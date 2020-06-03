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Находкинский угольный стивидор работает без крыши
В марте текущего года, как писал "Золотой Рог", после очередной рабочей поездки губернатора Приморья в Находку, в городе случилось настоящее политическое «землетрясение». Заявления об увольнении написали руководитель городской жилинспекции, а также три заместителя мэра. Отставке предшествовала критика их работы со стороны губернатора и многочисленные жалобы от жителей города.
Подбор кадров на замену уволенным вице-мэрам не занял много времени. Олег КОЖЕМЯКО продолжил укреплять важные для него направления людьми, с которыми он работал до возвращения в край. Так, уже в середине мая он представил местным чиновникам и депутатам нового первого вице-мэра НГО Тимура МАГИНСКОГО, с которым он работал на Сахалине. Новый вице будет отвечать за дороги, ЖКХ и благоустройство. Глава региона особо подчеркнул, что уже имеет опыт работы с Тимуром Магинским, охарактеризовав его как «опытного, молодого и энергичного» человека.
Досье газеты «Золотой Рог»
Тимур Владимирович Магинский родился на 1978 году на Камчатке. Занимал посты заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. Был советником губернатора Сахалинской области и вице-мэром Корсакова по городскому хозяйству. С сентября 2017 года исполнял обязанности мэра Корсакова.
Интерес краевых властей к процессам в муниципалитете, имеющем стратегическое значение для Приморья, понятен. В городе длительное время существует конфликт местных элит, имеется криминальный бэкграунд, из-за которого местная власть в определенной мере оказалась дискредитирована. Поэтому приход в Находку человека «со стороны» в нынешней ситуации оптимален, считают эксперты. Не исключено, что в дальнейшем Тимур Магинский может сменить ныне действующего главу Находки Бориса ГЛАДКИХ, которому в этом году исполнится уже 75 лет. Нареканий к его работе не возникает, но мэр города сам заявлял о желании покинуть пост в связи с почтенным возрастом.
И вот уже спустя пару недель - первые результаты обновления местной власти. В информационном пространстве начали появляться некоторые неприглядные факты о стивидорной компании «Аттис Энтерпрайс». Она годами переваливала уголь в Находке, и о ней практически ничего не было слышно. Теперь же стивидор оказался замешан в ряде скандалов.
И что примечательно: под бесконечные проверки подпадали все находкинские стивидоры, а «Аттис Энтерпрайс» проверили всего три раза. И надо же, как совпало – все три проверки пришлись на время нахождения на должности транспортного прокурора Находки (ныне уволившегося) Дмитрия БАРЕНБАУМА. В ранее СМИ сообщалось о связях компании с экс-транспортным прокурором Баренбаумом, который, пользуясь своим служебным положением, «вымарывал» компанию из жалобного списка и отводил внимание высоких контролеров от «Аттис Энтерпрайс».
Напомним, в марте прошлого года стивидорная компания «Аттис Энтерпрайс» получила разрешение на ведение перевалки угля во внутренних водах и территориальном море РФ в течение пяти лет. Соответствующее заключение государственной экологической экспертизы документации было выдано Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора.
Досье газеты «Золотой Рог»
ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» оказывает услуги по транспортной обработке грузов. Основным направлением грузопотока являются страны АТР. Грузооборот в настоящий момент составляет около 2 млн тонн в год. Порт расположен на берегу в Юго-Западной части внутренней акватории залива Находка Японского моря с круглогодичной навигацией. Площадь перевалочного терминала составляет 4,5 га.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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