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Порт "Мечела" в Приморье напугали
Компания из Владивостока забрала из суда заявление о банкротстве «Порта Посьет»
Владивостокская компания «Акцент» забрала из Арбитражного суда Приморского края заявление о признании банкротом АО «Торговый порт Посьет» (стивидорная компания в одноименном порту, входит в транспортный дивизион группы «Мечел»). По данным газеты «Золотой рог», стороны урегулировали претензии во внесудебном поле.
Сумма исковых требований со стороны «Акцента» составляла 24,6 млн рублей.
Ранее арбитражный суд постановил взыскать с порта по двум искам соответственно 3,588 млн рублей и 5,91 млн рублей за выполнение «Акцентом» работ по модернизации систем телевизионного наблюдения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом в порту.
Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Акцент» зарегистрировано в 2008 году во Владивостоке. Основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля. Собственниками компании, помимо гендиректора Александра ВОЗНЕСЕНСКОГО (40%), являются Евгений МКАРОВ (35%) и Никита РЫЖЕНКОВ (25%). Порт Посьет обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с месторождений предприятий «Мечела». Порт в 2019 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,313 млрд рублей, что на 66,7% больше по сравнению с 2018 годом.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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