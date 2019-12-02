www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.08 р. 100 JPY: 58.5 р.
EUR: 70.55 р. 10 CNY: 91.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

ОАО "Терминал Астафьева" запустил закрытую конвейерную линию

02 Декабря 2019, 15:40 | Приморье

Предприятие стало первым в Находке портом, полностью реализовавшим комплекс по защищенной перевалке угля

 

До этого она неделю проработала в тестовом режиме, позволив специалистам убедиться в надежности уникального для портов Находки оборудования. С сегодняшнего дня линия начала постоянную работу по перемещению угля по территории предприятия.

Тем самым выполнены все требования, указанные в Поручении Президента РФ о переходе на закрытый тип перевалки угля. Предприятие начало использование защищенных технологий, исключающих контакт угля с окружающей средой при перевалке - первым среди портов Находки. Следующий этап - строительство полностью закрытой зоны над местом выгрузки угля из вагонов и закрытых складов хранения.

 


 

 

 
 

 

Знаковым событием для всего города назвал запуск конвейерной линии закрытого типа заместитель главы администрации Находкинского городского округа Олег КУТНЯШЕНКО.

- Я думаю, что на самом деле этого события ждали все: и сам терминал, и жители города, и экологическая общественность. Подобные шаги позволяют реализовать задачи по организации закрытой перевалки угля, которые ставят перед портами и городом президент России и губернатор Приморья», - сказал вице-мэр.

"Запуск конвейерной линии закрытого типа позволит исключить контакт угля с окружающей средой при перемещении его с железнодорожного склада по закрытым галереям. Мы изучили успешные практики работы терминалов в Испании, Японии и Республике Корея, где использование подобной линии и судопогрузочной телескопической машины Telestak, уже работающем на предприятии, позволяет исключить любой избыточный контакт угля с окружающей средой при его перемещении по территории терминала или при погрузке в трюм судна. Все это, а также установленные пылеветрозащитные экраны и снегогенераторы, - результат проведенной модернизации и технического перевооружения на предприятии. Тем самым, «Терминал Астафьева» стал первым в Находке портом, полностью реализовавшим комплекс по защищенной перевалке угля", - сообщил исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.

Отметим, что закрытая конвейерная линия произведена в Республике Корея компанией UtilTech по индивидуальному заказу и способна перегружать 1500 тонн угля в час.

«Это конвейер со скоростью движения ленты 3 метра в секунду. Сверху на всем протяжении 150 метров установлена ветрощащита, плюс есть система пулеулавливания и система пылеудаления в самой башне. То есть, движение угля происходит полностью в закрытом виде, с максимальной защитой для экологии. При этом, закрытый конвейер – лишь одна из частей по защищенной перевалке – здесь также работают снегогенераторы, установлены защитные экраны, в настоящий момент идет монтаж новых, более высоких уголков вдоль склада», - сообщил исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Также «Терминал Астафьева» заключил контракт на установку систем аспирации дробильно-сортировочного узла. Перед подачей угля на конвейерную линию дробление и сортировка будут проводиться в пылеуловительной камере с применением циклонного пылеуловителя и звукозащитной камеры для предотвращения пыления при дроблении угля.

Для окончательного перехода на полностью закрытую перевалку угля, ОАО «Терминал Астафьева» реализует совместный проект с испанской компанией Gaptek. На данном этапе ведется работа по строительству крытого навеса высотой 28 метров над зоной железнодорожной выгрузки и четырех  крытых хранилищ. Инженерный проект навесной арочной конструкции уже фактически  выполнен  испанской компанией  Gaptek. 18 июня текущего года между ОАО «Терминал Астафьева» и Gaptek подписан контракт  на производство металлоконструкций. В настоящее время металлоконструкции отгружены в адрес ОАО «Терминал Астафьева» с завода в Испании и идут морским путем в Находку.

Фото ОАО "Терминал Астафьева".

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Терминал Астафьева 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]