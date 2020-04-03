Производители Приморья выходят на рынок Казахстана

Соленую рыбу, икру, витаминные комплексы и БАДы представили приморские предприниматели во время бизнес-миссии в Казахстан в марте, до введения ограничений, связанных с эпидемией. Производители провели встречи с потенциальными партнерами и договорились о первых поставках.

Бизнес-миссия в Нур-Султан, столицу Казахстана, состоялась при поддержке Центра поддержки экспорта (структурного подразделения центра «Мой бизнес»). Знакомство с новым рынком начали пять компаний-производителей «Рыбзавод Большекаменский», «Сэйфко», «ТОРО», «Поливан групп» и «ФармОушен Лаб».

Специалисты центра экспорта представили бизнес-миссию в новом формате и сделали акцент на подготовке приморских производителей к переговорам. Провели предварительный подбор партнеров и первичные переговоры с ними, помогли подготовить презентации и коммерческие предложения.

«Предварительная проработка потенциальных контактов – важный этап подготовки. Наши производители предварительно получали названия компаний-партнеров в Казахстане, информацию про их продукцию и направления работы на рынке. Предприниматели смогли провести предварительные переговоры и понять, готовы ли они работать с этой компанией. Так мы построили бизнес-миссию только с полезным контактами», – уточнила заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» Ирина Макухина.

Непосредственно перед переговорами компании-участники бизнес-миссии провели мониторинг рынка – это позволило приморским производителям изучить ассортимент по своему направлению, лучше узнать рынок Казахстана. Для предпринимателей края организовали мастер-класс про особенности сотрудничества с казахским бизнесом. Эксперт-практик дал много информации про Казахстан: от особенностей менталитета, до рекомендаций по продвижению товаров предпринимателей, нюансов по работе в различных каналах сбыта.

Также была проведена встреча в Торгпредстве России в Казахстане: участники лично познакомились с сотрудниками представительства, которые рассказали о тонкостях ведения бизнеса в этой стране, а также о возможностях господдержки на территории иностранного государства.

Рынок Казахстана с упрощенным режимом ввоза товаров без оплаты пошлины и дополнительных сертификатов отлично подойдет для экспортеров и для предпринимателей, которые ищут альтернативу китайскому рынку. Также рынок стран Таможенного союза позволяет дистрибьютерам с импортированным товаром выходить на экспорт в часть стран СНГ.

«Бизнес-миссию организовали на высоком уровне. Полезной была экскурсия по продуктовым сетям. Мы заметили, что ассортимент в них меньше, чем в городах России. Визуально это не сильно заметно – прилавки полны продукции, только товар одинаковый. Мы представили казахам весь ассортимент наших товаров – от пресервов до соленой рыбы и икры. В отличии от китайцев жители Казахстана понимают соленую рыбу», – рассказал коммерческий директор «Рыбзавода Большекаменский» Денис Капустин.

По итогам бизнес-миссии компания продолжает вести переговоры с казахской компанией Caviar House. Обсуждается возможность поставок рыбной продукции эконом-варианта в одну из сетей страны.

Компания «ФармОушен Лаб.» впервые участвовала в бизнес-миссии, организованной центром «Мой бизнес». Качественная подготовка принесла первые результаты.

«Встречи с казахскими предпринимателями были продуктивные – мы привезли несколько образцов нашей продукции, однако их интересует весь наш ассортимент. Сейчас мы в процессе переговоров, чтобы подытожить встречу и подписать контракт на поставки наших добавок в аптечные сети Казахстана. Ассортимент пищевых добавок и БАДов в Казахстане проще, чем в наших аптеках, поэтому мы видим хорошую возможность зайти на этот рынок», – отметил заместитель генерального директора «ФармОушен Лаб.» Роман Филатов.

Напомним, что центр «Мой бизнес» в рамках подготовки к бизнес-миссии бесплатно организует для каждого участника не только подбор партнеров и сопровождение переговоров, но и помогает подготовить промо-материалы и коммерческое предложение для качественной презентации продукта. Из-за эпидемиологической обстановки большинство стран отменили выставки и бизнес-миссии, приостановлено проведение международных мероприятий. Поэтому центр «Мой бизнес» в Приморье переводит мероприятия в онлайн-режиме. Первая бизнес-миссия в новом формате пройдет с предпринимателями из Индии уже в апреле.

Отметим, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

В 2019 году при поддержке Центра поддержки экспорта Приморского края местные предприниматели заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США.