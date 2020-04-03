Мораторий на арендные платежи вводит администрация Владивостока для поддержки малого бизнеса

После завершения моратория арендные платежи, которым дана отсрочка, можно будет внести равными долями до 31 декабря 2020 года

Мораторий на взимание арендных платежей за использование муниципального имущества установила с 1 апреля администрация Владивостока. Такое решение принято с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации и в целях поддержки предпринимателей.

Как уточнили в Управлении муниципальной собственности, мораторий до 1 июля 2020 года установлен для всех предпринимателей, арендующих муниципальное имущество (кроме аренды земельных участков). До 1 октября 2020 года мораторий касается договоров аренды, заключенных в отношении объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке.

Кроме того, администрация города приостанавливает претензионную работу по договорам аренды муниципального имущества – также до 1 июля и 1 октября 2020 года, в том числе, по договорам аренды муниципальных и неразграниченных земельных участков.

Специалисты уверены, что такая мера поможет бизнесу справиться с кризисом в нынешнее трудное время и сохранить штат сотрудников. В УМС также добавили, что в городе сотни предпринимателей арендуют муниципальное имущество.

Для реализации права на мораторий предпринимателю необходимо обратиться с заявлением в Управление муниципальной собственности для заключения дополнительного соглашения о рассрочке арендных платежей.