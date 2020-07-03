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Расширен перечень услуг, предоставляемых в МФЦ Приморья очно в условиях COVID
Второй этап расширения перечня услуг, доступных при очном приеме в центрах и офисах «Мои документы», стартовал в Приморье. Гражданам помогут оформить документы на получение некоторых детских выплат, примут заявление на замену паспортов по достижению 20 лет и смене персональных данных, а также обеспечат полным пакетом услуг многодетные семьи, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По словам директора МФЦ Приморского края Сергея Александрова, ряд вышеперечисленных услуг уже доступен посетителям центров и офисов «Мои Документы».
«В МФЦ уже можно подать документы на смену фамилии в части получения нового паспорта и изменения СНИЛС, а также на замену гражданских паспортов по достижении 20-летнего возраста. Кроме того, наши операторы помогут оформить документы на получение единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Наконец, в центрах “Мои документы” в очном режиме оказывают полный спектр услуг для многодетных семей, такие как, к примеру, продление удостоверений многодетных семей», – уточнил Сергей Александров.
Следующая услуга, которую вернут в категорию получаемых очно, станет замена гражданских паспортов по достижении 45 лет и по порче. Данная опция будет доступна при посещении МФЦ с 15 июля.
Специалисты МФЦ обращают внимание на то, что для получения услуг в очном виде необходимо заранее записаться на прием по телефону: 8 (423) 222-11-11. Без предварительной записи граждан принимают только в следующих населенных пунктах: селах Лазо, Анучино, Новопокровка, Яковлевка, Хороль, Камень-Рыболов, Черниговка, Чугуевка, Ракитное, Малиново, Рощино, Новогеоргиевка, Ильинка, Новокачалинск, Барабаш, а также поселках Пограничный, Ольга, Лучегорск, Кавалерово, Терней, Восток, Штыково, Новонежино, Горные Ключи и Краскино.
Напомним, центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье после продолжительного периода дистанционной работы вновь открыли двери для посетителей 8 июня.
В настоящее время прием ведется по ограниченному перечню услуг. В их числе – государственный кадастровый учет, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, выдача водительского удостоверения для населенных пунктов, где отсутствует подразделения ГИБДД, распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал и предоставление ряда социальных выплат.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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