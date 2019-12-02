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ОАО "Терминал Астафьева" запустил закрытую конвейерную линию
Предприятие стало первым в Находке портом, полностью реализовавшим комплекс по защищенной перевалке угля
До этого она неделю проработала в тестовом режиме, позволив специалистам убедиться в надежности уникального для портов Находки оборудования. С сегодняшнего дня линия начала постоянную работу по перемещению угля по территории предприятия.
Тем самым выполнены все требования, указанные в Поручении Президента РФ о переходе на закрытый тип перевалки угля. Предприятие начало использование защищенных технологий, исключающих контакт угля с окружающей средой при перевалке - первым среди портов Находки. Следующий этап - строительство полностью закрытой зоны над местом выгрузки угля из вагонов и закрытых складов хранения.
Знаковым событием для всего города назвал запуск конвейерной линии закрытого типа заместитель главы администрации Находкинского городского округа Олег КУТНЯШЕНКО.
- Я думаю, что на самом деле этого события ждали все: и сам терминал, и жители города, и экологическая общественность. Подобные шаги позволяют реализовать задачи по организации закрытой перевалки угля, которые ставят перед портами и городом президент России и губернатор Приморья», - сказал вице-мэр.
"Запуск конвейерной линии закрытого типа позволит исключить контакт угля с окружающей средой при перемещении его с железнодорожного склада по закрытым галереям. Мы изучили успешные практики работы терминалов в Испании, Японии и Республике Корея, где использование подобной линии и судопогрузочной телескопической машины Telestak, уже работающем на предприятии, позволяет исключить любой избыточный контакт угля с окружающей средой при его перемещении по территории терминала или при погрузке в трюм судна. Все это, а также установленные пылеветрозащитные экраны и снегогенераторы, - результат проведенной модернизации и технического перевооружения на предприятии. Тем самым, «Терминал Астафьева» стал первым в Находке портом, полностью реализовавшим комплекс по защищенной перевалке угля", - сообщил исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.
Отметим, что закрытая конвейерная линия произведена в Республике Корея компанией UtilTech по индивидуальному заказу и способна перегружать 1500 тонн угля в час.
«Это конвейер со скоростью движения ленты 3 метра в секунду. Сверху на всем протяжении 150 метров установлена ветрощащита, плюс есть система пулеулавливания и система пылеудаления в самой башне. То есть, движение угля происходит полностью в закрытом виде, с максимальной защитой для экологии. При этом, закрытый конвейер – лишь одна из частей по защищенной перевалке – здесь также работают снегогенераторы, установлены защитные экраны, в настоящий момент идет монтаж новых, более высоких уголков вдоль склада», - сообщил исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.
Также «Терминал Астафьева» заключил контракт на установку систем аспирации дробильно-сортировочного узла. Перед подачей угля на конвейерную линию дробление и сортировка будут проводиться в пылеуловительной камере с применением циклонного пылеуловителя и звукозащитной камеры для предотвращения пыления при дроблении угля.
Для окончательного перехода на полностью закрытую перевалку угля, ОАО «Терминал Астафьева» реализует совместный проект с испанской компанией Gaptek. На данном этапе ведется работа по строительству крытого навеса высотой 28 метров над зоной железнодорожной выгрузки и четырех крытых хранилищ. Инженерный проект навесной арочной конструкции уже фактически выполнен испанской компанией Gaptek. 18 июня текущего года между ОАО «Терминал Астафьева» и Gaptek подписан контракт на производство металлоконструкций. В настоящее время металлоконструкции отгружены в адрес ОАО «Терминал Астафьева» с завода в Испании и идут морским путем в Находку.
Фото ОАО "Терминал Астафьева".
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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