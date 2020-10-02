Во Владивостоке стартовал хакатон конкурса «Цифровой прорыв» с кейсами от дальневосточных регионов

В пятницу, 2 октября, на острове Русском во Владивостоке стартовал четвертый полуфинальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За выход в финал будут бороться 88 IT-команд. Победители разделят призовой фонд порядка 3 миллионов рублей. Лучшие проекты будут впоследствии реализованы.

Топ регионов Дальневосточного федерального округа по количеству участников соревнования составляют Приморский и Хабаровский края, Якутия, Сахалинская и Амурская области.

«Правительство Приморского края всецело приветствует проведение полуфинального хакатона «Цифрового прорыва» в Приморье – для местных специалистов очень важно иметь свою площадку, на которой можно как представить свои кейсы, так и ознакомиться с наработками соседей, знакомых с дальневосточной спецификой. В последние годы многое делается как на краевом, так и федеральном уровне, чтобы укрепить квалификацию местного IT-сообщества и, в то же время, предоставить возможность реализации своих знаний, умений и идей на родной земле. Поэтому проведение «Цифрового прорыва» всегда будет находить всестороннюю поддержку со стороны Правительства Приморья. Развитие нашего человеческого капитала, в том числе специалистов с компетенциями в сфере высоких технологий – это приоритетное направление работы, закрепленное в числе ключевых задач национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в Приморье с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина. Конкурс «Цифровой прорыв» – уникальная возможность для IT-специалистов Приморья заявить о себе!», – отметил Константин Волошин, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края

Основные направления кейсовых заданий, с которыми предстоит справиться конкурсантам, – геоинформационная система, цифровизация административной работы, дополненная реальность, AI & Big Data, внедрение цифровых платформ и дизайн интерфейсов.

«Цифровая трансформация Дальневосточного федерального округа сегодня во многом связана с развитием градообразующих технологий и социальной сферы. Это подтверждают кейсы, которые мы получили от регионов. Один призван решить инфраструктурную проблему на острове Русский, другой – ускорить получение госуслуг жителями Камчатки. Оба задания – яркий пример того, как с помощью IT-технологии можно улучшить повседневную жизнь тысяч людей», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко подчеркнул значение масштабных соревнований IT-специалистов для страны в целом.

«Нехватка IT-кадров и их отток – актуальная проблема для всех регионов нашей страны. Задача «Цифрового прорыва» – не только найти талантливых специалистов с актуальными компетенциями, но и показать им, что они могут создавать передовые решения и развиваться, не покидая свой федеральный округ. Регионы готовы предлагать им интересные амбициозные задачи. В полуфинале в Дальневосточном IT-хабе зарегистрированы и принимают участие конкурсанты самых разных специализаций и направлений, связанных с цифровыми технологиями: разработчики – 67,5%, дизайнеры – 19%, менеджеры – 9%, маркетологи – 3%, аналитики – 1,5%. И, я уверен, для каждого из них хакатон станет важным этапом в карьере и очередным шагом на пути к профессиональной самореализации», – поделился Сергей Плуготаренко.

Среди кейсов, над которыми предстоит трудиться участникам хакатона – задача от ДВФУ по разработке сервиса для сбора заказов на покупку и доставку товаров для студентов. Это поможет решить проблему с нехваткой магазинов на острове Русский. Министерство экономического развития и торговли Камчатского края предложило разработать IT-систему создания и согласования регламентов, что в конечном счете приведет к ускорению получения госуслуг в регионе.

Кейс «Почты России» также поможет жителям региона быстрее получать социально-значимые услуги. Участникам предлагается разработать систему распознавания паспортов, которая ускорит процесс получения посылок, заказных писем и бандеролей.

Развитие территории – актуальный вызов для Дальнего Востока, на который отвечает кейс «Росатома»: корпорации необходима система, которая позволит визуализировать географические данные, чтобы оценить целесообразность строительства новых зданий. Анализ больших данных станет инструментом для создания системы расчета оптимального числа банкоматов АО «Газпромбанк» в городах присутствия. Это позволит компании обеспечить единый стандарт обслуживания для всех клиентов на Дальнем Востоке.

В числе заданий – создание сервиса подачи заявлений о жестоком обращении с животными и разработка редактора интерфейса для онлайн-сервиса. Последнее поможет участникам отточить навык в перспективном направлении дизайна интерфейсов, а пользователи без специальных навыков смогут делать с помощью решений свои мобильные приложения.

«Цифровой прорыв» уникален тем, что соединяет талант и знания участников с конкретными задачами экономики и жизни людей. Кейс Росатома на дальневосточном этапе потребует от участников комплексного понимания того, как «цифра» может влиять на развитие территорий. Ведь важно не просто научиться применять технологии дополненной реальности при анализе топографических карт или построении объемной карты местности, но и осознавать эффекты применения цифровых технологий. Здесь востребованы междисциплинарные компетенции, которые в будущем станут серьезным профессиональным преимуществом участников хакатона», – отметил генеральный директор «Цифрум», Госкорпорация «Росатом» Борис Макевнин.

В рамках полуфинала 2 октября состоится круглый стол, посвященный переходу от цифровой трансформации к цифровой зрелости Дальнего Востока. Первые лица региона, представители IT-бизнеса и отраслевые эксперты обсудят точки роста, барьеры для развития информационных технологий в бизнесе и способы повышения уровня информационной открытости в регионах.

Полуфинальные хакатоны пройдут в 8 крупнейших IT-хабах. Следующий состоится в Центральном федеральном округе 17-19 октября.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», «Газпромбанка», ПАО «Россети», Сбера, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса – РВК, HR-партнёр конкурса – кадровое агентство «Harwest».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.