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"Энергия пчеловодства": В Приморье мед и продукты пчеловодства выведут на мировые рынки
Первый образовательный акселератор «Энергия пчеловодства» запустил в Приморье центр «Мой бизнес» совместно с краевым Союзом пчеловодов. Торжественное открытие состоялось 1 октября во Владивостоке. За шесть дней, с 1 по 6 октября, участники программы прослушают курс лекций от российских экспертов и пройдут мастер-классы по промышленному пчеловодству. В финале проекта каждый из них представит план развития своего производства.
Для участия в программе отобрали 15 ведущих медопроизводителей Приморья, в том числе из Уссурийского городского округа, Кировского, Чугуевского, Анучинского округов, Красноармейского и Спасского районов.
«В дальнейшем им предстоит стать амбассадорами – транслировать не только полученные в программе знания, но и помогать районным пчеловодам внедрять механизмы правильного и эффективного пчеловодства», – подчеркнул председатель краевого союза пчеловодов Рамиль Еникеев.
Запуск акселерационной программы стал одним из шагов по системной поддержке пчеловодов и медопроизводителей Приморского края.
«Наша задача – помочь медовикам и пасечникам создать продукт, который можно запускать в розничные сети: чтобы он был стабильного качества, в хорошей упаковке. Мы привезли специалистов, которые расскажут, как добиться этого, как перестроить производственный процесс и выстроить эффективные продажи», – обозначил генеральный директор центра «Мой бизнес» Приморского края Евгений Никифоров.
Следующим шагом станет продвижение и вывод приморского меда и продуктов пчеловодства на мировые рынки. По словам Евгения Никифорова, уже сейчас ведется подбор торговых партнеров для трех компаний на рынках США и Евросоюза. Центр «Мой бизнес» поможет им пройти сертификацию продукции и получить необходимые процедуры для экспорта своей продукции.
«Акселератор – это концентрированная образовательная программа. Предприниматели получат не только новые знания, но и составят план развития своего производства. Поддержка пчеловодов позволит создать точки для развития небольших сел, появятся центры экономической активности», – отметил заместитель министра экономического развития Приморского края Сергей Дмитриенко.
Обучение будет проходить во Владивостоке и Уссурийске. Для закрепления знаний участники посетят образцовую пасеку в Чугуевке. В конце акселератора каждый пчеловод должен будет презентовать свою продукцию и предоставить план внедрения полученных навыков на своей пасеке. Самые успешные получат приз – билеты на крупную конференцию по пчеловодству в Уфе. Кроме того, все участники акселератора смогут выставить свою медовую продукцию на полки реального магазина для тестовых продаж.
В качестве экспертов акселератора выступают медовики из Башкортостана. Мед из этого региона уже стал брендом и продается по всей стране. Эксперт Сергей Мулюков считает, что приморским производителям следует сделать ставку на научные разработки и использовать все дары природы края.
«У Приморья большой потенциал развития. Сейчас в мире уже сформирован запрос не только на мед, но и на активные биодобавки на его основе, продукцию глубокой переработки. Перспективным становится фитоинжиниринг. Край имеет все условия для запуска этих направлений – это уникальный липовый и таежный мед, тайга, дары моря. Необходимо использовать взаимодействие этих трех компонентов для создания новых продуктов, востребованных не только в России, но и на рынках АТР», – подчеркнул эксперт.
Отметим, что поддержка производителей и экспортеров является одной из задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.
С начала года при содействии центра уже более 27 предпринимателей заключили 54 экспортных контрактов на поставку различных продуктов на общую сумму более 20 миллионов долларов США. За весь 2019 год местные предприниматели заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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