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Во Владивостоке появится вторая визитная карточка мирового уровня
Новый музейно-театральный комплекс будет способствовать интеграции российской культуры в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Губернатор Приморья Олег Кожемяко ознакомил заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина с ходом реализации проекта музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке. Новое учреждение, по мнению вице-премьера, станет настоящим украшением дальневосточной столицы.
Сперва Марат Хуснуллин и Олег Кожемяко осмотрели объекты, которые возводит на острове Русский Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Это образовательный центр со столовой и бассейном, учебный корпус Хореографической академии и средней музыкальной школы, интернат для учащихся средней специальной музыкальной школы, а также ряд жилых объектов.
Зампред Правительства и глава региона убедились, что работы ведутся в соответствии с планами.
«Ранее была задержка строительства, но сегодня строители мобилизовались. Надеюсь, что к середине следующего года закончат всю стройку. Это первая часть этого комплекса», – прокомментировал вице-премьер.
К разработке концепции и воплощению проекта музейного и театрально-образовательного комплекса на материковой части Владивостока привлекли одного из лучших в мире архитекторов – Хани Рашида. И это, по словам Марата Хуснуллина, гарантия того, чтоб объект станет знаковым для региона.
«После моста на остров Русский этот комплекс станет второй визитной карточкой Владивостока мирового уровня. Место выбрано хорошее, видовое. Есть вопрос с транспортной доступностью объекта, но мы сегодня прошли с Олегом Николаевичем, все посмотрели – найдем решение. Обсудили также процесс работы, вопросы благоустройства. Совместными усилиями в течение трех лет надеемся комплекс построить», – обозначил зампред.
Как отметил Олег Кожемяко, новый музейно-театральный комплекс будет способствовать интеграции российской культуры в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
«В АТР очень интересуются нашим балетом, оперой, симфонической музыкой. Жители Кореи, Китая, Японии смогут увидеть базовую классическую культуру европейского уровня здесь, во Владивостоке», – подчеркнул губернатор.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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