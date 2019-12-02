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Службы Владивостока вручную и с помощью спецтехники очищают пешеходные маршруты от снега
02 Декабря 2019, 12:40 | Приморье
1 декабря дорожные рабочие муниципального предприятия "Содержание городских территорий" (СГТ) заняты очисткой снега с пешеходных маршрутов. Снег убирают с тротуаров, лестниц, надземных и подземных переходных переходов.
Из оперативного штаба, работающего при СГТ, сообщают, что вручную от снега сегодня очищали надземные переходу по проспекту 100-летия Владивостока, автобусные остановки на улице Маковского, переходы и тротуары на Фирсова, Алеутской, Вилкова, Окатовой, Героев Тихоокеанцев, Катерной, Калинина, Светланской, Семёновской, Океанском проспекте, Баляева, Аллилуева, Фонтанной, Гоголя и многих других.
"Работы по очистке пешеходных зон проводятся также с использованием малой снегоуборочной техники. Уборка снега на пешеходных маршрутах продолжается и в эти часы по различным адресам", - рассказали в штабе.
Напомним, что дорожные службы Владивостока обрабатывали дороги противогололёдными материалами - жидкими химреагентами и песко-соляной смесью. Ни один из участков дорог города не закрывался, движение автотранспорта осуществлялось в обычном режиме.
Фото МБУ "Содержание городских территорий"
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Теги: маршруты жкх спецтехника
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