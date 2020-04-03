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Жители Приморья активнее всего заказывают доставку продуктов питания и спиртного

03 Апреля 2020, 16:41 | Приморье

Если до корановируса, по данным «Службы поручений 050», основными заказчиками услуги были юридические лица, то сейчас компания обслуживает в основном обычных граждан

Пока прогнозы в отношении распространения коронавируса остаются неутешительными, население Приморского края в значительной его части, особенно в городах, продолжает пребывать в «самоизоляции». В этой ситуации активизировались услуги компаний по доставке разных товаров непосредственно до потребителя, правда, переориентированные теперь на физических лиц.

Повысился спрос на доставку целого списка товаров, в том числе из аптек и магазинов бытовой техники. Но основными товарами, доставкой которых активно заняты сейчас курьеры, все же стали спиртное и продукты питания. Еще до коронавируса сети торговые, рестораны и кафе включали в перечень своих услуг доставку продуктов питания, полуфабрикатов и готовых блюд. Но сейчас им приходится перестраивать свою работу, учитывая возросший спрос.

В той же «Службы поручений 050» было с прошлой недели увеличено количество курьеров в смену. По словам менеджеров компании, новых штатных сотрудников они не принимали, но смены курьеров работают сейчас в усиленном режиме, в том числе по количеству сотрудников.

В то же время торговые сети Владивостока если и предоставляли услугу по доставке раньше, то, как правило, в ограниченном виде. Например, сервис доставки в сети «Фреш 25» существует уже 5 лет, но в режиме доставки со своим курьером работает только один магазин сети – расположенный в Снеговой пади. Заказы там принимаются по телефону и развозятся по всему городу. Ситуация с коронавирусом поставила на повестку дня вопрос о создании ориентированного на подобную услугу сайта.

Такого сайта сейчас нет ни у одной продуктовой розничной сети в Приморье. Его создание и сама схема работы через сайт – технологически сложная услуга, учитывая, что наименований товаров в ассортименте может быть более 15 тыс. Вероятно возросший спрос теперь послужит стимулом для ее развития у местного продуктового ритейла. Впрочем, сами ритейлеры в этом вопросе с осторожностью оценивают ближайшие перспективы.

А вот для некоторых ресторанов и кафе, где ассортимент на порядок меньше, такая услуга уже существует. Правда, многие из них в эти дни закрыты. Среди работающих спрос через доставку вырост разве что у тех, кто и до этого пытался развивать подобную услугу и уже успел обзавестись какой-то собственной клиентской базой, например, кафе «Т-Студио».

Впрочем, не все кафе, имеющие службу доставки, сейчас отмечают рост спроса на услугу. Например, в кафе «Анимэ» отмечают даже некоторое снижение оборотов в целом. «Те, кто ходил в кафе, сейчас делают заказ на дом, а те, кто раньше заказывал, сейчас деньги экономят», - прокомментировали ситуацию в кафе. В кафе кавказкой кухни «Абрикос» также отмечают снижение продаж: «погода хорошая, люди сами шашлыки готовят на улице».

Катастрофой назвала складывающуюся ситуацию и руководитель кондитерской студии «Воздушная груша», поставлявшая сладкие изделия нескольким кафе. В кондитерской отрасли Владивостока всегда существовала теневой сегмент - традиционно было много различных «домашних» кондитеров, работавших под заказ. Но в последние годы была устойчивая тенденция выхода их «из дома» в легальную сферу. Сейчас же, когда закрыты многие точки продаж, кондитеры пытаются удержаться на плаву, вернувшись к прежней практике работы под заказ частных клиентов.

Елена АБАШЕВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: коронавирус  услуги  доставка 



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