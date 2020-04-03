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Мораторий на арендные платежи вводит администрация Владивостока для поддержки малого бизнеса
03 Апреля 2020, 10:45 | Приморье
После завершения моратория арендные платежи, которым дана отсрочка, можно будет внести равными долями до 31 декабря 2020 года
Мораторий на взимание арендных платежей за использование муниципального имущества установила с 1 апреля администрация Владивостока. Такое решение принято с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации и в целях поддержки предпринимателей.
Как уточнили в Управлении муниципальной собственности, мораторий до 1 июля 2020 года установлен для всех предпринимателей, арендующих муниципальное имущество (кроме аренды земельных участков). До 1 октября 2020 года мораторий касается договоров аренды, заключенных в отношении объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке.
Кроме того, администрация города приостанавливает претензионную работу по договорам аренды муниципального имущества – также до 1 июля и 1 октября 2020 года, в том числе, по договорам аренды муниципальных и неразграниченных земельных участков.
Специалисты уверены, что такая мера поможет бизнесу справиться с кризисом в нынешнее трудное время и сохранить штат сотрудников. В УМС также добавили, что в городе сотни предпринимателей арендуют муниципальное имущество.
Для реализации права на мораторий предпринимателю необходимо обратиться с заявлением в Управление муниципальной собственности для заключения дополнительного соглашения о рассрочке арендных платежей.
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Теги: коронавирус малый бизнес
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