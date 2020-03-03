Шибко умные плюс шибко шустрые

Специалист Дальневосточного отделения Российской академии наук о том, как бы науку все-таки подружить с бизнесом

Уникальный научный потенциал десятков научных институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук практически не используется в экономике региона. В результате разработки теряют актуальность: предприятия - возможность выпуска новой продукции, экономика - потенциал роста. Кооперацию можно было бы наладить в рамках промышленных кластеров, работу которых поддерживает государство. В центральных и западных регионах России такие объединения появляются и растут, но на Дальнем Востоке удачных примеров такой кооперации пока нет.

Что нужно сделать, чтобы результаты исследований ДВО РАН нашли реальное применение в ДФО, журналисты выясняли у Максима СЕВОСТЬЯНОВА, предпринимателя, ведущего специалиста редакционно-просветительского отдела ДВО РАН.

Реформа РАН

Одна из основных задач реформы РАН заключается в повышении эффективности работы Академии и внедрении результатов исследований академических структур в российскую и мировую экономику. Однако, в результате этой реформы институты ДВО РАН были переведены в ведомство ФАНО (Федеральное агентство научных организаций), преобразованное в Министерство образования и науки РФ). ДВО РАН осуществляет научно-методическое руководство институтами. Это «двоевластие» создает массу разного рода проблем. Но фундаментальные исследования при этом должны остаться на том же уровне, а российская наука - на лидирующих позициях.

За модель берутся «западные» истории создания негосударственных наукоёмких кластеров, технопарков и других инновационных сред.

Наши предшественники долго и основательно создавали Академию Наук СССР, чтобы сейчас, за «плановую пятилетку», эту качественную машину переделать в современный «межпланетный космический корабль», особенно в нынешних условиях разделения функций между наукой и Министерством.

Существование ДВО РАН является одним из основных конкурентных преимуществ Приморского края перед другими регионами России и даже государствами, наряду с географией, полезными ископаемыми и дарами моря. Нужно пользоваться этим преимуществом, тем более в условиях «благоволения» к губернатору Приморья и его команде со стороны правительства и президента РФ.

Реформа РАН длится уже более пяти лет. Она полностью трансформирует российскую науку, сделав шаг в неизбежную, на мой взгляд, реальность - слияние с окружающим её параллельным миром бизнеса. Готовы ли были эти миры к стыковке, взаимопроникновению, взаимодействию? Не знаю. Но этот процесс был неизбежен, и чем раньше он наберет обороты, тем лучше для нашего общества.

На вопрос о правильности его реализации я бы предпочел не отвечать: думаю, что результат смогут объективно оценить только следующие поколения россиян. На Дальнем Востоке большинство процессов происходит позже, чем в западных регионах из-за нашей отдалённости, но в ДВО РАН тоже начинаются изменения.

Адаптация

Чтобы связка наука-бизнес стала реальностью, нужно перестать разрушать «экосреду» подведомственных Минобрнауки институтов протекционизмом министерских решений правительства РФ. Так как из московских кабинетов многого не видно, а, между тем, любой из «глобальных» проектов можно реализовать совместными усилиями и оптимизированными бюджетами, сохраняя и аккуратно подстраивая то, что есть, под новые реалии.

Возможные изменения надо обсуждать на совете по науке, адаптируя их под местные условия для более эффективной реализации. Для этого надо изучить законодательство на предмет прямого влияния регионального совета по науке на спорные решения министерств (Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфина и др.), касающиеся деятельности ДВО РАН и институтов, которые находятся в ведении Минобрнауки. Таким образом, на местном уровне можно будет вносить свой вклад в реализацию национального проекта «Наука», отслеживая федеральные инициативы на стадии их зарождения и всего жизненного цикла.

Еще один важный момент - нужно убрать препятствия для отчуждения или совместного использования разработок ДВО РАН, создать сбалансированный инструмент взаимодействия общества-науки-бизнеса для общей пользы.

