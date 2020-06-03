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В Приморье начинают строить серию краболовов
Кили восьми судов для добычи краба заложили на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье во вторник, 2 июня. Современные суда будут построены в рамках инвестиционных квот в течение пяти лет. В торжественной церемонии закладки в режиме видеосвязи принял участие вице-премьер – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В начале 2020 года Находкинский судоремонтный завод заключил контракты с компанией «Антей» и «ТРК» на строительство восьми современных и экономичных краболовов. Постройка планируется в период с 2020 по 2024 года сериями 3+3+2.
Суда стали одними из первых, чья постройка стартовала в рамках реализации инвестиционной программы по аукционным крабовым квотам.
По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, событие можно считать историческим не только для Дальнего Востока, но и всей страны – в новейшей истории России еще не было прецедентов по воздвижению такой большой серии судов, предназначенных для работы не только в Дальневосточном бассейне, но и в Северном бассейне РФ.
«Это достаточно крупный заказ. Довольно давно предприятие не получало заказов такого объема. Этот заказ состоялся благодаря принятому Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным решению о вводе механизма “квоты в обмен на инвестиции”. Шесть корпусов закладываются для группы компаний “Антей” и два корпуса - для “Тихоокеанской рыбопромышленной компании”. Хочу пожелать удачи всем участникам процесса: и судостроителям, для которых это большой заказ, возможность расширить свои компетенции и дать новый импульс для развития своего предприятия; и рыбакам, которые ждут эти суда, чтобы продолжать работать, ловить крабов», – сказал он.
Как отмечает Губернатор Приморья Олег Кожемяко, проект позволит дать новый виток в развитии Находкинского судоремонтного завода – здесь появится возможность создать крупную, эффективную верфь с собственным проектным комплексом для полного цикла постройки различных типов рыболовецких судов. На первом этапе планируется привлечь до 500 новых сотрудников, а в дальнейшем, при расширении производства судов, число рабочих мест может увеличиться до 3000.
«Сегодня для Приморского края важное событие. Это, конечно же, дополнительные рабочие места, перспективы для молодежи видеть свое будущее в родном городе. А для тех, кто после спуска этих судов выйдет на них в море, – это перспектива увеличения объемов добычи морских биоресурсов, для края – налоговые поступления. Желаю вам успехов в этом нужном деле, а мы будем помогать вам решать вопросы, возникающие в процессе кораблестроения. Искренне рад, что в Приморье за последние десятилетия вновь зародилось кораблестроение!» – поздравил работников глава края.
В завершении торжественной церемонии представители завода, Правительства Приморья и компании-заказчика установили закладные доски на месте строительства новых судов.
Судна неограниченного района плавания предназначены для добычи и перевозки краба в живом виде. Имеют ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в Северном и Дальневосточном бассейнах России.
На борту судна установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел с помощью конусных ловушек и хранить 100 килограммов живого краба в девяти изолированных танках, оборудованных системой жизнеобеспечения.
Мореходные качества судна улучшены благодаря оптимальному соотношению его длины и ширины и прямому носу. Особое внимание в проекте уделено экономичности (топливной эффективности) судна.
Общая валовая вместимость краболова – более тысячи тонн, его длинна составляет 57,7 метра, ширина – 12,6 метра. Автономность плавания – 30 суток.
Фото с сайта Находкинского судоремонтного завода
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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