Прокурор поставил мусорщикам укол

Природоохранная прокуратура наказала компанию, занимающуюся вывозов мусора, за нарушения в работе с медицинскими отходами

Скандалы, связанные с экологией, к большому сожалению, стали обыденностью в Приморье и во Владивостоке. То в очередной раз разольется мазут, как это случилось в Находке в марте текущего года. Тогда более почти 3000 кубометров топлива попали в озеро Соленое и затопили береговую полосу. Весной жители Артема обнаружили несанкционированную свалку на подходе к городскому кладбищу. Такие же горы строительного и бытового мусора систематически появляются в лесу, окружающем Владивосток. То лес загорится…

В октябре 2019 года ЧП произошло на мусорном полигоне под Владивостоком, расположенном в районе бухты Десантной. Об этом происшествии не сообщали СМИ.

В иглах остается кровь

На участке сортировки твердых бытовых отходов (ТБО) работники комплекса обнаружили шприцы, иглы без колпачков, ампулы, использованные медицинские перчатки и марлевые материалы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями. Медицинские отходы были упакованы в черные полиэтиленовые пакеты и контейнеры из пластика. Согласно актам приемки, на территорию полигона их ввезли на автомобиле, принадлежащем ООО «Золотарь».

Между тем, в соответствии с Федеральными законами «Об отходах производства», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также с Постановлением № 681, п.2.1 СанПиН 2.1.7.2790-10 данные медицинские материалы относятся к отходам класса Б (умеренно опасные для окружающих) и запрещены для утилизации без обязательной специальной обработки.

Как рассказали корреспонденту газеты «Золотой Рог» во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре, если отходы деятельности учреждений здравоохранения не утилизировать соответствующим способом, то они могут стать причиной передачи вирусной инфекции, либо возникновения и распространения эпидемий. Даже если будут покоиться глубоко под землей годами или десятилетиями. Благодаря подземным водам, невидимая бактериологическая мина замедленного действия может рвануть когда угодно и где угодно.

Более всего это относится к использованным иглам, так как в их капиллярах всегда остается кровь. Поэтому шприцы и иглы перед отправкой на полигон измельчают в специальных мельницах или дробилках, либо подвергают термической обработке. Такой способ утилизации делает медицинские инструменты непригодными для повторного применения асоциальными или криминальными личностями. Обыватели, далекие от медицины и утилизации отходов, вряд ли задумываются об этом, когда посещают поликлиники, поправляют здоровье в стационарах или делают уколы дома, после чего выбрасывают использованный медицинский материал в пакет с мусором.

Что касается скандальной ситуации на мусорном полигоне, то на сортировке отходов работают люди, и если бы кто-нибудь из работников травмировал руку использованной медицинской иглой или разбитой ампулой, то запросто мог бы подхватить какую-нибудь инфекцию.

Что загрузили, то и везем

По заявлению руководителя КГУП «Приморский экологический оператор» (КГУП «ПЭО»), отвечающего за эксплуатацию полигона, природоохранная прокуратура проверила законность ввоза медицинских отходов класса Б. А также нарушение условий договора, заключенного между региональным экологическим оператором и компанией «Золотарь» на захоронение ТБО.

Проверка установила, что предприятие «Золотарь» в октябре прошлого года действительно завозило на полигон отходы от деятельности Владивостокской клинической больницы № 1, Артемовской клинической больницы № 1 и Артемовского родильного дома. При этом одноразовые шприцы, иглы, как и другие медицинские отходы класса Б, перед захоронением не подвергались ни обеззараживанию, ни измельчению, ни термической обработке, как того требует законодательство. А это уже нарушение законов в сфере обращения с опасными медицинскими отходами.

По результатам прокурорской проверки в адрес директора ООО «Золотарь» было внесено представление о немедленном устранении нарушений. Компания попыталось через суд его оспорить, мол, сбором и упаковкой медицинских отходов занимаются учреждения здравоохранения, поэтому с них и спрос. Поэтому перевозчик не несет ответственности за содержание пакетов и контейнеров. Что загрузили, то и везем до места утилизации.

Фрунзенский районный суд Владивостока оставил без удовлетворения административное исковое заявление ООО «Золотарь» к Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре о признании незаконным вышеназванного представления. Суд решил, что требования блюстителя закона – правомерны. Так как выявленные нарушения санитарных правил создают предпосылки для загрязнения природы, а также для нарушения прав жителей Владивостокского городского округа на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия.

Данное решение было принято 12 марта 2020 года. У компании «Золотарь» еще есть время на его обжалование в Приморском краевом суде. Надо только дождаться, когда суды начнут работать после снятия режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Между тем, противостояние надзорного органа и ООО «Золотарь» на этом не заканчивается.

И во Владивостоке жгут покрышки…

Как стало известно газете «Золотой Рог», под прицел экологов и природоохранной прокуратуры попал комплекс по утилизации ТБО, расположенный на сопке в районе улицы Днепровской, 27. Согласно заявлению местных жителей в надзорный орган, из четырех труб комплекса едва ли не каждый день идет черный дым, который видно издалека. К заявлению прилагаются видео- и фотосъемка этого процесса. Горожане полагают, что здесь сжигают старые автомобильные шины и покрышки, они складированы на территории «крематория». Когда ветер дует в сторону города, то «ароматы» жженой резины долетают до жилых кварталов улиц Днепровской, Шошина и даже Вострецова.

По данным Управления «Росприроднадзора» по Приморскому краю, во Владивостоке, на улице Днепровской, 27, находится один из промышленных объектов ООО «Золотарь». Точнее, тот самый комплекс по утилизации ТБО. Эта информация выложена в открытом доступе на сайте природоохранного ведомства. Там же черным по белому написано, что у компании «Золотарь» имеется лицензия на «транспортировку шин». Но нет лицензии на их «утилизацию» термическим способом, то есть, уничтожение в огне. Как пояснили «ЗР» в природоохранной прокуратуре, в черте города сжигать колеса категорически запрещено. Это небезопасно для экологии и здоровья горожан.

Тем не менее, в рекламе ООО «Золотарь», размещенной в интернете, среди прочих услуг, оказываемых предприятием, указана и «утилизация шин». Бэушные автопокрышки компания принимает на утилизацию все по тому же адресу, улица Днепровская,27. И, если шины, действительно, сжигают в печах расположенного здесь комплекса по утилизации ТБО, то руководство природоохранной прокуратуры и Управления «Росприроднадзора» по Приморскому краю должны принять соответствующие меры. Окружающая среда и жители Владивостока не должны страдать от деятельности недобросовестных предпринимателей.

Автор выражает признательность руководителю Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры Константину АНДРОНОВИЧУ за помощь в написании материала.

На фото: В таком виде медицинские отходы выбрасывать нельзя. Тот же коронавирус достаточно долго живет на поверхностях из пластика.

Фото автора.

Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.