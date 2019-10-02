Бизнес и экспертное сообщество продолжают обсуждать и оценивать итоги пятого, юбилейного, Восточного экономического форума

Сегодня в «Золотом Роге» - вторая часть мнений и отзывов приморских бизнесменов об итогах работы ВЭФ-2019, который прошел во Владивостоке в начале сентября, но отголоски этого события в виде наблюдений и оценок еще далеки от затухания.

Илья ТЕ, предприниматель:





- На мой взгляд, то есть, на взгляд представителя малого бизнеса, ВЭФ-2019 совершенно бесполезен. Посмотрите на итоги. Даже по официальным данным крупнейшими проектами ВЭФ-2019 являются: проект по добыче природного газа в Якутии, постройка завода в ТОР Нефтехимический и добыча меди в Хабаровском крае.

О каком развитии дальневосточной экономики мы говорим? Очевидно (и этого не скрывают), под развитием экономики ВЭФ подразумевает исключительно добычу природных ресурсов.

Между тем, условия для малого бизнеса на Дальнем Востоке просто в ужасающем состоянии. Это говорю вам я, человек, зарегистрированный в качестве предпринимателя с 1998 года.

Реальные проблемы предпринимателей я могу перечислять бесконечно, причём с сумасшедшими, просто дикими примерами из практики. Для меня, непосредственного участника хозяйственного процесса, совершенно бесспорно, что за последние несколько лет гнёт административных барьеров, неадекватность чиновников и уровень их неспособности решать самые элементарные, простейшие ситуации выросла в разы. Я думаю, это ощущается не только на уровне бизнес-сообщества, но и на уровне граждан. Любой процесс, в котором участвует государство – «перерегулирован». Миллион норм и правил, придуманных чиновниками для чиновников, непонятные даже самим чиновникам.

Поэтому, на вопрос, можно ли что-то предложить организаторам ВЭФ, хочется сказать очень много.

Например, по так называемому «стимулированию строительства». Самое глупое, что можно себе представить в этом направлении, - это строить что-то на государственные миллиарды. Пример отелей Hyatt знает всё Приморье. По этому поводу ходят анекдоты. Абсолютно всем приморцам ясно, что государство не способно (и, кстати, не обязано) строить коммерческие объекты. Как минимум потому, что такое строительство будет невероятно дорогим и необъяснимо долгим.

Чтобы стимулировать строительство, нужно только одно, причём элементарное, – упростить порядок получения земли в собственность и упростить порядок получения разрешений на строительство. Люди сами найдут средства, и сами всё построят без единой государственной копейки.

Перед саммитом АТЭС, например, земли щедро раздавались в аренду под строительство, а потом оказалось, что розданные земли принадлежат МО РФ. Тысячи людей и компаний потеряли десятки, если не сотни миллионов рублей.

Поэтому не нужно ничего «давать». Просто «не мешайте». То есть разработайте понятный, открытый, доступный порядок выкупа земли и простой порядок получения разрешения на строительство, с минимальным участием госструктур. Для сверхбыстрого роста в строительной сфере больше не надо абсолютно ничего!

Далее. Доступность денег для бизнеса. Чтобы обеспечить малому и среднему бизнесу средства на развитие, опять-таки, не надо ничего давать! Просто отмените этот убийственный, а главное, абсолютно непродуманный 115 ФЗ против террористов и легализации, который бьет вовсе не по террористам и обнальщикам, а исключительно по обычным гражданам и обычным хозяйствующим субъектам, деньги которых блокируют без предупреждения, почти всегда без реального мотива, а главное - почти без возможности разрешить ситуацию каким-то вменяемым способом.

115-й ФЗ бьёт кувалдой и по частным банкам. Если раньше кредит, обеспеченный залогом, можно было получить в негосударственном банке элементарно и просто, то сейчас сроки затягиваются до безумия, на месяцы, на полгода и более. Банки перестраховываются, боятся ЦБ как чумы. Разве это нормальные, рыночные отношения? Конечно, нет. Это просто очередной бред, выдуманный чиновниками для чиновников и наносящий огромный, а главное, совершенно беспричинный урон экономическому развитию.

