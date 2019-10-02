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"Ростелеком" поддержит IT-форум "Русский MeetUр" во Владивостоке
02 Октября 2019, 11:41 | Приморье
«Ростелеком» выступил генеральным партнером главного дальневосточного IT-форума «Русский MeetUр», который пройдет 4-5 октября в кампусе ДВФУ во Владивостоке
В форуме примут участие представители бизнеса, науки и власти, разработчики и авторы IT-проектов из России и стран АТР. На мероприятии специалисты «Ростелекома» расскажут о цифровых технологиях для развития регионов, городской среды, транспортной отрасли.
«За время своего проведения “Русский MeetUр” стал важной площадкой для продуктивного общения между разработчиками, экспертами и инвесторами, презентации услуг и передовых разработок. “Ростелеком” идет в ногу с современными разработками в IT-сфере. Мы предлагаем высокотехнологичные услуги для решения повседневных задач граждан, предприятий и власти. Свои решения и сервисы мы представляли на предыдущих форумах, и этот не станет исключением. Выступая партнером IT-форума “Русский MeetUр”, мы способствуем развитию высокотехнологичного бизнеса Дальнего Востока через обмен опытом и информацией о новейших разработках», — сказал Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
В рамках форума «Ростелеком» представит информацию о единой платформе кибербезопасности компании и сервисах на ее основе. Система защищает информационные активы от сетевых атак, осуществляет мониторинг угроз, обеспечивает безопасность электронной почты и приложений.
Кроме того, эксперты компании расскажут участникам форума о проекте «Умный город», объединяющем ряд «умных решений» и сервисов компании в единый комплекс. Внедрение высокотехнологичных услуг «Ростелекома» позволяет создать комфортную городскую среду и способствует улучшению качества жизни населения.
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Теги: Русский meetuр Ростелеком
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