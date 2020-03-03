ТОРы признали провалом, на очереди Свободный порт

Счетная палата не увидела никакой пользы для страны от особых экономических инструментов

После анализа работы особых экономических зон, ТОСЭР, промышленных парков и индустриальных кластеров, аудиторы Счетной палаты, возглавляемой Алексеем КУДРИНЫМ, пришли к выводу, что главная задача их создания - ускорение роста экономики - не выполнена.

Аудиторы пришли к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа - особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОРы или ТОСЭРы), промышленных парков и индустриальных кластеров.

В отчете говорится, что за 12 лет (с 2006 до 2018 года) на создание и развитие только ОЭЗ государством было выделено 136 млрд руб. За тот же срок инвесторы вложили почти 370 млрд руб., выполнив план на 95,5%. Однако большая часть этих денег пришлась всего на четыре зоны - Алабугу, Липецк, Санкт-Петербург и московский Технополис, при этом ожидаемого ускорения роста экономики на этих территориях не произошло. Кроме того, по условиям таких зон строительство социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры все равно финансируется из бюджета.

Что касается ТОРов, отмечают аудиторы, то пока эти территории способствуют оттоку денег из регионов, а не росту экономики - в 2017 году Дальний Восток недополучил 1,5 млрд руб., в 2018 - 2,4 млрд руб. из-за действующего режима ТОРов.

Кроме экономических функций, ТОРы также должны решать социальные вопросы регионов, такие как возрождение и развитие моногородов, отмечают в газете «Ведомости». Однако пока налоговые потери моногородов растут, а их население сокращается. Издание сообщает со ссылкой на представителя Минэкономразвития, что государство рассматривает новые инструменты поддержки и развития моногородов, а также собирается актуализировать существующие программы развития с учетом нацпроектов.

В своем отчете Счетная палата также отметила проблемы с качеством управления отдельных зон, мониторингом их работы и оценкой экономической эффективности. Аудиторы подчеркнули, что необходимо выдавать льготы на основе социального и экономического эффектов, а также создать новое законодательство, которое определяло бы единый механизм развития таких территорий.

Отдельные зоны были созданы в регионах для решения социальных и экономических проблем субъектов и их развития путем повышения их инвестиционной привлекательности. В России действуют 85 ТОРов, 26 особых экономических зон, 61 промышленный парк, 45 индустриальных кластеров.

Кстати, фамилия нынешнего главы СП Алексея Кудрина в отношении Дальнего Востока и Приморья, в частности, на днях прозвучала и еще в одном случае. Причем, из уст президента Владимира ПУТИНА.

В интервью Президента России ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», глава страны упомянул регион, когда рассказывал о принципиальных отличиях между государственными программами и национальными проектами.

Так, обсуждались олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, саммит АТЭС во Владивостоке – события, за которыми в разное время следила вся страна.

«Я, когда вижу результат, мне становится приятно. Я, когда приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, на аэропорт, куда я раньше приезжал, когда он строился, - другая история совсем. Смотрю этот университет федеральный, там целый город построен, это все мне очень приятно видеть. Но это точечный результат, понимаете, а нам нужно достичь результатов по очень широкому фронту. И здесь недостаточно осуществлять точечные проекты. Все инструменты, которые использовались ранее, в том числе программы, так называемые госпрограммы, они уже не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят. Я говорил и хочу повторить, разница между нацпроектом и госпрограммой прежней заключается в том, что мы определяем конкретные задачи, уровень ресурсов, в том числе дополнительных, которые нужны для их решения, ответственных лиц. Вот такого таргетирования у нас никогда раньше не было», - заявил Президент.

Глава государства вспомнил и про проект строительства моста на остров Русский, который в свое время не поддержал Алексей Кудрин, выступая за сокращение расходов бюджета. Однако, по словам Владимира Путина, такие проекты, как мост на остров Русский, кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга и стройки, отмеченные в паспортах нацпроектов, призваны изменить жизнь каждого села, каждого города, каждого региона.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.