Расстроил план строительства ВКАД не сам ВКАД (он, конечно, нужен), а то, как его построят. Как коренной житель Владивостока, я не понимаю, зачем еще один мост на Русский. Задача ВКАД состояла в том, чтобы обеспечить движение грузопотока из торгового порта, минуя центр города. Каким образом этому поможет еще один многомиллиардный мост с Эгершельда? А главное, нужно ли тратить сотни миллиардов на очередной мост, когда абсолютно все улицы Владивостока напоминают фронтовые дороги после бомбёжки? Я живу в этом городе больше сорока лет. Ей Богу, даже в самый разгар беспредельных 90х такого ужаса на дорогах не было. И в этих условиях мы будем строить еще один супер-мост?

В общем, основной лейтмотив, я думаю, понятен.

В настоящий момент времени государство скорее мешает развитию экономики Дальнего Востока, чем стимулирует его. Нужно убрать административные барьеры, убрать «перерегулированность», сократить участие в экономике государственных предприятий, сократить налоговое бремя – вернее, даже не само налоговое бремя, а полный беспредел и невменяемость налоговых органов, которым дали слишком много власти над простыми гражданами при полном отсутствии ответственности перед ними.

Вот этим надо заниматься организаторам ВЭФ, а не вливать очередные миллиарды на гигантские объекты. Мы сами всё сделаем, и сами всё построим. Просто дайте работать.

Пожалуй, единственное положительное, что зацепило из заявлений ВЭФ-2019, - это ипотека для дальневосточников под 2%. Звучит неплохо. Дай Бог, чтобы так и было, без очередных «нелепых» ограничений.

Генеральный директор сети ювелирных магазинов «Золотой Ажур» Надежда ТКАЧЕНКО:





- Пятый, юбилейный, Восточный экономический форум в очередной раз не был результативным в разрезе решения проблем Дальнего Востока. То, что регион по-прежнему остается в «красной зоне», мы, жители своего региона, знаем не понаслышке. Налоговые ставки для предпринимателей ежегодно растут, условия жизни населения лучше не становятся, отсутствует благоприятная среда для развития бизнеса и предпринимательства. В результате, ежегодно десятки тысяч человек продолжают покидать Дальний Восток. Хочу отметить интересный факт: правительство по развитию Дальнего Востока благополучно проживает в Москве, вдали от своего «подопечного». Как можно развивать то, о чем ты знаешь понаслышке? Лично я считаю, что для привлечения бизнеса на Дальний Восток и остановки миграционного потока из региона налоговые ставки для бизнеса и предпринимателей региона должны быть существенно снижены, чем в целом по стране. Материнский капитал, наоборот, должен быть выше, чем в других регионах России. Дальневосточникам, достигшим пенсионного возраста и покидающим регион в поисках более достойных условий жизни, необходимо увеличивать пенсию. Острую нехватку кадров на Дальнем Востоке частично могли бы решить рабочие пенсионеры, делясь своим опытом и знаниями с молодежью. Ипотека под 2% - это замечательно. Но кто будет брать даже такую льготную ипотеку, если у людей низкая зарплата, и тенденций к ее повышению не предвидится? Хочется отметить, что за весь мой предпринимательский 26-летний стаж, я никогда не наблюдала ситуации, при которой правительство так бы плохо, как сегодня, относилось к бизнесу. Недовольство предпринимателей достигло апогея. Это было отчетливо видно на встрече приморских бизнесменов с Борисом Юрьевичем Титовым, которая прошла в рамках ВЭФ. Разговор проходил в атмосфере реальной агрессии со стороны бизнеса. Одним словом, пока не будут созданы благоприятные условия для проживания и работы на Дальнем Востоке, никакие ВЭФы ничем нам не помогут.

Генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ:





- Главная цель создания Восточно-Экономического форума - стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках форума решаются вопросы крупнейших корпораций. Поэтому, эффективность работы ВЭФ в части развития малого, среднего и даже достаточно крупного дальневосточного бизнеса практически нулевая. Необязательно ежегодно посещать форум, чтобы в этом убедиться. Около 70% российской экономики интегрировано в плоскости государства. Речь идет о крупнейших псевдо государственных компаниях, интересы которых в первую очередь и затрагиваются на площадке ВЭФ.

Продолжение следует. Свое мнение по данной теме вы можете прислать в редакцию с пометкой «ВЭФ, мнение» на е-почту: [email protected]

На фото: Приморский бизнес делает не прибыль, а ноги…

Фото ТАСС