Взаимодействие науки и бизнеса можно выстроить, и это не так уж сложно: рынок откликнется на прозрачную модель сотрудничества. Пока же предприниматели устали от взаимодействия с госструктурами и не особо верят в работу с ГУПами, МУПами и прочими зарегламентированными структурами, к которым относят и государственные научные учреждения.

Производство на базе разработок РАН

В первую очередь нужно подумать над тем, как поддержать создание мелкосерийных производств, где использовались бы существующие разработки институтов, относящихся к Минобрнауки, адаптировав под эту задачу действующие законодательные и финансовые инструменты.

Среди прочего, должна появиться прозрачная модель возмездного отчуждения или совместного освоения разработок местной науки на предприятиях Приморья. Сегодня это почти невозможно из-за требований, предъявляемых Минобрнауки.

Академгородок

Структуры, подобные новосибирскому Академгородку, хорошо себя зарекомендовали, так почему бы правительству края, Минобру и РАН не воспользоваться опытом и не создать научно-технологический кластер, включающий технопарк, на базе существующей инфраструктуры ДВО РАН в районе Академгородка. Да, есть технопарк «Русский», но будет ли он активно продвигать разработки наших ученых? Дальневосточному отделению лучше обзавестись собственной структурой, которая станет архивировать готовые разработки, выбирать самые эффективные, создавать продукты и пускать их в рынок. Создание такого кластера, используя имеющиеся мощности, это проект brownfield - с минимальными инвестициями и хорошим прогнозируемым результатом.

Кластеры

Основой экономики инновационного типа, на которую переходит Россия, является внедрение научных разработок и применение современных технологий во всех сферах жизнедеятельности. Главный поставщик таких разработок и технологий - наука, и, значит, институтам, лабораториям, производственным предприятиям, заводам, ИТ-компаниям для быстрого и эффективного создания новых продуктов нужна связь друг с другом.

Кластеры - это структуры, которые смогли бы объединить знания научной среды, поддержать стартаперов и работать на потребности производств. Министерство промышленности и экономического развития РФ выдвигает к ним определенные требования. Например, в кластере должно быть не менее десяти промышленных организаций (из которых хотя бы одна выпускает конечный продукт), одно (или больше) учреждение высшего или среднего специального образования, индустриальные парки или технопарки. Все они должны объединяться в научно-производственную цепочку и координировать свои действия. Это дает повышенную экономическую эффективность деятельности каждого участника, в том числе благодаря большому количеству высокотехнологичных рабочих мест и производительности труда выше средней по региону.

Есть еще одна проблема, которую предстоит решить: ученым сложно сделать что-то готовое для предъявления бизнесу. Как правило, они могут произвести опытный образец, а промышленный, не имея оборудования и инженеров, уже нет. Значит, при вузах, технопарках, производственных предприятиях надо открывать центры прототипирования, где можно было бы провести необходимые работы.

Одним из «бенефициаров» процесса должно стать руководство региона, заинтересованное в увеличении валового регионального продукта. И, когда между всеми его участниками - властью, учеными, производственными компаниями, бизнесом - появится связующее звено, «клей» - в виде того же кластера - система заработает.

Перемены неизбежны, но при этом ученые должны продолжать творить, исследовать, изобретать, а использование результатов их труда должно стать приоритетной задачей директоров научных институтов, подведомственных Минобрнауки и Президиума ДВО РАН. Поэтому руководству научных организаций придется быстрее принимать решения, искать точки соприкосновения с бизнесом и властью. И перечисленное выше - основная часть мер, с помощью которых можно наладить эффективное взаимодействие между «параллельными мирами».

КСТАТИ

Совет по науке при губернаторе края

Для начала нам необходим совет по науке при губернаторе, куда войдут «переводчики» между чиновниками, учёными, предпринимателями и общественниками.

Все вместе они смогут найти способы реального вовлечения разработок институтов ДВО РАН в производство, инициировать административные и общественные меры поддержки новых экономически эффективных проектов. Для этого требуются люди, увлеченные и вовлеченные в данный процесс, готовые объединить знания, финансовые инструменты и предпринимательский интерес. Таких людей надо «селектировать», вовлекать в работу и наделять возможностями и полномочиями.

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ, Анна БОНДАРЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.