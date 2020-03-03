Награды для экспортеров

В Приморье объявили старт приема заявок для участия в региональном конкурсе «Экспортер года». Заявки от малых и средних предприятий региона принимаются до 25 марта.

Конкурс «Экспортер года» проводится центром «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморского края уже во второй раз. В прошлом году организаторы ставили акцент на сферу услуг и выбирали лучшие турфирмы, культурно-досуговые центры и компании в сфере медицинского туризма. В этом году количество номинаций расширилось, а приморский конкурс стал региональным этапом всероссийской премии, которую организует «Российский экспортный центр» (РЭЦ).

«Победители конкурса получат мощную маркетинговую поддержку – мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха. Конечно же, будут и ценные призы. За первое место компания получит компенсацию стоимости авиабилета для участия в международной выставке. Вместе с компенсацией всех расходов по стенду и переводчикам – это очень существенная экономия бюджета для участия в выставке. За второе и третье места мы даем ваучеры на обучение деловому английскому или повышение других профессиональных навыков», – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморском крае Евгений НИКИФОРОВ.

Требования к участникам конкурса минимальные. Главные условия – находиться в реестре МСП и быть готовым подтвердить заключенные экспортные контракты. Заявки можно подать через портал exportprim.ru.

Продвижение историй успеха приморских компаний – важная составляющая программы по вовлечению во внешнеэкономическую деятельность новых участников. По словам заместителя председателя правительства края Константина ШЕСТАКОВА, в Приморье уже есть бренды, которые доказывают, что «Сделано в России» и «Сделано в Приморье» – знак высочайшего качества. К таким компаниям относится продукция компании «Экотойс» – деревянные игрушки из Чугуевки экспортируются в Канаду, США, Японию.

«Наши экспортеры лучше всех знают специфику приморского продукта и экспортных направлений, и их мнение учитывается при реализации соответствующего национального проекта в целом. Чтобы достичь высоких объемов экспорта, мы должны все вместе поработать. Перед руководством региона стоит задача снизить административные барьеры, а также создать комплекс универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки», – подчеркнул Константин Шестаков.

В этом году конкурс «Экспортер года Приморского края» впервые стал региональным этапом всероссийской премии РЭЦ. Предприниматели, подавая заявку на региональный конкурс, могут сразу стать участниками премии Российского экспортного центра, нужно лишь поставить галочку при заполнении анкеты «Хочу принять участие в премии РЭЦ». Анкеты будут автоматически перенаправлены в Российский экспортный центр.

«Для компаний, которые примут участие в этом конкурсе, будет открыт выход на окружной этап всероссийский премии, итоги которого подведут в сентябре. В прошлом году это было сделано в рамках Восточного экономического форума. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России», – уточнил руководитель дальневосточного территориального управления АО «Российский экспортный центр» Роман ГЛУШАК.

Номинации «Экспортер года – 2020»:

«Экспортер года в сфере промышленности»

- Номинация для компаний, экспортирующих промышленные товары (электротехнику, строительные материалы, изделия легкой и лесной промышленности);

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

- Номинация для производителей, работающих в сферах растениеводства, животноводства и пищевой промышленности;

«Экспортер года в сфере высоких технологий»

- Специальная номинация для компаний, которые разрабатывают и экспортируют новые технологии, программное обеспечение и заняты в направлении «интернет вещей» (IoT);

«Экспортер года в сфере услуг»

- Номинация для компаний, занятых в сфере въездного туризма и оказывающих другие услуги иностранным гражданам и компаниям (турфирмы, гостиницы, хостелы, транспортные компании, медцентры, экскурсионные бюро и другие);

Заявки принимаются с 25 февраля по 25 марта 2020 года на сайте www.exportprim.ru. Участие в конкурсе бесплатное.

Отметим, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.