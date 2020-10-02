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Пробка в город: Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе начинаются новые работы

02 Октября 2020, 18:30 | Приморье

Во избежание пробок дорожные службы города просят водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути движения

В субботу, 3 октября, подрядная организация приступит к подготовке и укладке асфальтобетонного покрытия на Некрасовском путепроводе на участке по направлению в центр города. Работы начнутся в 18 часов.

«С 18 часов начнутся подготовительные работы к укладке асфальтобетонного покрытия на участке по направлению в город, а с 20 часов подрядная организация уже приступит к укладке асфальта», - рассказали в управлении дорог и благоустройства.  

Напомним, что минувшей ночью на Некрасовском путепроводе рабочие подрядной организации завершили асфальтирование дороги по направлению за город. Планируется, что асфальтирование всей проезжей части мостового перехода будет завершено до 15 октября. После рабочие приступят к бетонированию краевых полос и монтажу барьерного ограждения.

Отметим, что на время ремонтных работ Некрасовского путепровода автомобилистам Владивостока предлагают воспользоваться другими маршрутами, в том числе объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный.

«С 6 часов утра до 16 часов движение осуществляется по направлению от проспекта 100-летия Владивостока в центр города. Во второй половине дня – с 16 часов до 6 часов утра – движение открыто по направлению от мыса Кунгасный к улице Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель», – сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Вместе с тем, дорожные службы Владивостока приводят в порядок грунтовую дорогу от Нефтеветки до спортивного клуба ДОСААФ. Здесь грейдируют дорожное полотно и отсыпают его фрезерованной асфальтовой крошкой. Планируется, что данный участок дороги также станет альтернативным проездом для автотранспорта на время проведения ремонта Некрасовского путепровода.

Евгений Кулешов (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: дороги владивостока  асфальтирование 



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