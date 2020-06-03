Рыбную отрасль подтолкнут буксиром льгот

Росрыболовство предлагает субсидировать затраты на топливо компаниям, которые ведут промысел за пределами исключительной экономзоны

Росрыболовство разработало проект постановления правительства РФ, который предусматривает выделение из федерального бюджета средств на компенсацию 30% понесенных затрат на приобретение топлива при реализации рыбы и рыбной продукции.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Росрыболовство уже давно занимаются проработкой различных предложений по оказанию господдержки компаниям, который добывают рыбу за пределами России (обращения ВАРПЭ по этому поводу есть в распоряжении редакции).

Как пишет zrpress.ru, в сентябре 2019 года рассматривался вопрос субсидирования затрат на топливо для компаний, добывающих рыбу в Мировом океане. ВАРПЭ указывала, что его покупка в основном осуществляется за рубежом, поэтому компенсация расходов государством кажется затруднительной. Ассоциация предлагала дополнительные варианты господдержки - освобождение продукции, добытой не на территории РФ, от таможенных платежей при доставке в российские порты или же налоговые льготы при уплате НДФЛ.

Помощь «собственным» рыбакам - распространенная мировая практика: разные механизмы господдержки применяются в КНР, Исландии, Тайване и других странах. В России господдержка особенно важна для обеспечения стабильности промысла низкорентабельных видов рыб, которые пользуются особым спросом у населения. Для дальневосточников это иваси, скумбрия, сайра, их промысел - процесс затратный, а накрутка на продукцию минимальна.

К примеру, добыча сардины иваси была возобновлена всего несколько лет назад, после двадцатипятилетнего перерыва – рыбы просто не было. И по словам главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, этот промысел может обеспечить толчок всей отрасли, ведь в советские времена иваси была одним из основных видов добываемой рыбы и играла значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности. Общий вылов ее составлял до 1 млн тонн в год. Сейчас дальневосточные рыбопромышленники практически с нуля восстанавливают технологию промысла и производства продукции из иваси. Это требует немалых затрат, поэтому из желающих добывать ее очередь не выстраивается. По итогам прошлого года на борт взяли лишь 221,93 тыс. тонн (+31% к предыдущему году). Как говорится, почувствуйте разницу.

Непростая ситуация сложилась с промыслом сайры – из-за его сложных технических особенностей, невысокой рентабельности и снижения популяции, часть рыбодобывающих компаний переориентировалась на другие виды рыбы. Хотя в прошлом российский вылов сайры достигал 120 тыс. тонн в год, по итогам 2019 года – 2,4 тыс. тонн.

Да что говорить, во времена, когда развитие отрасли было делом государственным, российские рыбаки в конвенциальных районах и районах Мирового океана добывали более 6 млн тонн, а общий вылов составлял более 11,2 млн тонн (по данным 1986 года). В прошлом же году суммарный объем вылова ВБР за границами ИЭЗ составил всего 717,73 тыс. тонн, при общей добыче порядка 5 млн тонн!

Актуальности в вопрос субсидирования затрат на топливо в сегодняшней ситуации добавляет и то, что с 1 января этого года рыбаки обязаны соблюдать новые экотребования по качеству судового топлива, введенные Международной морской организацией, предполагающие сокращение содержания серы с 3,5 до 0,5 %. А это, по данным ВАРПЭ, уже привело к повышению цен на топливо в среднем на 20%. И маховик этого фактора существенно пройдется по всей цепочке производства.

«Учитывая, что доля затрат на топливо в себестоимости добычи водных биологических ресурсов составляет в среднем 20%, себестоимость продукции из ВБР увеличилась в среднем на 4,5%, а стоимость фрахта судов – на 2%. Это произошло в разгар пандемии коронавируса и резкого скачка курса валют, по которому номинируются расходы на топливо. В среднем, стоимость одной тонны низкосернистого топлива обходится рыбакам в $700. Например, потребность среднего рыболовного траулера в топливе для промысла в Мировом океане составляет 1500 тонн в год. То есть по нынешнему курсу расходы предприятий на топливо за год составят примерно 78 млн рублей. В этой ситуации субсидирование 30% фактически понесенных затрат на приобретение судового топлива становится еще более актуальным», - дает расклад президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ.

Но одной субсидией «не вытащить» рыбную отрасль России из кризиса. Рыбопромышленники столкнулись со снижением потребительского спроса в целом, не только на российском, но и международных рынках. И это последнее обстоятельство особенно болезненно для экспортоориентированных рыбодобывающих компаний.

«Необходимость господдержки рыбопромышленников, тем более в условиях пандемии коронавируса и «обвала» потребительского спроса, неоспорима, при этом приоритетом мы считаем решительное изменение регуляторики. В марте ВАРПЭ разработала комплекс мер по «точечному» дерегулированию рыбной отрасли, они были направлены в правительство РФ, СФ, Росрыболовство, Минвостокразвития, Минэкономразвития и главам прибрежных регионов», - сообщил Герман Зверев.

Кризис не позволяет стоять на месте, рыбаки выражают надежду: то, что обсуждалось долго в спокойные времена, в нынешней ситуации должно решаться быстро. Особенно, если речь идет о продовольственной безопасности - обеспечении россиян доступной дикой рыбой.

На фото: Одной субсидией вытащить рыбную отрасль России из кризиса не получится.

Фото из архива.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.