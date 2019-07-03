Евгений Пименов: Добрые дела необязательно должны быть масштабными...

Группа компаний «Армада» расширяет горизонты общественно-полезных проектов

Развитие технологий в строительной отрасли позволяют застройщикам удовлетворять потребности современного общества, достигая вершин на рынке нового жилья в Приморском крае. Одним из ключевых решений вопроса дефицита жилой недвижимости во Владивостоке становится точечное и комплексное освоение территорий.

В данном секторе группа компаний «Армада» занимает достойное место в разрезе Приморского края и стремится стать лидером, предлагая новые современные технологии домостроения, постоянно улучшая качество услуг и стремясь предоставить клиентам лучший продукт на рынке столицы ДФО. «Армада» не только строит город, но и поддерживает социальные проекты Владивостока и региона, направленные на заботу о людях и окружающей среде. Подробности - в материале газеты «Золотой Рог».

Главная ценность - клиенты

«Армада» была основана в 2004 году. Из небольшой строительной компании она превратилась в группу компаний, которая полностью обеспечивает себя всем необходимым для создания сложных многофункциональных объектов. На данный момент, в ГК «Армада» работают более 300 человек, каждый из которых ощущает на себе внимание и заботу компании.

«Сегодня «Армада» - это более 15 лет компетенций в строительной отрасли Владивостока и Приморского края. Мы обеспечиваем полный производственный цикл, от проектирования и строительства до последующей эксплуатации построенных объектов, и постоянно следим за инновациями, стремясь к их быстрому внедрению в нашу деятельность», - говорит генеральный директор ГК «Армада» Евгений ПИМЕНОВ.

Компания занимается строительством комфортного, безопасного и востребованного жилого фонда, используя обратную связь от покупателей через управляющую компанию. Внедряемые технологии направленны на обеспечение энерго-

эффективности, безопасности и комфорта современного жилья.

«Главной нашей ценностью являются клиенты. Мы стремимся строить свою работу с клиентами на принципах взаимовыгодного сотрудничества, гарантируя высокое качество оказываемых услуг и выполнение всех договоренностей. Клиенты компании своевременно узнают достоверную информацию о деятельности компании и финансовых результатах. Основными принципами работы группы компаний «Армада» являются соблюдение законности и открытость», - отмечает Пименов.

На сегодняшний день группой компаний «Армада» реализовано 5 проектов, как за счет собственных средств, так и с привлечением средств дольщиков.





Так выглядит проект жилого комплекса «Чайка».

Дом построить - не поле перейти

Реализованные «Армадой» проекты - на виду у всего города. Люди, купившие жилье в новых жилых комплексах, по достоинству оценили труд застройщика.

Значительный вклад в решение проблем дефицита жилья внес жилой комплекс «Армада», расположенный во Владивостоке по улице Некрасовская, 90. Это современный двадцатиэтажный монолитно-каркасный дом бизнес-класса, включающий в себя 252 квартиры. Комплекс оборудован собственной подземной автопарковкой с индивидуальными боксами и эксплуатируемой кровлей с местами отдыха для жителей дома. Внутренний двор огорожен и имеет детскую площадку, круглосуточную охрану с видеонаблюдением.

Недалеко от дома находятся детский сад, школа, взрослая и детская поликлиники, супермаркет, рынок, остановки общественного транспорта.

Еще один жилой комплекс «Паллада» возвышается на проспекте Красного Знамени, 117Д. Комплекс, состоящий из 193 квартир и подземной двухуровневой парковки, оснащен современным инженерным оборудованием. В каждой квартире установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии с устройством передачи данных на общедомовой компьютер.

Большая благоустроенная, озелененная и охраняемая придомовая территория включает в себя гостевой паркинг, детский городок, места отдыха для взрослых, хозяйственную площадку. Рядом расположены детские сады, учебные учреждения, магазины, автомобильные развязки. Виды из окон открываются на Амурский залив.

Следующим, еще более значимым проектом стал жилой комплекс «Алые паруса», состоящий из трех домов на 602 квартиры.

Кроме того, в этом комплексе расположены нежилые помещения общественного назначения, четыре уровня стилобата с теплой парковкой и кладовыми.

