск, Кавалерово, Терней, Восток, Штыково, Новонежино, Горные Ключи и Краскино.

Напомним, центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье после продолжительного периода дистанционной работы вновь открыли двери для посетителей 8 июня.

В настоящее время прием ведется по ограниченному перечню услуг. В их числе – государственный кадастровый учет, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, выдача водительского удостоверения для населенных пунктов, где отсутствует подразделения ГИБДД, распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал и предоставление ряда социальных выплат.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
Автор:
Теги:



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]