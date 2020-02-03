Предпринимателям Приморья расскажут об условиях получения господдержки для бизнеса

Предприниматели смогут озвучить свои проблемы и предложения по улучшению условий ведения бизнеса

Условия, необходимые для благоприятного ведения бизнеса во Владивостоке, обсудят с предпринимателями в городской администрации в четверг, 6 февраля. Участники встречи смогут задать вопросы представителям Правительства Приморского края и мэрии. Необходима предварительная регистрация.

Участие во встрече примут заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, руководитель дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова, глава Владивостока Олег Гуменюк, уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина, представители УФНС по Приморью, регионального управления Росреестра и других ведомств.

Предпринимателям расскажут об условиях получения господдержки для бизнеса в Приморье, а также о проделанной работе по упрощению процедур получения разрешений на строительство, технических присоединений к сетям. Например, уже в январе 2020 года на Региональном портале услуг заработал сервис по получению разрешений на строительство – оформить документ теперь можно онлайн и всего за пять дней.

«Развитие предпринимательства – малого, среднего или крупного – имеет большое значение для всего Приморья. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, а в итоге – повышение уровня жизни всех приморцев. За минувший год проделана большая работа. Нам важно, чтобы предприниматели знали о тех возможностях, которые сейчас предлагает государство для развития бизнеса, и пользовались ими. Это и новые госуслуги, и меры поддержки: льготные займы, программы модернизации производственных предприятий, поддержка экспортеров», – подчеркнул Константин Шестаков.

Также предприниматели смогут озвучить свои проблемы и предложения по улучшению условий ведения бизнеса. Предварительно направить вопросы можно при регистрации. Ответы на них прозвучат в ходе мероприятия.

«Участники встречи смогут в формате диалога пообщаться с руководителями министерств краевого Правительства и управлений администрации Владивостока, представителями институтов развития бизнеса. В итоге мы надеемся услышать и предложения по совершенствованию нашей деятельности, которые сможем использовать в дальнейшей работе», – обозначил директор департамента проектного управления Инвестиционного агентства Приморского края Александр Шадрин.

Вниманию участников! Встреча состоится 6 февраля в 16.00 по адресу: Океанский проспект, 20 (актовый зал на втором этаже), необходима предварительная регистрация.

Отметим, в Приморье продолжается активная работа по совершенствованию инвестиционного климата, в рамках которой регулярно проходят заседания рабочих групп, где бизнес и власть могут сообща выработать решения по улучшению условий деятельности предпринимателей. Кроме того, сейчас идет процесс формирования дорожных карт – планов мероприятий – по 12 направлениям: привлечение инвестиций, предпринимательство, строительство, земельные ресурсы, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и другие. Подготовка этих документов позволяет разработать план работы ведомств на год, внедрить системы оценки деятельности органов власти. Все дорожные карты публикуются на Инвестиционном портале Приморского края.

Напомним, что по итогам 2018 года Приморский край поднялся на 21 пункт в Нацрейтинге состояния инвестклимата в регионах России и занял 55 строчку. Президент Владимир Путин поставил задачу перед регионами Дальнего Востока войти в ТОП-30 в 2020 году.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.