Помимо крупных жилых комплексов, компанией было построено два пятиэтажных жилых дома и выполнены масштабные проекты на подряде:

1. Строительство жилого микрорайона в Новосибирске,

2. Строительство объектов Саммита АТЭС,

3. Возведение монолитного каркаса высотой 150 метров (ЖК «Аквамарин»), первого небоскреба на Дальнем Востоке.

Кроме того, ГК «Армада» выполняет проектные работы жилых и офисных зданий, школ, детсадов, спортивных и социальных учреждений, как на территории Приморского края, так и за его пределами.

«Все объекты и работы сдавались в срок, с надлежащим качеством, без жалоб и претензий со стороны дольщиков и клиентов», - подчеркнул Евгений Пименов.

Под «крылом» Владивостокской «Чайки»

Совсем недавно, в мае, ГК «Армада» приступила к реализации нового проекта жилого комплекса «Чайка». Это три современных многоэтажных дома в тихом живописном месте, в районе железнодорожной станции «Чайка». Проект гармонично сочетает в себе динамику современной жизни и размеренность загородного жилья.

Евгений Пименов: «Само название жилого комплекса - «Чайка» - говорит об уникальном расположении нашего города. Напоминает о морском ветре и прекрасных видах. Основываясь на опыте строительства и эксплуатации предыдущих объектов, нами были усовершенствованы планировки квартир и мест общего пользования, подобраны самые современные материалы и оборудование».

При строительстве жилого комплекса застройщик уделил особое внимание инфраструктуре, в которую вошли: фитнес-центр с бассейном и спортзалом, тропа здоровья, спортивные и игровые площадки, выделенная зона для выгула собак, ботанический сад, детский сад-ясли, подземная и открытая парковка. Предусмотрены помещения для образования, занятий творчеством, салона красоты, отделения банка, медицинских услуг и торговли. Безопасность комплекса будет круглосуточно обеспечивать собственная служба внутреннего контроля.

Отметим, что «Чайка» - это первый проект, имеющий собственную экосистему, реализуемый в городе и крае. Помимо безопасности и комфорта жители получат полный спектр социальных услуг, благодаря закладываемой инфраструктуре и территории строительства более 30 тысяч квадратных метров.

«Целью ГК «Армада» является не просто строительство современных, комфортных, безопасных домов, но и дальнейшее их сбережение, эксплуатация, создание новых принципов управления жилым фондом», - подчеркивает Евгений Пименов.

От спорта до памятников

Отдельным направлением деятельности Группы компаний «Армада» на протяжении многих лет является участие в благотворительных и социальных проектах города. В частности, в качестве официального партнера, компания оказывает поддержку хоккейному клубу «Адмирал», являясь спонсором хоккейной команды «Армада» - «Витязь». Также, застройщик спонсирует детскую футбольную школу «Армада», одноименную команду крейсерской яхты, местную федерацию SUP-серфинга, краевой Театр кукол, а также казачий кадетский клуб в селе Ильинка.

«В качестве спонсора мы принимаем активное участие в жизни ветеранских организаций Фрунзенского и Первомайского районов Владивостока и организаций инвалидов «Милосердие» - «РИТМ», - сообщил Евгений Пименов. Он также заметил, что «Армада» за свой счет реконструировала хоккейную коробку в Первомайском районе и ряд детских площадок. Кроме того, заслугой компании стало благоустройство территории ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка №1».

Реставрация памятников воинам-героям, погибшим в годы ВОВ, также входит в область поддержки социальных проектов ГК «Армада».

Силами сотрудников компании и их родственников были очищены от мусора и отреставрированы три значимых краевых объекта: памятник - «153-миллиметровое орудие, установленное в честь воинов-артиллеристов Тихоокеанского флота, погибших в борьбе с японскими милитаристами», расположенный в посёлке Экипажный, о. Русский; памятник «Матросам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенный в посёлке Подножье, о. Русский, и памятник «Рабочим и служащим завода «Металлист», погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945», г. Владивосток, ул. Арсеньева, 2.

Это далеко не все добрые дела, совершенные работниками ГК «Армада» и заслужившие уважение граждан.

«Добрые дела не обязательно должны быть большими и масштабными. Порой нужно проявить лишь немного внимания к проблемам людей, нуждающихся в помощи. В этом деле гораздо важнее пусть и небольшая, но постоянная поддержка», – подчеркнул Евгений Пименов.

На верхнем фото: Жилой комплекс «Алые паруса».

Картина Сергея ЧЕРКАСОВА