Доступное жилье – это свой дом

Теперь доступное жилье - это не квартира на этапе котлована…

По данным Росстата, в Приморье резко увеличилось количество объектов ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Причин тому несколько.

Во-первых, возрастает число людей, получивших землю по программе «Дальневосточный гектар» или как участники государственной поддержки для многодетных и молодых семей.

Во-вторых, ранее доступный формат приобретения недвижимости по средствам долевого строительства находится на этапе перехода на проектное финансирование, что уже повлекло за собой повышение роста цен, и по прогнозам, при полном переходе стоимость увеличится еще на 15-20%.

В-третьих, строительство «квадрата» своего дома обходится, как минимум, в два раза дешевле, чем квартира в высотке.

Ну и конечно, ни одна квартира не сравнится с комфортом проживания в собственном капитальном доме.

Полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий ТРУТНЕВ в интервью «Российской газете» рассказал, что в качестве одного из механизмов стимулирования освоения земли разрабатывается субсидированная ипотека для дальневосточников под 2% годовых. Сначала ею смогут воспользоваться многодетные семьи и владельцы «дальневосточных гектаров», а затем и все остальные категории населения.

Эксперты утверждают, что дополнительный импульс для повышения интереса к малоэтажному строительству дает изобилие строительного рынка. Особенно ценятся компании, которые способны предоставить полный комплекс услуг по обеспечению объектов строительства.

Генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь» Галина ШКАРУПА отмечает, что только опытные, надежные и крупные игроки строительного рынка в состоянии взять на себя полное снабжение ИЖС.

Возможность приобрести все необходимое в одном месте, с доставкой на объект любого груза - прекрасный способ сэкономить время и средства. Именно поэтому не только частные лица, но и крупные застройщики обращаются в «Восток-ИнвестСталь».

Компания «Восток-ИнвестСталь» с 2003 года зарекомендовала себя как надежный поставщик качественного строительного материала отечественного производства и металлопроката.

Строительство таких известных объектов во Владивостоке, как жилой комплекс «Фрегат-2», состоящий из десяти домов по 25 этажей, апарт-комплекс «Gavan Residence», торговые центры «Максим», «Парус» и многие другие, не обошлось без участия «Восток-ИнвестСталь».

Ресурсы компании позволяют закрыть любые потребности в материалах для любых объектов строительства.

«Восток-ИнвестСталь» является постоянным участником международных и региональных выставок, на которых с гордостью представляет всю широту своих возможностей. Компания имеет собственный хорошо отлаженный транспортно-логистический комплекс с целым автопарком спецтехники и обширные складские запасы.

Именно поэтому жители Приморья знают и доверяют строительство своего дома профессионалам.

Если вдруг желаемого материала не оказывается на складах, то компания осуществляет заказ напрямую у ведущих производителей с минимальными сроками поставки и с гарантией высокого качества продукции. Обороты позволяют держать приемлемые цены как для оптового, так и для розничного покупателя.

Все больше приморцев, собираясь строиться на родной земле, обращаются в компанию «Восток-ИнвестСталь», где находят решения своего жилищного вопроса и поддержку на любом этапе строительства.

ООО «Восток-ИнвестСталь»: Владивосток, Партизанский проспект, 58, оф. 310, Артем, ул. Вокзальная, 114 оф. 204, тел.: +7 (423) 230-22-20, E-mail: [email protected] Реклама

На фото: Строительство «квадрата» своего дома обходится, как минимум в два раза дешевле, чем квартира в высотке.

Фото из архива