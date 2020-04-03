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Александр Вознесенский: "Акцент" готов бесплатно оказать техпомощь компаниям Владивостока
ООО «Акцент» - лидер внедрения комплексных решений в области построения инженерной инфраструктуры и информационных систем для крупнейших государственных и коммерческих структур в Приморском крае (В2В сегмент).
Компания является партнером ведущих российских и мировых производителей ит-решений, и решений по безопасности. COVID-19 заставляет многих сотрудников по всему миру работать удаленно. Это создает нагрузку для ит-специалистов и специалистов по безопасности.
«Акцент» готов бесплатно оказать техническую консультацию и помощь компаниям и организациям города Владивостока, в настройке удаленного доступа сотрудников и перехода работы офисов на удаленную работу:
- Консультацию Ваших технических специалистов;
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- Предоставление бесплатного программного обеспечения (ESET, Cisco, Panasonic, Microsoft) в зависимости от задач, которые стоят перед вашей организацией;
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- Настройка защищенных каналов для передачи данных;
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- Настройка конференцсвязь и онлайн планерки (при наличии необходимого оборудования)
Инженеры компании «Акцент» готовы бесплатно помочь школам в организации проведения онлайн уроков:
- Организация учебного процесса через сервисы: https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/
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- Регистрация на одной из платформ и в режиме онлайн;
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- Использование указанных ресурсов;
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- Консультацию Ваших учителей (технических специалистов);
Учебному заведению необходимо будет обеспечить учителя компьютером с доступом в интернет и микрофоном.
Мы уверены, что взаимопомощь и поддержка поможет пережить сложный период. Оставайтесь дома.
Александр Вознесенский, генеральный директор ООО «Акцент»
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