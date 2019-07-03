Шесть долгостроев Приморья удостоились "чести" попасть в общероссийский реестр

Приморские дома появились в реестре проблемных объектов Единой информационной системы жилищного строительства РФ



Всего шесть приморских долгостроев удостоились «чести» попасть в общероссийский реестр проблемных объектов Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), появившемся в открытом доступе с 1 июля этого года на сайте наш.дом.рф.



Как было отмечено Минстроем РФ, введение этого реестра ЕИСЖС, созданной 1 января 2018 года было связано с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон об участии в долевом строительстве. В настоящее время в реестре насчитывается свыше 2 тысяч объектов из 77 субъектов РФ. Как было заявлено, оглашенный список будет непрерывно актуализироваться.



Проблемными в общероссийском реестре в Приморье названы дом в Уссурийске ГК «АльянсГрупп Инвестиции и строительство» на ул. Крестьянской, 94 и объекты во Владивостоке – на ул. Борисенко, 40 застройщика ООО «АРК», на ул. Кипарисовая, 26 компании «Дальстройконтракт», на ул. Луговой, 70 стр. 2 компании ООО «Зеленый квартал», на ул. Грибоедова, 46 компании ООО «Пасификинвестстрой» (достраивает КППК «Приморкрайстрой») и дом на ул. 2-й Поселковой застройщика СК «Каньон».



Судя по официальному реестру, основной причиной проблемности объектов нового жилья у нас в стране является банкротство застройщиков. Эта неприятная процедура по РФ затрагивает 459 застройщиков из 65 регионов, которые должны были ввести 155 565 квартир или 8 440 000 кв. метров жилья. Ввод еще около 3,5 млн кв. метров жилья, по данным реестра, задерживают нарушители, срывающие продекларированные ими сроки.



То, что официальный реестр явно приукрашивает ситуацию, можно судить по тем данным, которые недавно привела генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края», председатель Совета Фонда помощи обманутым дольщикам Ольга СУН-ЖАЮ. Она в частности отметила, что в настоящее время проблемы со своевременным вводом жилых домов в Приморском крае отражаются примерно на 3 000 семей. В регионе выявлены десятки долгостроев, часть из которых еще ждут своего официального признания. Среди них не только отдельные дома, но и кварталы, и микрорайоны. В частности, в ЕИСЖС пока отсутствуют микрорайон Снеговая падь «Д», квартал жилого района «Солнечная долина» в районе пос. Трудового, ряд домов в Артеме и пр. По ее словам, в этом году в крае предполагается ввести 7 долгостроев. Остальные проблемные объекты застройщики и власти края планируют завершить в 2020 году.



Фото автора: Проблемный дом на ул. Кипарисовая, 26 был построен почти в два раза выше разрешенного по проекту и грешил двойными продажами



Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.





