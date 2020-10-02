"Фестиваль приморских овощей" пройдет на центральной площади Владивостока

Свою продукцию здесь представят фермеры и товаропроизводители со всего Приморья

В предстоящие выходные дни на центральной площади Владивостока пройдет «Фестиваль приморских овощей».



На фестивале в субботу, 26 сентября, и воскресенье, 27 сентября, можно будет по доступным ценам приобрести свежую зелень, фрукты, овощи, ягоды, а также молочную и рыбную продукцию, мед, консервацию, хлебобулочные изделия, сладости.



Время работы фестиваля - с 9:00 до 18:00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.







