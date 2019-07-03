Трутнев вступился за мегапроект в Приморье

В Приморье не оставляют надежд на реализацию масштабного нефтехимического проекта, под который ранее была создана территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический». В поддержку проекта выступили вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Юрий Трутнев на прошлой неделе заявил, что доверяет расчетам «Роснефти», которые свидетельствуют о нерентабельности проекта «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) при текущих налоговых условиях, и призвал Минфин смягчить позицию в этом вопросе.

«Роснефть» не отказалась от проекта строительства ВНХК. Я с Игорем Ивановичем СЕЧИНЫМ (глава «Роснефти» - Прим. авт.) на эту тему говорил. «Роснефть» не устраивает ситуация, которая сложилась в рамках налогового маневра. Они говорят о том, что налоговый маневр не предоставляет стимула для развития перерабатывающих мощностей РФ, что сегодня выгоднее стало продавать сырую нефть, чем строить переработку. Я на эту тему проводил совещание с участием и «Роснефти», и Минэнерго, и Минфина. Позиции всех трех сторон несколько разные. «Роснефть» доказывает свою позицию, Минфин говорит, что некоторые стимулы присутствуют. Но я здесь больше верю компании, потому что инвестиционные решения принимает компания. Если компания в результате расчета проекта получает отрицательный результат и не планирует реализацию проекта в данных налоговых условиях, значит, Минфину надо менять позицию», - озвучил свою позицию г-н Трутнев.

Досье "Золотого Рога": Проект ВНХК предполагал строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Первая очередь ВНХК предусматривала строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 млрд рублей. В сентябре 2016 года «Роснефть» договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%.

В мае «Роснефть» заявила, что проект ВНХК из-за нерентабельности в существующих налоговых условиях исключен из инвестиционного плана компании. «Проект ВНХК, как мы знаем, был рентабелен в рамках существовавшей налоговой системы, и сегодня из-за реализации большого «налогового маневра» он не является рентабельным, и как таковой он был снят, исключен из инвестиционной программы компании», - сообщил первый вице-президент «Роснефти» Павел ФЕДОРОВ.

Тут же свою позицию озвучил Минфин, который заявил, что «налоговый маневр» не препятствует реализации проекта ВНХК, а наоборот - улучшает его экономику.

Позднее глава Минэнерго Александр НОВАК отмечал, что ведомствам нужен ВНХК, и они готовы пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов. «Я думаю, что этот проект ещё может быть реализован, для этого действительно нужно посмотреть экономику и, если нужно, давать экономические стимулы, чтобы он был реализован. И мы смотрим, и смотрит компания, и министерство финансов», - говорил он.

Свое видение ситуации - и у приморских властей. «Роснефть» не отказалась от этого проекта - компания ищет решения, связанные с налоговым маневром, акцизами, с тем, чтобы «Роснефти» был выгоден этот проект. Поэтому площадка сохраняется за «Роснефтью». Вопрос строительства этого комбината - в ведении руководства компании. Если будет принято решение о возобновлении проекта ВНХК, мы его поддержим», - сказал Олег Кожемяко в интервью агентству «Интерфакс-Дальний Восток».

Что касается второго резидента ТОР «Нефтехимический», то у него все идет по плану.

В конце марта премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о расширении границ ТОР «Нефтехимический» под проект строительства комплекса по производству минеральных удобрений. Инвестором проекта выступает ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ). Общая стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

Для реализации проекта подписанным постановлением в границы ТОР добавлены 73 земельных участка площадью 981,34 га, которые расположены на территории Находкинского городского округа.

По последним данным, НЗМУ планирует в третьем квартале 2021 года ввести в эксплуатацию установку метанола, в первом квартале 2022 года - аммиака. Планируется выпускать 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и до 2 тонн метанола.

В качестве сырья и топлива на производстве в поселке Козьмино Приморского края будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения. НЗМУ заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставку 3,15 млрд кубометров природного газа ежегодно.